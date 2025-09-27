I sondaggi politici mostrano come a tre anni dalle ultime elezioni nazionali Fratelli d’Italia si sia rafforzato: il partito della premier Giorgia Meloni prese il 26%, mentre oggi è salito al 30%. FdI in tre anni è cresciuto del +4%.
Si è irrobustito anche il Partito Democratico di Elly Schlein, che dal 19% è passato al 21,8% (+2,8%). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, ha perso terreno: dal 15,4% è calato al 13% (-2,4%).
Indice
Chi sale e chi scende nei sondaggi politici
Qui sotto la Supermedia Youtrend realizzata per Agi e pubblicata il 25 settembre. La rilevazione mostra la media degli ultimi 15 giorni e la variazione rispetto alle elezioni per le politiche del 2022.
- Fratelli d’Italia – 30% (26% nel 2022);
- Partito Democratico – 21,8% (19%);
- Movimento 5 Stelle – 13% (15,4%);
- Lega – 8,7% (8,8%);
- Forza Italia – 8,6% (8,1%);
- Alleanza Verdi e Sinistra – 6,3% (3,6%);
- Azione – 3,3%;*
- Italia Viva – 2,3%;*
- +Europa – 1,8% (2,8%);
- Noi Moderati – 1,1% (0,9%).**
* La lista unica Azione – Italia Viva alle elezioni per la Camera del 2022 ha ottenuto il 7,8%.
**Non rilevato da Demos e Tecnè.
La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quest’ultima ponderazione prende in considerazione i seguenti sondaggi: Demos (11 settembre), Eumetra (18 settembre), Noto (23 settembre), Only Numbers (16 settembre), Swg (15 e 22 settembre) e Tecnè (17, 19 e 24 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio elettorale è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.
Qui è invece possibile verificare i sondaggi politici della settimana precedente (20 settembre 2025).
La situazione delle coalizioni è la seguente:
- centro-destra – 48,4%;
- centro-sinistra – 29,9%;
- Movimento 5 Stelle – 13%;
- Terzo Polo – 5,6%;
- altri – 3,1%.
La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:
- centro-destra – 46,4%;
- centro-sinistra – 32,1%;
- Movimento 5 Stelle – 9,8%;
- Terzo Polo – 7,1%;
- altri – 4,7%.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:
- centro-destra – 43,8%;
- centro-sinistra – 26,1%;
- Movimento 5 Stelle – 15,4%;
- Terzo Polo – 7,8%;
- altri – 6,9%.
Chi resterebbe fuori dal Parlamento
L’attuale legge elettorale è il Rosatellum: la soglia di sbarramento al 3% per i partiti che si presentano da soli alle elezioni rappresenterebbe un blocco per:
- Italia Viva di Matteo Renzi (2,3%);
- +Europa di Riccardo Magi (1,8%);
- Noi Moderati di Maurizio Lupi (1,1%).
Fuori dal Parlamento anche i tutti i micro partiti indicati nella voce “altri”: Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin, Potere al Popolo, eccetera.
Sondaggi elezioni regionali
Entro la fine di novembre, 17 milioni di elettori saranno chiamati a votare per le elezioni regionali (ovvero per il rinnovo dei consigli regionali e l’elezione del presidente di Regione). Si vota in:
- Calabria (5-6 ottobre);
- Campania (23-24 novembre);
- Marche (28-29 settembre);
- Puglia (23-24 novembre);
- Toscana (12-13 ottobre);
- Valle d’Aosta (28 settembre);
- Veneto (23-24 novembre).
Sondaggi Calabria
I risultati della rilevazione Termometro Politico pubblicata il 19 settembre:
- Occhiuto (centro-destra) – 48-54%;
- Tridico (centro-sinistra e M5S) – 42,5-48,5%;
- Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) – 2-5%.
Sondaggi Campania
Sondaggio Youtrend per Sky TG24 (9 settembre):
- Un candidato del centro-sinistra e del M5S – 45%;
- un candidato del centro-destra – 21%.
- Gli incerti sono il 34%.
Il sondaggio è stato realizzato prima dell’ufficializzazione della candidatura di Roberto Fico per il centro-sinistra e M5S.
Sondaggi Marche
Data la vicinanza con la chiamata alle urne, le rilevazioni non possono essere pubblicate per via del silenzio elettorale.
Sondaggi Puglia
I risultati della rilevazione Winpoll per Scenari Politici pubblicata il 15 settembre:
- Collegio Bari – Decaro 70%, D’Attis 30%;
- Comune di Bari – Decaro 76%, D’Attis 24%;
- Comuni della Provincia – Decaro 68%, D’Attis 32%.
Sondaggi Toscana
Sondaggio Tecnè per l’agenzia Dire pubblicato il 26 settembre:
- Eugenio Giani – 56%;
- Alessandro Tomasi – 42%;
- Antonella Bundu – 2%.
E ancora:
- stima votanti – 54-58%;
- incerti – 15%.