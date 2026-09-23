ANSA Sondaggi politici oggi, FdI cresce al 27,1%: Pd al 20,8% e M5S al 12,8%.

Gli ultimi sondaggi elettorali indicano solo piccole scosse d’assestamento per quanto riguarda il consenso dei partiti: Fratelli d’Italia è al 27,1% mentre il Partito Democratico viaggia al 20,8% e il Movimento 5 Stelle è al 12,8%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrosinistra batte il centrodestra unito. Ma eventuali allargamenti delle coalizioni possono confermare o ribaltare il risultato.

Sondaggi politici oggi

Qui sotto l’ultimo sondaggio elettorale effettuato da Swg per il Tg di La7 del direttore Enrico Mentana. Si mostrano i risultati del sondaggio del 21 settembre (con variazione rispetto al 14 settembre):

Fratelli d’Italia – 27,1% (+0,1%);

Partito Democratico – 20,8% (-0,1%);

Movimento 5 Stelle – 12,8% (+0,2%);

Futuro Nazionale – 8% (+0,1%);

Forza Italia – 7% (+0,1%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,5% (-0,2%);

Lega – 5,3% (-0,2%);

Azione – 3,1% (=);

Italia Viva – 2,4% (-0,1%);

+Europa – 1,5% (+0,2%);

Noi Moderati – 1% (=);

Avanti Psi – 1% (+0,2%);

altre liste inferiori all’1% dei consensi – 3,5% (-0,3%).

Non si esprime il 28% degli intervistati (=).

Nota metodologica

Sondaggio realizzato da Swg S.p.A. per conto di La7 S.p.A.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4.336 non rispondenti) tra il 16 e il 21 settembre 2026. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% al livello di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio è disponibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

Come si muove il consenso elettorale oggi

I numeri dell’ultimo sondaggio Swg raccontano di piccoli movimenti di assestamento nella politica italiana. FdI di Giorgia Meloni si conferma primo partito, oscillando attorno alla soglia del 27% (oggi è al 27,1%), quattro punti indietro rispetto al suo massimo assoluto rappresentato dal 31% di alcuni mesi fa.

Anche PD e M5S continuano ad oscillare attorno al loro perno elettorale: quello di Elly Schlein è rappresentato dal 21% delle preferenze (oggi 20,8%) e quello di Giuseppe Conte è rappresentato dal 13% (oggi 12,8%).

Per il resto, l’unica nota di rilievo riguarda FN: il partito di Roberto Vannacci (oggi 8%) ha smesso di correre e ha iniziato a camminare. La sua crescita questa settimana è del +0,1%.

Le coalizioni

Passiamo ora alle coalizioni, cioè a ciò che davvero conterà alla prova delle urne per le elezioni politiche 2027. Ricavando i numeri dal sondaggio Swg, la situazione di partenza sarebbe favorevole per i progressisti.

Il centrodestra (FdI, Lega, FI e Noi Moderati) è dato al 40,4% (=). Con Vannacci (8%) salirebbe al 48,4% (+0,1%).

Il centrosinistra (Pd, M5S, AVS e +Europa) è dato al 41,6% (+0,1). Con l’appoggio di Renzi (2,4%) salirebbe al 44%. Se si unisse anche Calenda (3,1%), la coalizione si porterebbe al 47,1%.

Attenzione, si tratta di numeri puramente teorici:

a destra Salvini e Tajani disprezzano Vannacci e potrebbero uscire dalla coalizione qualora lui vi entrasse;

per quanto riguarda la sinistra Conte, Bonelli e Fratoianni sono politicamente disprezzati da Calenda, che ad oggi si dice disinteressato ad una coalizione.

Occorrerà vedere cosa accadrà avvicinandosi alla data del voto per le politiche 2027: come recita il noto brocardo (pur con riferimento a casistiche ben differenti) “necessitas non habet legem”.

Aggiungiamo una ulteriore stima delle coalizioni che deriva dal sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli per RaiNews24 (data di diffusione 21 settembre 2026 e nota metodologica completa disponibile su .sondaggipoliticoelettorali.it):

centrodestra – 42%;

campo largo – 42,5%.

Anche in questo caso la coalizione progressista vince di misura.

Qui sotto tutti i numeri dell’ultimo sondaggio dell’Istituto Piepoli:

Centrodestra:

Fratelli d’Italia – 27,5%;

Forza Italia – 7,5%;

Lega – 5,5%;

Noi Moderati – 1,5%.

Centrosinistra:

Partito Democratico – 20%;

Movimento 5 Stelle – 12%;

Alleanza Verdi e Sinistra – 7,5%;

Italia Viva – 2%;

Europa – 1,5%.

Altri partiti fuori dalle coalizioni:

Futuro Nazionale – 8%;

Azione – 3%;

Sud chiama Nord – 1,5%;

Partito Liberaldemocratico – 1,5%;

Ora! – 0,5%;

altre liste – 1%.

Indecisi e astenuti sono dati al 30%.