Online le dichiarazioni dei redditi di parlamentari e membri del Governo: la premier Giorgia Meloni passa da 459.000 a 180.000 euro, Schlein resta sotto i 100.000

Pubblicate online sui siti di Camera e Senato le dichiarazioni dei redditi dei politici italiani relative al periodo d’imposta 2024. Giorgia Meloni, a sorpresa, ha dimezzato i suoi introiti: la premier passa dai 459.460 euro dichiarati nel 2024 a “soli” 180.031 euro. Nel Governo il ministro della Giustizia Carlo Nordio risulta il più ricco.

Nelle opposizioni, invece, redditi stabili: Elly Schlein resta sotto quota 100.000 euro e Carlo Calenda si conferma sopra i 120.000. Per scovare i veri paperoni bisogna cercare fra i parlamentari, cioè fuori dai membri dell’Esecutivo.

Tre i grandi assenti: Matteo Salvini (Lega), Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle) e Matteo Renzi (Italia viva).

Meloni, reddito dimezzato e nuova casa al Torrino

Nella dichiarazione dei redditi di Giorgia Meloni c’è una variazione relativa a un acquisto definitivo nuova abitazione come prima casa, cioè la villa al Torrino a Roma, già al centro di un’interrogazione parlamentare di Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi (Italia Viva) per presunte irregolarità.

Il quadro Irpef della premier mostra un imponibile di 178.371 euro, imposta lorda di 69.340 euro e detrazioni complessive di 6.274 euro, di cui 4.579 per lavori di ristrutturazione e 415 euro per contributi a Fratelli d’Italia.

Stipendi del Governo: Nordio al top, Tajani cresce

Fra i membri del Governo il più alto reddito è quello del ministro della Giustizia Carlo Nordio che dichiara 259.716 euro.

Segue il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che cresce di oltre 30.000 euro rispetto al 2024, arrivando a 187.673 euro.

Il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso segna quota 126.340 euro, mentre il ministro della Salute Orazio Schillaci è a 102.176 euro.

Sopra i 100.000 euro anche Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento, 100.701 euro) e Alessandra Locatelli (Disabilità, 100.304 euro).

Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, dichiara 99.623 euro, poco più del titolare del Viminale Matteo Piantedosi, fermo a 96.514 euro.

Non ancora pubblicato il reddito del vicepremier leghista Matteo Salvini.

I milionari del Parlamento

Tra i parlamentari spiccano i redditi milionari di due esponenti del centrodestra:

Giulia Bongiorno , presidente della Commissione Giustizia del Senato, con oltre 3 milioni di euro dichiarati;

, presidente della Commissione Giustizia del Senato, con oltre 3 milioni di euro dichiarati; Giulio Tremonti, deputato di Forza Italia, con poco più di 2 milioni di euro.

Entrambi confermano il primato nella classifica generale delle dichiarazioni 2025, ben distanti dagli altri parlamentari.

Lupi raddoppia, De Poli compra casa a Padova

Il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, segna un forte incremento: da 124.864 euro nel 2024 a 224.683 euro nel 2025.

Anche il questore del Senato Antonio De Poli (Udc) segnala una variazione patrimoniale per l’acquisto di una nuova abitazione a Padova, dichiarando 146.000 euro di reddito.

Tra i ministri e parlamentari proprietari di nuovi immobili figura anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, che ha acquistato casa a Bologna e dichiara poco meno di 100.000 euro.

Quanto guadagna Elly Schlein

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein mantiene invariato il suo reddito a 98.471 euro, mentre il leader di Azione Carlo Calenda dichiara 122.285 euro (121.799 nella dichiarazione precedente).

Il co-portavoce di Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli si attesta a 102.802 euro, leggermente sopra al collega Nicola Fratoianni, con 98.979 euro.

Non ancora pubblicate le dichiarazioni dei leader di Italia Viva e M5S, Matteo Renzi e Giuseppe Conte.