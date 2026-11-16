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ANSA

Un nuovo reddito di cittadinanza per sostenere le famiglie in difficoltà, finanziato anche attraverso una tassa sui grandi patrimoni. È il modello di redistribuzione delle risorse al centro del confronto tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Il cosiddetto piano Robin Hood del campo largo prevede di destinare maggiori risorse ai redditi più bassi, chiedendo un contributo aggiuntivo ai contribuenti più ricchi. L’intesa, però, non è ancora stata raggiunta. Il principale ostacolo riguarda la soglia di ricchezza oltre la quale applicare la nuova imposta e la scelta dei beni da tassare.

Patrimoniale, come funzionerebbe il programma del campo largo

L’idea sostenuta da Avs è utilizzare parte delle nuove entrate per finanziare il sostegno al reddito di cittadinanza e i servizi pubblici. Angelo Bonelli ha proposto di introdurre un contributo di solidarietà sui patrimoni più elevati, evitando di reperire le risorse attraverso riduzioni alla spesa per sanità, scuola e ricerca. Le tre forze politiche condividono l’obiettivo di una maggiore redistribuzione, ma propongono strumenti differenti.

Avs punta a un’imposta annuale sul patrimonio netto, comprendendo anche gli immobili. Il Pd guarda a una tassazione minima sulle ricchezze molto elevate, mentre il M5S preferisce intervenire sulle attività finanziarie e sulla speculazione. Non esiste quindi, al momento, un testo fiscale unitario della coalizione.

Patrimoniale, il bivio sulle soglie: 5 milioni oppure 100 milioni

La differenza più evidente riguarda il valore del patrimonio necessario per rientrare nella nuova tassazione. Avs propone una soglia di 5,4 milioni di euro, mentre il modello preso in considerazione dal Pd parte da 100 milioni. Il valore più basso amplierebbe la platea dei contribuenti interessati. Una soglia più elevata concentrerebbe invece il prelievo su un numero molto ristretto di persone.

Un altro elemento da definire è la base imponibile: una patrimoniale può riguardare immobili, partecipazioni societarie e attività finanziarie, mentre un’imposta limitata agli investimenti avrebbe effetti differenti. La proposta di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni prevede una patrimoniale progressiva sulla ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro, comprendendo beni immobili e finanziari e sottraendo le passività.

Secondo le stime sostenute da Avs, l’imposta interesserebbe circa 50mila contribuenti, corrispondenti allo 0,1% più ricco della popolazione. Il gettito potenziale sarebbe vicino a 16 miliardi di euro all’anno. Si tratta di una previsione del partito, non di un’entrata già accertata con la proposta di utilizzare queste risorse anche per finanziare il nuovo reddito di cittadinanza.

Pd, tassa del 2% sui patrimoni superiori a 100 milioni

Il Partito Democratico guarda al modello elaborato dall’economista francese Gabriel Zucman. La proposta prevede una tassazione minima annuale del 2% per i patrimoni superiori a 100 milioni di euro, tenendo conto delle imposte già versate secondo il meccanismo del modello. Elly Schlein ha manifestato apertura verso un’imposta nazionale sui super ricchi, escludendo aumenti fiscali per il ceto medio.

Il Movimento 5 Stelle propone invece un intervento sulle grandi ricchezze finanziarie, con un aumento progressivo dell’attuale imposta dello 0,2% fino all’1% sulle fasce più elevate, oltre a misure contro la speculazione ad alta frequenza. Conte si è però dichiarato disponibile a confrontare le proposte, senza aderire alla patrimoniale generale richiesta da Avs.