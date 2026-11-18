Il bonus fiscale destinato ai giovani cambia pelle nella Legge di Bilancio 2027 e abbandona l’ipotesi iniziale della flat tax all’1% per trasformarsi direttamente in un taglio dell’imponibile Irpef.
La riscrittura nasce da un emendamento depositato da Fratelli d’Italia, messo a punto insieme al dipartimento Finanze, e mira a sostenere circa 334mila nuovi lavoratori under 30 del settore privato che nel 2027 firmeranno per la prima volta nella loro vita un contratto a tempo indeterminato.
Indice
Il nuovo bonus neoassunti 2027
Il nuovo meccanismo prevede una detassazione biennale progressiva: nel 2027 il reddito imponibile dei beneficiari sarà dimezzato (taglio del 50%), mentre nel 2028 la riduzione scenderà al 30%. Lo sconto si applicherà fino a una soglia massima di 50mila euro lordi l’anno.
La modifica supera l’impostazione originaria del disegno di legge di bilancio, che prevedeva una flat tax dell’1% applicata esclusivamente agli incrementi di reddito (fino a 2.500 euro) per tutti i dipendenti privati sotto i 30 anni con stipendi non superiori a 28mila euro. La nuova norma restringe invece la platea ai soli debuttanti, ossia ai giovani che nel corso del 2027 accederanno per la prima volta a un impiego subordinato stabile nel privato.
Imposta azzerata fino a 17mila euro
La correzione risolve una criticità che era emersa nella precedente proposta, cioè il rischio di un conguaglio fiscale negativo a fine anno per chi, superando la soglia dei 28mila euro, si sarebbe visto applicare retroattivamente l’Irpef ordinaria.
Con il nuovo tetto fissato a 50mila euro, gran parte dei neoassunti rientra agevolmente nel beneficio e, anche in caso di redditi superiori, lo sconto resta comunque garantito sulla quota entro la soglia.
Secondo le simulazioni, il taglio abbatte l’imposta complessiva tra il 70% e l’80%, con effetti proporzionali al reddito lordo. Per chi percepisce fino a 17mila euro lordi l’anno, l’Irpef viene di fatto azzerata: il dimezzamento dell’imponibile fa infatti ricadere la parte restante all’interno della no tax area (fissata a 8.500 euro), fatte salve minime oscillazioni legate alle addizionali regionali e comunali.
L’impatto sui conti pubblici
La misura, come detto, ha il carattere di una tantum con orizzonte biennale. L’impatto complessivo sui saldi di finanza pubblica resta equivalente a quello della vecchia flat tax all’1%. Viene però, fra acconti e saldi, modificata la distribuzione delle risorse: la nuova formula libera 204,2 milioni di euro sul bilancio del 2027, spostando un onere maggiore, pari a 209,1 milioni in più, sull’esercizio del 2028.
Altre possibili modifiche alla Manovra
Ci sono anche altri punti della Manovra 2027 che potrebbero cambiare, a partire dall’Exit tax, ovvero la tassazione in uscita sui grandi patrimoni finanziari per chi sposta la residenza all’estero. FdI propone di limitare l’impatto del prelievo al 26%, indirizzandolo solo alle plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate, riducendo l’acconto dal 50% al 10% dell’imposta. La misura scatterebbe dall’anno successivo a quello del decreto attuativo, prevedendo anche una rivalutazione volontaria (5% della plusvalenza o 1% del valore normale). Possibile, poi, l’applicazione unicamente alle ditte individuali. Per quanto riguarda le persone fisiche, l’applicazione potrebbe riguardare solo chi si sposta verso Stati non collaborativi nello scambio di informazioni fiscali. La soglia degli asset è fissata a 800mila euro ma Forza Italia chiede di portarla a 5 milioni.
Lega e Forza Italia spingono poi per la riapertura della rottamazione quinquies per i decaduti.
Forza Italia propone inoltre una modifica al Superbonus per tutelare le piccole e medie imprese: l’obiettivo è esentare chi detiene crediti fiscali fino a 500mila euro, riportando per loro la ripartizione delle detrazioni da 10 a 5 anni.