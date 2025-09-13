I sondaggi elettorali mostrano come FdI sia oggi al 29,5%. Nei sondaggi regionali, centro-destra avanti in Marche, Calabria e Veneto; centro-sinistra e M5S in vantaggio in Toscana, Campania e Puglia

IPA Sondaggi: FdI 29,5% | Pd 21,8% | M5S 13,3%.

I sondaggi politici mostrano come, nonostante le difficoltà del Governo, la luna di miele fra gli italiani e Giorgia Meloni non sia ancora finita: Fratelli d’Italia guadagna il +0,3% e si assesta a quota 29,5%.

Sale, di poco, anche il Partito Democratico di Elly Schlein, che con il +0,1% si conferma secondo partito con il 21,8%. Arretra leggermente il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perdendo il -0,2% va al 13,3%. Per il resto, i movimenti più interessanti si registrano in Alleanza Verdi e Sinistra del duo Bonelli/Fratoianni: con un +0,6% il partito va al 6,9%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

Superata la pausa estiva, ecco che torna la Supermedia Youtrend per Agi, pubblicata il 12 settembre, che mostra la variazione delle intenzioni di voto rispetto al 31 luglio.

Fratelli d’Italia – 29,5% (+0,3%);

Partito Democratico – 21,8% (+0,1%);

Movimento 5 Stelle – 13,3% (-0,2%);

Forza Italia – 8,7% (=);

Lega – 8,5% (+0,1%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,9% (+0,6%);

Azione – 3,8% (+0,8%);

Italia Viva – 2,1% (-0,2%);

+Europa – 1,7% (-0,4%);

Noi Moderati (non rilevato da Tecnè) – 1% (=).

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali: Noto (data di pubblicazione 9 settembre), Swg (1 e 8 settembre), Tecnè (1 e 5 settembre) e Youtrend (8 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

La situazione delle coalizioni è la seguente:

centro-destra – 47,7%;

centro-sinistra – 30,4%;

Movimento 5 Stelle – 13,3%;

Terzo Polo – 5,9%;

altri – 2,7%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Chi resterebbe fuori dal Parlamento

L’attuale legge elettorale, il Rosatellum, ha una soglia di sbarramento al 3% per i partiti che corrono da soli, cioè fuori da alleanze politiche. Se oggi si tornasse al voto, rimarrebbero fuori dal Parlamento:

Italia Viva di Matteo Renzi (2,1%);

+Europa di Riccardo Magi (1,7%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi 1%.

E resterebbero fuori dal Parlamento anche tutti quei partiti che vengono generalmente indicati con la voce “altri”: Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin, Potere al Popolo, eccetera.

Sondaggi elezioni regionali

Molto presto 17 milioni di elettori saranno chiamati a esprimersi per le elezioni regionali 2025. Si vota in Calabria, Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. Non ci sarà un unico election day: le consultazioni si terranno in giorni diversi, ma entro il termine del 23 novembre. Di seguito i risultati dei più recenti sondaggi relativi alle elezioni regionali 2025.

Sondaggi Marche

Il seguente sondaggio, pubblicato il 12 settembre, è stato realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire:

Francesco Acquaroli (centro-destra) – 51%;

Matteo Ricci (centro-sinistra e M5S) – 45,5%;

altri – 3,5%.

Gli incerti sono il 10%.

Sondaggi Toscana

Qui sotto i risultati del sondaggio Youtrend per Sky TG24 pubblicato il 9 settembre:

Eugenio Giani (centro-sinistra e M5S) – 52%;

Alessandro Tomasi (centro-destra) – 17%.

Gli incerti sono il 31%.

Sondaggi Calabria

I risultati della rilevazione Youtrend per Sky TG24 pubblicata il 9 settembre:

Roberto Occhiuto (centro-destra) – 43%;

Pasquale Tridico (centro-sinistra e M5S) – 24%.

Gli incerti sono il 33%.

Sondaggi Campania

Sondaggio Youtrend per Sky TG24 (9 settembre):

Un candidato del centro-sinistra e del M5S – 45%;

un candidato del centro-destra – 21%.

Gli incerti sono il 34%.

Sondaggi Puglia

Youtrend per Sky TG24 (9 settembre):

Un candidato del centro-sinistra e del M5S – 44%;

un candidato del centro-destra – 24%.

Gli incerti sono il 32%.

Sondaggi Veneto

Youtrend per Sky TG24 (9 settembre):

Un candidato (centro-destra) – 54%;

Giovanni Manildo (centro-sinistra e M5S) – 12%.

Gli incerti sono il 34%.