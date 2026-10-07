ANSA Ultimi sondaggi politici, per la prima volta da settimane Vannacci retrocede.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano la salute di Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni cresce del +0,3% andando al 27%. Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein incassa il +0,1% salendo al 20,7%. In calo il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perdendo il -0,2% va al 12,6%.

Sul fronte delle coalizioni, la compagine di Governo (40,3%) batte la versione base del Campo largo (39,9%). Ma come è evidente, tutto si gioca sulla capacità di ambi le parti di allargare le alleanze.

Intenzioni di voto

Qui di seguito l’ultimo sondaggio elettorale effettuato da Swg per il Tg di La7 del direttore Enrico Mentana. Si mostrano i risultati del sondaggio del 5 ottobre (con variazione rispetto al 28 settembre):

Fratelli d’Italia – 27% (+0,3%);

Partito Democratico – 20,7% (+0,1%);

Movimento 5 Stelle – 12,6% (-0,2%);

Futuro Nazionale – 7,8% (-0,2%);

Forza Italia – 7,1% (+0,2%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,6% (=);

Lega – 5,2% (+0,1%);

Azione – 3,1% (-0,1%);

Italia Viva – 2,3% (-0,1%);

+Europa – 1,6% (-0,1%);

Noi Moderati – 1% (=);

Avanti Psi – 1% (=);

altre liste inferiori all’1% dei consensi – 3,3% (=).

Non si esprime il 29% degli intervistati (+3%).

Nota metodologica

Sondaggio realizzato da Swg S.p.A. per conto di La7 S.p.A.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4.231 non rispondenti) tra il 30 settembre e il 5 ottobre 2026. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% al livello di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio sarà disponibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

Che succede in politica

Il consenso del principale partito, FdI, regge a quattro anni dall’inizio della legislatura. Ed anzi è più alto: oggi è al 27% contro il 26,04% delle elezioni politiche del 2022.

Il PD cresce leggermente. Anche il partito guidato da Elly Schlein ha più consenso rispetto alle politiche del settembre 2022: dal 18,99% di allora al 20,7% di oggi.

Gli altri due partiti principali del Campo largo sono il M5S (12,6%) e AVS (6,6%). I loro voti sommati sono inferiori a quelli del PD.

Dopo settimane di crescita, la corsa di FN si è fermata: per la prima volta il partito di Roberto Vannacci è in perdita: un -0,2% lo porta al 7,8%. La doppia cifra, temuta tanto da Meloni che dalle sinistre, sembra essere oggi più lontana.

Chi sta vincendo nei sondaggi politici: le coalizioni

Il centrodestra (FdI, Lega, FI e Noi Moderati) è dato al 40,3%. Con Roberto Vannacci di FN la coalizione salirebbe al 48,1%. Ma solo se i moderati Antonio Tajani (FI) e Maurizio Lupi (NM) fossero aperti a un’alleanza alla destra del generale.

Il centrosinistra (Pd, M5S, AVS e +Europa) è dato al 39,9%. Con l’allargamento del Campo largo a Matteo Renzi (IV) e Riccardo Magi (+E) la sinistra salirebbe al 43,8%. Con l’aggiunta di Avanti Psi si arriverebbe al 44,8%.

Mentre a destra si ragiona se aprire la porta a Vannacci, a sinistra si discute di programmi e candidato premier (da scegliere anche tramite eventuali primarie).

A questo proposito si cita il sondaggio Eumetra per PiazzaPulita (1 ottobre). La domanda: “Se i candidati come candidato premier dell’opposizione fossero Schlein o Conte chi sceglierebbe?”. Le risposte:

Giuseppe Conte – 67,4%;

Elly Schlein – 32,6%.

Questo, invece, il sondaggio Demopolis per Otto e mezzo (30 settembre):