Sondaggi politici, Meloni guadagna 4 punti dalle elezioni del 2022

I sondaggi elettorali indicano come il partito di Meloni abbia rafforzato la sua leadership passando dal 26% delle ultime elezioni al 30% attuale. Bene il PD, il M5S ingrana la retro

Foto di Mauro Di Gregorio

Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Pubblicato: 27 Settembre 2025 07:51

Sondaggi: FdI 30% | PD 21,8% | M5S 13%.

I sondaggi politici mostrano come a tre anni dalle ultime elezioni nazionali Fratelli d’Italia si sia rafforzato: il partito della premier Giorgia Meloni prese il 26%, mentre oggi è salito al 30%. FdI in tre anni è cresciuto del +4%.

Si è irrobustito anche il Partito Democratico di Elly Schlein, che dal 19% è passato al 21,8% (+2,8%). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, ha perso terreno: dal 15,4% è calato al 13% (-2,4%).

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

Qui sotto la Supermedia Youtrend realizzata per Agi e pubblicata il 25 settembre. La rilevazione mostra la media degli ultimi 15 giorni e la variazione rispetto alle elezioni per le politiche del 2022.

  • Fratelli d’Italia – 30% (26% nel 2022);
  • Partito Democratico – 21,8% (19%);
  • Movimento 5 Stelle – 13% (15,4%);
  • Lega – 8,7% (8,8%);
  • Forza Italia – 8,6% (8,1%);
  • Alleanza Verdi e Sinistra – 6,3% (3,6%);
  • Azione – 3,3%;*
  • Italia Viva – 2,3%;*
  • +Europa – 1,8% (2,8%);
  • Noi Moderati – 1,1% (0,9%).**

* La lista unica Azione – Italia Viva alle elezioni per la Camera del 2022 ha ottenuto il 7,8%.
**Non rilevato da Demos e Tecnè.

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quest’ultima ponderazione prende in considerazione i seguenti sondaggi: Demos (11 settembre), Eumetra (18 settembre), Noto (23 settembre), Only Numbers (16 settembre), Swg (15 e 22 settembre) e Tecnè (17, 19 e 24 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio elettorale è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.

Qui è invece possibile verificare i sondaggi politici della settimana precedente (20 settembre 2025).

La situazione delle coalizioni è la seguente:

  • centro-destra – 48,4%;
  • centro-sinistra – 29,9%;
  • Movimento 5 Stelle – 13%;
  • Terzo Polo – 5,6%;
  • altri – 3,1%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

  • centro-destra – 46,4%;
  • centro-sinistra – 32,1%;
  • Movimento 5 Stelle – 9,8%;
  • Terzo Polo – 7,1%;
  • altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

  • centro-destra – 43,8%;
  • centro-sinistra – 26,1%;
  • Movimento 5 Stelle – 15,4%;
  • Terzo Polo – 7,8%;
  • altri – 6,9%.

Chi resterebbe fuori dal Parlamento

L’attuale legge elettorale è il Rosatellum: la soglia di sbarramento al 3% per i partiti che si presentano da soli alle elezioni rappresenterebbe un blocco per:

  • Italia Viva di Matteo Renzi (2,3%);
  • +Europa di Riccardo Magi (1,8%);
  • Noi Moderati di Maurizio Lupi (1,1%).

Fuori dal Parlamento anche i tutti i micro partiti indicati nella voce “altri”: Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin, Potere al Popolo, eccetera.

Sondaggi elezioni regionali

Entro la fine di novembre, 17 milioni di elettori saranno chiamati a votare per le elezioni regionali (ovvero per il rinnovo dei consigli regionali e l’elezione del presidente di Regione). Si vota in:

  • Calabria (5-6 ottobre);
  • Campania (23-24 novembre);
  • Marche (28-29 settembre);
  • Puglia (23-24 novembre);
  • Toscana (12-13 ottobre);
  • Valle d’Aosta (28 settembre);
  • Veneto (23-24 novembre).

Sondaggi Calabria

I risultati della rilevazione Termometro Politico pubblicata il 19 settembre:

  • Occhiuto (centro-destra) – 48-54%;
  • Tridico (centro-sinistra e M5S) – 42,5-48,5%;
  • Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) – 2-5%.

Sondaggi Campania

Sondaggio Youtrend per Sky TG24 (9 settembre):

  • Un candidato del centro-sinistra e del M5S – 45%;
  • un candidato del centro-destra – 21%.
  • Gli incerti sono il 34%.

Il sondaggio è stato realizzato prima dell’ufficializzazione della candidatura di Roberto Fico per il centro-sinistra e M5S.

Sondaggi Marche

Data la vicinanza con la chiamata alle urne, le rilevazioni non possono essere pubblicate per via del silenzio elettorale.

Sondaggi Puglia

I risultati della rilevazione Winpoll per Scenari Politici pubblicata il 15 settembre:

  • Collegio Bari – Decaro 70%, D’Attis 30%;
  • Comune di Bari – Decaro 76%, D’Attis 24%;
  • Comuni della Provincia – Decaro 68%, D’Attis 32%.

Sondaggi Toscana

Sondaggio Tecnè per l’agenzia Dire pubblicato il 26 settembre:

  • Eugenio Giani – 56%;
  • Alessandro Tomasi – 42%;
  • Antonella Bundu – 2%.

E ancora:

  • stima votanti – 54-58%;
  • incerti – 15%.

