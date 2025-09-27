IPA Sondaggi: FdI 30% | PD 21,8% | M5S 13%.

I sondaggi politici mostrano come a tre anni dalle ultime elezioni nazionali Fratelli d’Italia si sia rafforzato: il partito della premier Giorgia Meloni prese il 26%, mentre oggi è salito al 30%. FdI in tre anni è cresciuto del +4%.

Si è irrobustito anche il Partito Democratico di Elly Schlein, che dal 19% è passato al 21,8% (+2,8%). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, ha perso terreno: dal 15,4% è calato al 13% (-2,4%).

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

Qui sotto la Supermedia Youtrend realizzata per Agi e pubblicata il 25 settembre. La rilevazione mostra la media degli ultimi 15 giorni e la variazione rispetto alle elezioni per le politiche del 2022.

Fratelli d’Italia – 30% (26% nel 2022);

Partito Democratico – 21,8% (19%);

Movimento 5 Stelle – 13% (15,4%);

Lega – 8,7% (8,8%);

Forza Italia – 8,6% (8,1%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,3% (3,6%);

Azione – 3,3%;*

Italia Viva – 2,3%;*

+Europa – 1,8% (2,8%);

Noi Moderati – 1,1% (0,9%).**

* La lista unica Azione – Italia Viva alle elezioni per la Camera del 2022 ha ottenuto il 7,8%.

**Non rilevato da Demos e Tecnè.

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quest’ultima ponderazione prende in considerazione i seguenti sondaggi: Demos (11 settembre), Eumetra (18 settembre), Noto (23 settembre), Only Numbers (16 settembre), Swg (15 e 22 settembre) e Tecnè (17, 19 e 24 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio elettorale è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.

La situazione delle coalizioni è la seguente:

centro-destra – 48,4%;

centro-sinistra – 29,9%;

Movimento 5 Stelle – 13%;

Terzo Polo – 5,6%;

altri – 3,1%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Chi resterebbe fuori dal Parlamento

L’attuale legge elettorale è il Rosatellum: la soglia di sbarramento al 3% per i partiti che si presentano da soli alle elezioni rappresenterebbe un blocco per:

Italia Viva di Matteo Renzi (2,3%);

+Europa di Riccardo Magi (1,8%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (1,1%).

Fuori dal Parlamento anche i tutti i micro partiti indicati nella voce “altri”: Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin, Potere al Popolo, eccetera.

Sondaggi elezioni regionali

Entro la fine di novembre, 17 milioni di elettori saranno chiamati a votare per le elezioni regionali (ovvero per il rinnovo dei consigli regionali e l’elezione del presidente di Regione). Si vota in:

Calabria (5-6 ottobre);

Campania (23-24 novembre);

Marche (28-29 settembre);

Puglia (23-24 novembre);

Toscana (12-13 ottobre);

Valle d’Aosta (28 settembre);

Veneto (23-24 novembre).

Sondaggi Calabria

I risultati della rilevazione Termometro Politico pubblicata il 19 settembre:

Occhiuto (centro-destra) – 48-54%;

Tridico (centro-sinistra e M5S) – 42,5-48,5%;

Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) – 2-5%.

Sondaggi Campania

Sondaggio Youtrend per Sky TG24 (9 settembre):

Un candidato del centro-sinistra e del M5S – 45%;

un candidato del centro-destra – 21%.

Gli incerti sono il 34%.

Il sondaggio è stato realizzato prima dell’ufficializzazione della candidatura di Roberto Fico per il centro-sinistra e M5S.

Sondaggi Marche

Data la vicinanza con la chiamata alle urne, le rilevazioni non possono essere pubblicate per via del silenzio elettorale.

Sondaggi Puglia

I risultati della rilevazione Winpoll per Scenari Politici pubblicata il 15 settembre:

Collegio Bari – Decaro 70%, D’Attis 30%;

Comune di Bari – Decaro 76%, D’Attis 24%;

Comuni della Provincia – Decaro 68%, D’Attis 32%.

Sondaggi Toscana

Sondaggio Tecnè per l’agenzia Dire pubblicato il 26 settembre:

Eugenio Giani – 56%;

Alessandro Tomasi – 42%;

Antonella Bundu – 2%.

E ancora: