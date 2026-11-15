Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Manovra 2027 è corsa alle modifiche.

Martedì 17 novembre scade il tempo per presentare gli emendamenti di maggioranza e opposizione per proporre modifiche alla Manovra 2027. Lo scorso mercoledì le forze di maggioranza si sono accordate per dare priorità a sanità, pensioni, scuole e università come, per esempio, non ridurre, come precedentemente previsto, di quasi 7.000 unità docenti e personale scolastico.

Ma nel cantiere Manovra ci sono diverse altre possibili modifiche all’orizzonte come anche Superbonus, meno aumenti sulle pensioni e pressing per l’uscita a 64 anni. Vediamo tema per tema come può cambiare la legge di Bilancio 2027.

Tagli a scuola e sanità

Sul fronte istruzione ci sono poche novità. Dopo il passo indietro sui tagli all’organico, l’Esecutivo conferma questa direzione: nessun taglio di quasi 7.000 unità tra docenti e personale ATA.

La cancellazione della misura però ha un costo, ovvero gli stimati 85 milioni di euro risparmiati nel 2027 che ora bisognerà cercare altrove.

La questione sanità è ancora più articolata, perché resta aperta la questione bilancio. Da un lato il Governo rivendica di aver raggiunto il massimo storico del Fondo Sanitario Nazionale con la quota di 146,3 miliardi di euro, grazie all’ultima aggiunta di +2,4 miliardi per il 2027 (e ulteriori 2,3 miliardi nel biennio successivo) sommati al miliardo già ereditato dalla scorsa Legge di Bilancio.

Dall’altro lato ci sono le Regioni, che giudicano insufficienti le risorse e reclamano i 5,5 miliardi di euro prefigurati dallo stesso ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Si cercano quindi nuove risorse per cercare di ridurre la crisi che, senza altre soluzioni, porterà il personale ospedaliero e sanitario a scioperare il 5 dicembre 2026 a Roma. Tra le idee c’è il recupero delle coperture attraverso la revisione del voucher da 300 euro per le spese mediche degli over 75, la misura che da sola assorbe 1,6 miliardi di euro.

Modifiche alla Exit tax

Altro cantiere sensibile è quello dell’Exit tax, una nuova imposta pensata per chi trasferisce la propria residenza fiscale all’estero. Nel testo della Manovra la misura introduce un prelievo del 26% sulle plusvalenze finanziarie latenti, ovvero i guadagni maturati su partecipazioni e titoli ma non ancora incassati.

Ci sono comunque due condizioni:

possesso di beni finanziari superiori agli 800.000 euro;

residenza fiscale in Italia per almeno sei dei 10 anni precedenti all’espatrio.

Il gettito stimato è di appena 3,3 milioni di euro, comunque limitato a pochi milioni poi negli anni successivi. A fronte di un incasso così esiguo, l’ex premier Matteo Renzi ha accusato l’Esecutivo di finire soltanto per minare l’attrattività del Paese verso i capitali e gli investitori internazionali.

Forza Italia, quindi, ha aperto un fronte interno alla maggioranza chiedendo di restringere la platea dei soggetti colpiti e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha manifestato apertura per possibili correttivi, come l’innalzamento della soglia patrimoniale sopra il milione e l’estensione del requisito temporale.

Superbonus: crediti in 10 anni

Altro tema caldo è il Superbonus, in particolare la norma che spalma in 10 anni i tempi di rimborso dei crediti. Dopo le forti critiche di Confindustria, che chiede un tavolo di confronto con il Governo, è possibile che si vada verso la rimodulazione del testo.

La critica sta nel fatto che l’operazione, anche se alleggerisce i conti pubblici, potrebbe innescare una crisi di liquidità lungo la filiera delle costruzioni.

Pensioni e uscita anticipata

Infine c’è il capitolo previdenziale, sempre molto delicato. Il testo base della Manovra prevede una revisione che riduce il meccanismo di indicizzazione delle pensioni. Un intervento che si traduce in un risparmio di 1,4 miliardi di euro all’anno, ed è un taglio che assicura coperture su altri fronti.

Nella stessa Manovra figura il fondo da circa 850 milioni di euro per la flessibilità in uscita, che secondo la Lega deve servire per andare in pensione a 64 anni. Mentre il Carroccio chiede più risorse per il fondo, si stanno valutando i possibili effetti del taglio della perequazione.