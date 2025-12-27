Nei sondaggi elettorali FdI registra un incremento dello 0,3% e raggiunge il 31,3%, mentre perdono terreno anche se di poco il PD e il M5S

ANSA Sondaggi politici: Fratelli d’Italia torna a crescere.

I sondaggi politici mostrano la risalita di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni guadagna il +0,3% andando al 31,3%.

In lieve calo le forze politiche sul secondo e sul terzo gradino del podio. Il Partito Democratico di Elly Schlein perde il -0,2% andando al 22,1%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde il -0,1% andando al 12,7%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

Di seguito il sondaggio Swg per La7 diffuso il 22 dicembre:

non si esprime – 33% (-2%);

Fratelli d’Italia – 31,3% (+0,3%);

Partito Democratico – 22,1% (-0,2%);

Movimento 5 Stelle – 12,7% (-0,1%);

Lega – 8,2% (-0,2%);

Forza Italia – 8,1% (=);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,8% (=);

Azione – 3,1% (+0,1%);

Italia Viva – 2,2% (-0,1%);

+Europa – 1,4% (=);

Noi Moderati – 1% (-0,1%);

altre liste – 3,1% (+0,3%).

La situazione delle coalizioni è la seguente:

centro-destra – 48,6%;

centro-sinistra – 30,3%;

Movimento 5 Stelle – 12,7%;

Terzo Polo – 5,3%;

altri – 3,1%.

I risultati mostrano che il campo progressista (centro-sinistra e M5S) è in leggera risalita rispetto alla settimana precedente (oggi 43% per Swg, la settimana scorsa 42,5% secondo Youtrend/Agi) mentre la coalizione di centro-destra è a quota 48,6% (la settimana scorsa 48,1% sempre per Youtrend/Agi).

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Chi resterebbe fuori dal Parlamento

Il Rosatellum è lo spauracchio dei piccoli partiti che non sono in grado di superare la soglia di sbarramento fissata al 3%. Se oggi si andasse a votare sarebbero tre i partiti a restare fuori dal Parlamento:

Italia Viva di Matteo Renzi (2,2%);

+Europa di Riccardo Magi (1,4%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (1%).

Fuori dal Parlamento anche i piccoli partiti inclusi nella voce “altri”: Partito Liberaldemocratico, Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin e Potere al Popolo, fra gli altri. Purché, come detto, dovessero rifiutare di correre in una coalizione.

Tradizionalmente, per cercare di superare la soglia di sbarramento i partiti cercano di unirsi in coalizioni più o meno probabili che non sempre poi reggono in Parlamento. Per dirla con il saggista statunitense Charles Dudley Warner “è proprio vero che la politica crea strani compagni di letto”.

Astensionismo e indecisione

L’astensionismo in Italia è ancora fortissimo. Partendo dai risultati del sondaggio Swg, che stima indecisi e astenuti a quota 33%, è questo il quadro relativo alle preferenze degli elettori italiani:

indecisi – 33%;

Fratelli d’Italia – 21%;

Partito Democratico – 14,8%;

Movimento 5 Stelle – 8,5%;

Lega – 5,5%;

Forza Italia – 5,4%;

Alleanza Verdi e Sinistra – 4,6%;

Azione – 2,1%;

Italia Viva – 1,5%;

+Europa – 0,9%;

Noi Moderati – 0,7%;

altre liste – 2,1%.

Ma attenzione, i dati Swg sono piuttosto ottimistici: altri sondaggi mostrano che i livelli di indecisione/astensione oscillano fra il 40% e il 50%.

Voto alla politica italiana

Nell’ambito della stessa rilevazione, Swg ha chiesto a 800 italiani di esprimersi sulla politica italiana nel 2025.

La domanda: “Nel complesso, direbbe che il 2025 è stato per la politica italiana un anno…”

ottimo – 3%;

buono – 17%;

medio – 30%;

cattivo – 20%;

pessimo – 30%.

Il giudizio sulla politica internazionale:

ottimo – 3%;

buono – 5%;

medio – 26%;

cattivo – 24%;

pessimo – 42%.

Questi, invece, i dati raccolti da Tecné per Citynews e diffusi il 19 dicembre:

La domanda: “Un anno di politica: la fiducia nel Governo” con percentuale di valutazioni positive (voti da 6 a 10).

Le risposte: a dicembre 2024 esprimeva un parere favorevole all’operato del Governo Meloni il 40,3% degli intervistati, mentre a dicembre 2025 la percentuale è salita al 43,5%.

Referendum sulla Giustizia

La panoramica sul referendum sulla Giustizia di prossima indizione la fa Emg Different, con il sondaggio pubblicato in data 18 dicembre.

Queste le risposte degli intervistati:

voterò sì – 47,5%;

voterò no – 28,2%;

indecisi – 24,3%.

Emg Different stima un’affluenza al 45%, stando alle risposte degli intervistati.