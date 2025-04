Fonte: IPA Sicurezza sul lavoro, il governo sblocca nuovi fondi.

Al termine del Consiglio dei ministri strategico, tenutosi alla vigilia della Festa dei lavoratori del 1° maggio, il governo Meloni ha annunciato il reperimento di ulteriori 650 milioni per la sicurezza sul lavoro.

E l’8 maggio, il governo incontrerà i sindacati. Particolarmente battagliero Landini della Cgil, che chiede una rivoluzione in quel modello basato sulla logica di “appalto e subappalto” che “uccide le persone”.

Meloni sulla sicurezza sul lavoro

Questo l’annuncio della premier, tramite un video pubblicato al termine del Cdm:

“Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più. Abbiamo reperito insieme all’Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro”.

Previsto, in particolare, il potenziamento del sistema di incentivi e disincentivi per le imprese in base alla condotta in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al settore agricolo.

La risposta a Mattarella

Il giorno precedente, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva commentato gli ultimi dati sulle morti sul lavoro dichiarando che “non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione”. “È evidente che l’impegno per la sicurezza nel lavoro richiede di essere rafforzato”, aveva aggiunto il Capo dello Stato.

Questa la risposta di Meloni, che ha rivendicato l’azione del suo governo a partire dalla patente a punti nei cantieri:

“Di fronte a questo fenomeno, come ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione. È il motivo per il quale questo governo ha sempre messo al centro della sua azione questo tema. Lo abbiamo fatto, ad esempio, con la patente a crediti, con l’assunzione di nuovo personale ispettivo per incrementare i controlli, con le risorse per premiare le imprese che investono in prevenzione”.

I morti sul lavoro in Italia

I dati Inail relativi al 2024 parlando di infortuni sul lavoro in Italia a quota 589.571 (+0,7% rispetto al 2023). Gli incidenti mortali sul lavoro sono stati 1.090 (+4,7% rispetto all’anno precedente). Per le malattie professionali si sono registrate 88.499 denunce (+21,6% rispetto al 2023).

La Cgil accusa la politica

“Siamo di fronte a dei veri e propri omicidi, non delle fatalità. Ripeto, è il modello di fare impresa e mercato che uccide, che è stato favorito dalla politica e dal Parlamento con le leggi. Quindi basta chiacchiere, è il momento di agire e intervenire”.

Questo il commento di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, che si prepara all’incontro con il governo il prossimo 8 maggio.

Altre misure in Cdm

In Cdm il governo ha dato il via libera a una serie di iniziative, come il decreto legge con disposizioni urgenti per affrontare l’alluvione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei.

Spazio poi a interventi per la scuola, con un ddl con disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico sull’educazione sessuale e un ddl con disposizioni in materia di tutela del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici: previsto l’arresto in flagranza per chi picchia insegnanti e dirigenti scolastici. Previste inoltre pene più severe: per le lesioni lievi si va da 2 a 5 anni di reclusione (oggi le pene vanno da 6 mesi a 3 anni).