ANSA Sondaggi politici, Schlein e Conte vedono il sorpasso: centrosinistra al 44,9%, centrodestra al 44%.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano come la battaglia fra le coalizioni sia serrata: il centrosinistra è in testa con il 44,9% delle preferenze, mentre il centrodestra insegue da vicino con il 44%.

Se si andasse alle urne con l’attuale impostazione dello Stabilicum, tanto basterebbe alle sinistre per ottenere il premio di maggioranza che garantisce la stabilità.

Sondaggi politici oggi

Qui sotto l’ultimo sondaggio Swg per il Tg di La7 del direttore Enrico Mentana, con data di diffusione 9 novembre 2026.

Coalizione di centrosinistra – 44,9%:

Partito Democratico – 20,8%;

Movimento 5 Stelle – 12,6%;

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,2%;

Italia Viva / Casa Riformista – 2,2%;

+Europa – 1,2%;

altri partiti di centrosinistra – 1,9%.

Coalizione di centrodestra – 44%:

Fratelli d’Italia – 28,9%;

Forza Italia – 7,3%;

Lega – 5,7%;

Sud chiama Nord – 1,1%;

Noi Moderati – 1%.

Altri partiti fuori dalle coalizioni di destra e sinistra:

Futuro Nazionale – 5,5%;

Azione con Spazio Pubblico – 3,2%;

altre liste – 2,4%.

Non si esprime il 29% degli intervistati.

Nota metodologica

Sondaggio realizzato da Swg S.p.A. per conto di La7 S.p.A. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4.198 non rispondenti) tra il 4 e il 9 novembre 2026. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine di errore statistico dei dati riportati è del 2,8% al livello di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio è disponibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

Che succede in politica

Sono diverse le notizie politiche che hanno agitato le cronache degli ultimi giorni.

Il programma del centrosinistra

È partito il confronto per costruire un programma comune del centrosinistra in vista delle politiche del 2027. Per la prima volta si sono seduti allo stesso tavolo, seppure in videoconferenza, i rappresentanti di: PD, M5S, AVS, Italia Viva, +Europa, Più Uno (il progetto politico di Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli), Progetto Civico per l’Italia (Alessandro Onorato) e PSI.

L’obiettivo: definire entro la fine di novembre le basi di un programma condiviso. Stabiliti dieci tavoli tematici, dalla sanità alla scuola, dall’immigrazione alla sicurezza, fino alla politica estera e all’intelligenza artificiale.

Fra i punti più difficili su cui trovare una mediazione: patrimoniale e sostegno all’Ucraina.

Conte contro Renzi

Che fra Giuseppe Conte (M5S) e Matteo Renzi (IV) non corra buon sangue è cosa nota a tutti. Ma al di là della idiosincrasia politica, è in corso uno scontro anche per le primarie del Campo largo:

Renzi, così come il PD, preferirebbe una competizione a due oppure, in alternativa, un doppio turno;

il M5S sarebbe favorevole a primarie aperte a più candidati, con turno unico.

Calenda e il progetto Il Centro

Carlo Calenda ha annunciato a Bologna il progetto Il Centro, un’iniziativa aperta a liberali, socialisti liberali, popolari e riformatori. L’obiettivo: presentare una lista alle elezioni politiche del 2027 che sia distinta sia dal centrodestra sia dal Campo largo. All’iniziativa hanno partecipato anche Europeisti.eu e Spazio Pubblico di Pina Picierno. Resta da chiarire un punto: Il Centro sarà del tutto indipendente oppure darà appoggio a una coalizione di destra o di sinistra?

Renzi e Silvia Salis

Matteo Renzi, in un’intervista al Corriere della Sera, ha lanciato Silvia Salis (attualmente sindaca di Genova) come federatrice di un possibile progetto politico centrista. Salis si è immediatamente sfilata.