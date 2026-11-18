ANSA Sondaggi politici, centrosinistra davanti al centrodestra.

Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia cede il -0,3% andando al 28,6%. A seguire sul podio ci sono il Partito Democratico (20,7%) e il Movimento 5 Stelle (12,5%): entrambi calano del -0,1%.

Sul fronte delle coalizioni, il centrosinistra (44,9%) si trova in testa rispetto al centrodestra (43,6). Restano fuori dai due schieramenti Futuro Nazionale, Azione e altre liste di centro sotto l’1%.

Sondaggi politici oggi

Qui sotto l’ultimo sondaggio Swg per il Tg di La7 del direttore Enrico Mentana, con data di diffusione 16 novembre 2026.

Coalizione di centrosinistra – 44,9% (=):

Partito Democratico – 20,7% (-0,1%);

Movimento 5 Stelle – 12,5% (-0,1%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,2% (=);

Italia Viva / Casa Riformista – 2,4% (+0,2%);

+Europa – 1,3% (+0,1%);

altri partiti di centrosinistra – 1,8% (-0,1%).

Coalizione di centrodestra – 43,6% (-0,4%):

Fratelli d’Italia – 28,6% (-0,3%);

Forza Italia – 7,1% (-0,2%);

Lega – 5,7% (=);

Sindaci d’Italia / Sud chiama Nord – 1,1% (=);

Noi Moderati – 1,1% (+0,1%).

Altri partiti fuori dalle coalizioni di destra e sinistra:

Futuro Nazionale – 5,8% (+0,3%);

Azione con Spazio Pubblico – 3,1% (-0,1%);

altre liste – 2,6% (+0,2%).

Non si esprime il 28% degli intervistati.

Nota metodologica

Sondaggio realizzato da Swg S.p.A. per conto di La7 S.p.A.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAM-CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4.308 non rispondenti) tra l’11 e il 16 novembre 2026. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% al livello di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio è disponibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

Che succede in politica

Sono molte le notizie politiche che hanno animato le cronache degli ultimi giorni. Di seguito le principali.

Il Governo è al lavoro per tirare le somme sulla Manovra. Diversi i punti che potrebbero cambiare a partire dai principali: pensioni e rivalutazioni, condono, Irpef e partite Iva e sanità. Come di consueto, è scattato il solito “assalto alla diligenza” con una pioggia di emendamenti. Se ne contano circa 6.600. Taglia corto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che rivolto ai suoi dice: “I saldi della Manovra sono questi. Dentro potete fare quello che volete. Ma dovete trovare le coperture”.

Il 17 novembre la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge sull’antisemitismo, che ora è legge. Il provvedimento adotta la definizione operativa di antisemitismo dell’Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance), accompagnata dai relativi esempi esplicativi. Contrari PD (con alcune eccezioni dell’ala riformista), M5S e AVS. In segno di protesta, il 18 novembre lo storico deputato Dem Emanuele Fiano ha lasciato il partito.

Il 17 novembre i senatori della Lega hanno sfiduciato Massimiliano Romeo, ormai ex capogruppo a Palazzo Madama, eleggendo al suo posto Marco Dreosto.

Il 17 novembre Bonelli e Fratoianni di Avs hanno avvisato gli altri esponenti del Campo largo. In sintesi: senza la patrimoniale nel programma inutile fare le primarie e non c’è coalizione.

Il Campo largo ha conquistato un seggio alla Camera: il 16 novembre Luciano D’Amico (consigliere Pd in Regione Abruzzo) ha vinto le elezioni suppletive nel collegio uninominale di Chieti, conquistando il seggio lasciato libero dal leghista Alberto Bagnai, nominato all’Antitrust.

Il 12 novembre la premier Giorgia Meloni ha convocato a Palazzo Chigi i rappresentanti delle opposizioni per discutere dell’escalation di allarmi bomba e attacchi informatici. Al centro della discussione: rafforzamento della cybersicurezza, contrasto alle possibili operazioni di destabilizzazione, risorse disponibili per la sicurezza informatica e coordinamento tra scuole, prefetture e forze dell’ordine.

Il 12 novembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla Protezione civile, accompagnando la firma con una lettera contenente alcune riserve: Mattarella ha sollevato perplessità sulle disposizioni che introducono una causa di non punibilità per determinati comportamenti colposi delle autorità politiche, degli operatori e dei volontari.