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ANSA Manovra 2027, il Governo ritira i tagli alla scuola e valuta nuovi fondi per la sanità. Le novità su assunzioni, stipendi e pensioni

Il governo Meloni ritirerà le misure sulla scuola previste dalla Manovra 2027 e valuta di aumentare le risorse destinate alla sanità. Sono le principali novità emerse dall’incontro tra l’esecutivo e i sindacati, tenutosi venerdì 13 novembre a Palazzo Chigi. Il confronto ha riguardato anche pensioni, stipendi e finanziamenti ai servizi pubblici. Restano però distanze significative tra le posizioni del governo e quelle delle organizzazioni sindacali, in particolare sul sistema previdenziale.

Manovra 2027, Giorgia Meloni annuncia lo stop ai tagli sulla scuola

La presidente del Consiglio ha confermato in un video sui social la decisione di ritirare l’intervento che aveva provocato proteste nel settore scolastico. La premier ha precisato che la misura non prevedeva licenziamenti, ma una revisione delle nuove assunzioni in rapporto alla diminuzione degli studenti. Secondo Giorgia Meloni, negli ultimi dieci anni la scuola italiana ha perso quasi 800mila alunni a causa del calo delle nascite.

“Nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe stato licenziato, nessuna classe sarebbe stata chiusa”, ha dichiarato la presidente del Consiglio. Il governo ha comunque deciso di rinunciare alla disposizione.

Scuola, aumenti degli stipendi e nuovi investimenti dal 2027

Giorgia Meloni ha rivendicato gli interventi realizzati dall’esecutivo nel settore dell’istruzione, indicando un aumento delle risorse del 13,1% rispetto al 2022. La premier ha inoltre richiamato i rinnovi contrattuali che, secondo i dati illustrati dal governo, avrebbero prodotto incrementi complessivi di 419 euro mensili per i docenti e 304 euro per il personale Ata, oltre agli arretrati. Sul fronte occupazionale, Meloni ha parlato di circa 206mila assunzioni effettuate e di ulteriori 40mila previste nel 2027.

La Manovra contiene anche un intervento per migliorare le temperature negli edifici scolastici attraverso climatizzatori e pompe di calore. I bandi sarebbero avviati nel 2027, mentre le risorse verrebbero erogate dal 2028. La presidente del Consiglio ha inoltre indicato investimenti per 14 miliardi di euro nell’edilizia scolastica durante il mandato dell’esecutivo.

Sanità, possibili nuovi fondi per medici e infermieri

Un’altra apertura riguarda il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, secondo quanto riportato da Adnkronos Salute, ha spiegato che il governo sta valutando con il Ministero dell’Economia la possibilità di individuare ulteriori risorse.

Si punta ad aumentare i fondi destinati al personale sanitario, con particolare attenzione a medici e infermieri, dopo gli interventi già previsti per i pronto soccorso. Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha riferito che il ministro Giancarlo Giorgetti starebbe valutando ulteriori stanziamenti anche nell’ambito del confronto con le Regioni. Non sono stati ancora comunicati importi definitivi né modalità di distribuzione delle eventuali risorse aggiuntive.

Pensioni, la Uil chiede di utilizzare subito 800 milioni di euro

Sul fronte previdenziale, i sindacati continuano a contestare alcune disposizioni della legge di Bilancio. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, ha chiesto di utilizzare immediatamente 800 milioni di euro che sarebbero già disponibili per le pensioni, senza rinviarne l’impiego al prossimo anno. “Ci sono 800 milioni, disponibili sul tema delle pensioni, quegli 800 milioni devono essere utilizzati adesso, non a gennaio”, ha dichiarato.

La Uil propone di destinare le risorse alla rivalutazione degli assegni e chiede inoltre il ripristino di Opzione donna e l’introduzione di una pensione di garanzia per i giovani con carriere discontinue. La sigla sindacale ha accolto favorevolmente il ritiro delle misure sulla scuola, ma ha confermato le proprie richieste su pensioni e sanità.

Più critica la Cgil, che attraverso il segretario confederale Christian Ferrari ha definito l’incontro “cortese, ma politicamente inutile”. Contesta le politiche di bilancio, la rivalutazione delle pensioni e l’aumento dell’età pensionabile. La Cgil ha confermato lo sciopero generale del 20 novembre 2026, nell’ambito della mobilitazione contro la Manovra.