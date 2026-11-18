La Legge di Bilancio 2027 inizia l’iter parlamentare con un primo record: in Commissione Bilancio sono stati depositati circa 6.600 emendamenti, di cui circa 2.000 presentati dai partiti della maggioranza.
Le modifiche riguardano i temi più delicati per i contribuenti: dalle pensioni alla rottamazione delle cartelle, fino al Superbonus e al Reddito minimo.
Indice
Quali sono le proposte di emendamento della maggioranza
Il dato dei 6.600 emendamenti può sembrare spropositato ma di fatto riporta di fatto i numeri a regime rispetto agli standard storici del Parlamento. Dopo il taglio del numero dei parlamentari, le sessioni per l’approvazione della Legge di Bilancio degli ultimi anni registrava tra le 3.000 e le 4.500 proposte di modifica. Solo a partire da quest’anno i volumi registrati sono uguali a quelli del decennio passato.
Sul fronte previdenziale e fiscale emergono proposte distinte all’interno della stessa maggioranza, accompagnate da un acceso confronto sulle coperture finanziarie:
Pensioni
La Lega ha depositato circa 700 emendamenti chiedendo di rendere operativo l’anticipo pensionistico volontario a 64 anni già dal 2027 attraverso un incremento del 30% del fondo per la flessibilità in uscita. Per finanziare la misura, il Carroccio propone un aumento dell’Ires a carico degli istituti di credito, ipotesi sulla quale Forza Italia mantiene una posizione contraria.
Forza Italia e Noi Moderati puntano invece a modificare il meccanismo di décalage per l’adeguamento all’inflazione, estendendo la rivalutazione piena dalla soglia di quattro volte il minimo fino a cinque o sei volte il trattamento minimo Inps.
Lega e Forza Italia richiedono infine di stanziare 48 milioni di euro l’anno per rafforzare il comparto previdenziale delle forze dell’ordine.
Sanatoria edilizia, rottamazione e Superbonus
Sul capitolo immobiliare e tributario, le proposte della maggioranza si concentrano su cinque direttrici principali:
- riaprire i termini della sanatoria del 2003 per i condoni edilizi in Campania e fissare al 30 giugno 2028 la scadenza obbligatoria entro cui i Comuni devono chiudere le pratiche ancora pendenti dei condoni del 1985, 1994 e 2003;
- studiare una procedura per la regolarizzazione dei piccoli abusi;
- valutare una correzione dell’obbligo di spalmatura delle detrazioni in dieci anni del Superbonus;
- rilanciare la riapertura della rottamazione-quater e della quinquies per i contribuenti decaduti;
- aumentare le tutele per startup e Pmi innovative rispetto all’exit tax.
Sanità e scuola
Per quanto riguarda la spesa sociale e i servizi pubblici, la maggioranza lavora per reperire ulteriori 500 milioni di euro da destinare alla Sanità. Sul fronte dell’istruzione viene invece confermato lo stop ai tagli agli organici della scuola già annunciato ai sindacati, anche se resta da definire il destino dei quasi 7.000 posti inizialmente previsti in riduzione.
Le proposte delle opposizioni
Anche dall’opposizione arrivano migliaia di proposte accompagnate dall’indicazione delle relative coperture. Oltre ai 18 emendamenti unitari su salario minimo a 10 euro l’ora, sanità, rivalutazione delle pensioni e il nuovo Reddito minimo garantito, i singoli gruppi hanno presentato anche altre proposte:
- il Partito Democratico ha depositato 1.600 emendamenti concentrati sul rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale, della scuola, del fondo affitti e della transizione ecologica;
- il Movimento 5 Stelle ha presentato 1.500 proposte che includono l’indicizzazione automatica degli scaglioni Irpef contro il drenaggio fiscale, l’innalzamento della no tax area a 20.000 euro e un fondo sovrano di sviluppo da 100 miliardi, finanziati con una tassa sugli extraprofitti bancari ed energetici, una patrimoniale sulle grandi ricchezze finanziarie e il taglio dei fondi destinati alla Difesa e al Ponte sullo Stretto;
- Alleanza Verdi e Sinistra ha depositato circa 500 emendamenti, puntando sulla stabilizzazione dei ricercatori universitari, su una legge quadro per il clima e sullo spostamento di 3 miliardi di euro dal bilancio della Difesa alla sanità pubblica.