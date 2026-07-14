Forza Italia e Lega verso il sì all’emendamento sulle preferenze nella nuova legge elettorale: cosa succede e cosa significa per l'economia

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ANSA La scelta di Forza Italia e Lega in merito alla legge elettorale

Forza Italia e Lega cambiano orientamento su uno dei punti più discussi della nuova legge elettorale in arrivo nell’aula della Camera. Il tema è quello delle preferenze, al centro di un emendamento presentato da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc. La proposta prevede un sistema misto: il capolista resterebbe indicato dalle segreterie di partito, mentre per gli altri candidati sarebbe introdotta la possibilità di esprimere preferenze. Una soluzione che viene definita di mediazione, ma che ha già aperto un confronto acceso sia nella maggioranza sia tra le opposizioni. Forza Italia sarebbe pronta a sostenere l’emendamento. Anche la Lega ha annunciato il proprio orientamento favorevole, pur con alcune posizioni critiche al suo interno.

Il cambio di linea di Forza Italia

Il ripensamento di Forza Italia rappresenta uno dei passaggi politici più rilevanti nella discussione sulla legge elettorale. Il partito, secondo quanto riferito da fonti interne riportate da La Repubblica, considera l’emendamento sulle preferenze una soluzione di mediazione. La posizione ufficiale dovrebbe essere discussa durante la riunione del gruppo alla Camera.

La proposta non elimina del tutto le liste bloccate. Il primo nome della lista resterebbe infatti scelto dai partiti, mentre la scelta degli altri candidati passerebbe attraverso un sistema di preferenze. Questo meccanismo è stato definito da alcuni osservatori “semi-bloccato”, perché mantiene una parte di controllo in capo alle segreterie, ma introduce uno spazio di scelta per gli elettori.

La Lega voterà sì all’emendamento

La Lega ha reso nota la propria posizione con una nota ufficiale. “In vista dei voti previsti da oggi in aula sulla legge elettorale, la Lega si è riunita per valutare l’emendamento proposto da FdI, Noi Moderati e Udc”, si legge nel comunicato.

Il partito di Matteo Salvini ha spiegato di aver valutato positivamente il testo, perché “prevede un sistema misto che garantisce la governabilità e la possibilità di dare voce ai territori per la scelta dei propri rappresentanti”. Per questo la Lega darà indicazione al proprio gruppo alla Camera di votare a favore dell’emendamento.

Cosa prevede il sistema misto

L’emendamento sulle preferenze introduce una formula intermedia tra liste bloccate e preferenze complete. Il capolista verrebbe indicato dai partiti, mentre gli altri candidati sarebbero scelti attraverso il voto degli elettori. La misura punta a mantenere un equilibrio tra governabilità e rappresentanza territoriale.

Uno dei punti critici riguarda però l’alternanza di genere. Secondo le critiche emerse nel dibattito, il sistema delle preferenze così costruito potrebbe penalizzare il principio di equilibrio tra uomini e donne nelle liste e negli eletti. Il nodo è politico ma anche tecnico, perché il modo in cui vengono espresse le preferenze può incidere direttamente sulla composizione del Parlamento.

Perché la legge elettorale pesa anche sull’economia

La riforma della legge elettorale non è un tema solo istituzionale. Il meccanismo con cui si elegge il Parlamento può incidere sulla stabilità dei governi, sulla durata delle legislature e sulla capacità di approvare provvedimenti economici. La maggioranza sostiene che il sistema misto possa garantire governabilità e rappresentanza dei territori. Le opposizioni, invece, contestano il metodo e ritengono che la riforma sia costruita per rafforzare l’attuale assetto politico.

Il voto sull’emendamento delle preferenze diventa quindi uno snodo centrale. Da un lato c’è la ricerca di un compromesso interno alla maggioranza, dall’altro la strategia delle opposizioni, che puntano anche sul voto segreto per mettere alla prova la tenuta dei gruppi parlamentari.