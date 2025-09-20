IPA Sondaggi elettorali: FdI 29,8% | PD 21,8% | M5S 13%.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano come la fiducia degli italiani in Fratelli d’Italia sia ancora alta: rispetto alla fine di luglio, il partito della premier Giorgia Meloni incassa il +0,6% andando al 29,8%.

Sostanziale stabilità per il Partito Democratico guidato da Elly Schlein, che con il +0,1% si posiziona al 21,8%. Grosso passo indietro per il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte: il -0,5% nelle preferenze lo porta al 13%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

Di seguito la Supermedia Youtrend per Agi, pubblicata il 19 settembre, che mostra la media degli ultimi 15 giorni e il confronto con il 31 luglio.

Fratelli d’Italia – 29,8% (+0,6%);

Partito Democratico – 21,8% (+0,1%);

Movimento 5 Stelle – 13% (-0,5%);

Forza Italia – 8,6% (-0,1%);

Lega – 8,5% (+0,1%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,7% (+0,4%);

Azione – 3,6% (+0,6%);

Italia Viva – 2,2% (-0,1%);

+Europa – 1,8% (-0,3%);

Noi Moderati (non rilevato da Tecnè) – 1% (=).

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata fra alcuni sondaggi nazionali: gli istituti considerati sono Eumetra (data di pubblicazione 11 settembre), Noto (9 settembre), Only Numbers (16 settembre), Swg (8 e 15 settembre), Tecnè (5 e 12 settembre) e Youtrend (8 settembre). La nota metodologica di ciascun sondaggio è disponibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

La situazione delle coalizioni è la seguente:

centro-destra – 47,9%;

centro-sinistra – 30,3%;

Movimento 5 Stelle – 13%;

Terzo Polo – 5,8%;

altri – 3%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Chi resterebbe fuori dal Parlamento

Il Rosatellum, la legge elettorale attualmente in vigore, ha una soglia di sbarramento al 3% per i partiti che si presentano da soli alle elezioni. Se oggi si votasse, non riuscirebbero a entrare in Parlamento:

Italia Viva di Matteo Renzi (2,2%);

+Europa di Riccardo Magi (1,8%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi 1%.

Resterebbero fuori dal Parlamento anche i partiti indicati nella voce “altri”, vale a dire Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin, Potere al Popolo, eccetera.

Sondaggi elezioni regionali

Da fine settembre ed entro la fine di novembre, 17 milioni di elettori saranno chiamati a votare per le elezioni regionali (ovvero per il rinnovo dei consigli regionali e l’elezione del presidente di Regione). Si vota in:

Calabria (5-6 ottobre);

Campania (23-24 novembre);

Marche (28-29 settembre);

Puglia (23-24 novembre);

Toscana (12-13 ottobre);

Valle d’Aosta (28 settembre);

Veneto (23-24 novembre).

Di seguito i risultati dei più recenti sondaggi relativi alle elezioni regionali 2025.

Sondaggi Calabria

I risultati della rilevazione Termometro Politico pubblicata il 19 settembre:

Occhiuto (centro-destra) – 48-54%;

Tridico (centro-sinistra e M5S) – 42,5-48,5%;

Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) – 2-5%.

Sondaggi Campania

Sondaggio Youtrend per Sky TG24 (9 settembre):

Un candidato del centro-sinistra e del M5S – 45%;

un candidato del centro-destra – 21%.

Gli incerti sono il 34%.

Sondaggi Marche

I risultati della rilevazione Emg different per Gruppo Ma pubblicata il 12 settembre:

Francesco Acquaroli (centro-destra) – 52%;

Matteo Ricci (centro-sinistra) – 46%;

Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare) – 0,8%;

Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) – 0,5%;

Francesco Gherardi (Forza del Popolo) – 0,5%;

Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione) – 0,2%.

Sondaggi Puglia

I risultati della rilevazione Winpoll per Scenari Politici pubblicata il 15 settembre:

Collegio Bari – Decaro 70%, D’Attis 30%;

Comune di Bari – Decaro 76%, D’Attis 24%;

Comuni della Provincia – Decaro 68%, D’Attis 32%.

Sondaggi Toscana

Qui sotto i risultati del sondaggio Youtrend per Sky TG24 pubblicato il 9 settembre:

Eugenio Giani (centro-sinistra e M5S) – 52%;

Alessandro Tomasi (centro-destra) – 17%.

Gli incerti sono il 31%.