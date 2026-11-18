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IPA Giorgia Meloni

Fratelli d’Italia ha proposto un nuovo condono edilizio, che ha subito attirato l’attenzione di molti. Dal tramezzo spostato al bagno ricavato nel ripostiglio, fino alla loggia chiusa con una vetrata, ecco le irregolarità che potrebbero essere regolarizzate grazie alla Manovra 2027.

La misura non è ancora approvata e le possibilità di intervento dipenderanno dal testo definitivo dell’emendamento. Stando però alle bozze circolate alla Camera, emerge già una mappa alquanto chiara di cosa potrebbe rientrare e cosa resterebbe fuori. I binari sono due, con una sanatoria nazionale per le piccole difformità da un lato e la riapertura dei vecchi condoni (quelli del 1985 e del 2003) dall’altro.

Condono edilizio 2027, le piccole difformità interne

Il cuore della proposta riguarda le modifiche fatte all’interno delle abitazioni senza aggiornare il progetto depositato in Comune. Sono le irregolarità più diffuse negli appartamenti italiani, spesso ereditate da lavori eseguiti decenni fa dai precedenti proprietari. Tra gli interventi citati nelle bozze ci sarebbero:

tramezzi interni spostati, aggiunti o demoliti rispetto al progetto originario;

bagni ampliati a scapito di altri locali;

un secondo bagno ricavato da un ripostiglio o da un disimpegno;

cambi nella distribuzione degli spazi, come cucine aperte sul soggiorno o camere frazionate.

Tutto rientra in una categoria generale, quella degli interventi difformi che però non toccano le strutture portanti. Al tempo stesso, inoltre, non modificano la volumetria dell’immobile. In molti casi, anche se spesso si ignora questa possibilità, si possono già regolarizzare con una CILA tardiva, pagando una sanzione di 1.000 euro, previo controllo di un tecnico e passaggio negli uffici comunali.

Finestre, aperture e prospetti diversi dal progetto

Il secondo gruppo di irregolarità riguarda le finestre più grandi o spostate rispetto al progetto, le porte-finestre ricavate da una finestra e le nuove aperture sui muri perimetrali. È una questione più complicata rispetto alle altre modifiche indicate.

Questi interventi infatti non restano confinati in casa, ma cambiano il prospetto dell’edificio, quindi il suo aspetto esterno. In un condominio occorre rispettare il decoro architettonico e non è possibile avviare interventi che pregiudichino le parti comuni.

Anche nel caso in cui si dovesse sanare l’abuso sul fronte urbanistico, dunque, resterebbe aperta la questione dei rapporti con gli altri condòmini. Per non parlare di centri storici ed edifici vincolati, dove le modifiche ai prospetti richiedono generalmente l’autorizzazione paesaggistica o quella della Soprintendenza. Sono chiaramente questi gli immobili sui quali la sanatoria potrebbe incontrare i maggiori limiti.

Porticati, tettoie, balconi e logge: le pertinenze

Tra le ipotesi ci sarebbe anche la riapertura del condono del 1985 per le opere completate entro il 30 settembre 2025. In questo caso troverebbero spazio le strutture accessorie degli immobili:

porticati e tettoie;

balconi realizzati o ampliati senza titolo;

logge chiuse e trasformate in verande;

pergolati e coperture esterne.

Il caso più frequente è quello della veranda abusiva, cioè il balcone o la loggia chiusi con infissi in vetro. Per la giurisprudenza, una chiusura stabile crea un nuovo volume e richiede il permesso di costruire.

Il decreto Salva Casa ha già portato in edilizia libera alcune soluzioni leggere, come le vetrate panoramiche amovibili e le tende da sole, ma le chiusure fisse restano abusive se realizzate senza autorizzazione. È su queste che un eventuale condono avrebbe l’impatto più concreto.

Ristrutturazioni senza aumento di superficie o volume

Un’altra categoria riguarda i lavori di ristrutturazione e restauro eseguiti senza titolo edilizio, ma senza creare nuova cubatura. Pensiamo per esempio al rifacimento completo di un appartamento con modifiche agli impianti e alla distribuzione interna, mai comunicato al Comune.

La linea di confine si traccia qui. Fino a quando la superficie e il volume restano invariati, l’abuso è considerato di minore gravità. Se invece i lavori hanno aumentato i metri quadrati calpestabili o la cubatura, per esempio con un soppalco abitabile o un sottotetto trasformato in mansarda, si entra nel campo degli abusi maggiori.

Una differenza sostanziale, perché questi ultimi non verrebbero coperti dalla sanatoria proposta. Detto ciò, non va dimenticato che per le piccole difformità resta comunque disponibile l’accertamento di conformità semplificato introdotto dal Salva Casa.

Cosa resterebbe escluso dal condono

Siamo ancora nel campo delle ipotesi, perché il testo definitivo dell’emendamento non è ancora noto. Considerando precedenti e indiscrezioni, però, è probabile che dal condono resterebbero esclusi: