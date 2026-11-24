Più di 600 emendamenti sono stati giudicati estranei alla Manovra mentre 1.100 sono stati fermati per mancanza di coperture finanziarie

ANSA Oltre 1.700 emendamenti fuori dalla manovra: cosa succede ora alla Legge di Bilancio.

È arrivata la prima sforbiciata agli emendamenti alla Legge di Bilancio 2027: delle circa 6.600 proposte di modifica arrivate, la Commissione Bilancio della Camera ne ha dichiarato inammissibili oltre 1.700 emendamenti giunti sia dalla maggioranza che dalle opposizioni.

Le ragioni dell’esclusione sono principalmente due: l’estraneità delle proposte rispetto alla materia della Manovra (oltre 600) e la mancanza di adeguate coperture finanziarie (1.100).

Oltre 1.700 emendamenti fuori dalla Manovra

Tra le proposte che non entrano, almeno per il momento, nel fascicolo della Manovra ci sono la sperimentazione dei marcatori colorati per identificare i manifestanti violenti durante i cortei, alcune modifiche alla exit tax, l’estensione della rottamazione delle cartelle e la sospensione delle demolizioni degli immobili abusivi in Campania.

Ma la questione resta aperta: i gruppi parlamentari possono infatti presentare ricorso contro le dichiarazioni di inammissibilità. Gli esiti saranno comunicati dopo l’esame delle contestazioni.

Dopo il colpo d’ascia, rimangono circa 4.900 emendamenti. Arriverà dunque a strettissimo giro un’altra mega-scrematura, vista l’enormità del numero. Secondo indiscrezioni di stampa, potrebbero essere circa 700 quelli da indicare entro giovedì 26 novembre.

Successivamente dovrebbe arrivare un’altra selezione, attraverso il meccanismo dei cosiddetti supersegnalati, che ridurrà ulteriormente il numero delle proposte sulle quali concentrare il confronto.

Salta la marchiatura dei manifestanti con spray colorati

Tra gli emendamenti esclusi ce n’è uno di Fratelli d’Italia che è stato duramente contestato dalle opposizioni. La proposta prevedeva di dotare le forze di polizia di sostanze traccianti colorate per identificare i responsabili di violenze durante le manifestazioni. La proposta, a prima firma Alessandro Urzì, prevedeva una sperimentazione nel 2027 con uno stanziamento di 150mila euro. L’obiettivo era facilitare l’arresto anche in flagranza differita.

L’emendamento è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia. Fra i banchi delle opposizioni si è parlato di “misura da Stato di Polizia” (+Europa) o di “gara di cattivismo e repressione” tra Lega e Fratelli d’Italia (PD) oppure ancora di manifestanti da ascoltare e non da marchiare (AVS). Urzì ha comunque confermato l’intenzione di portare avanti l’iniziativa in un’altra sede.

Rottamazione delle cartelle, escluso l’allargamento della sanatoria

Niente da fare anche per le proposte che puntavano ad ampliare la rottamazione delle cartelle esattoriali. Due emendamenti della Lega prevedevano di estendere la definizione agevolata agli avvisi di accertamento esecutivi e agli avvisi di addebito dell’Inps. Le proposte riguardavano i debiti affidati alla riscossione entro la fine del 2023 oppure del 2025, a seconda del testo.

Stessa sorte per l’emendamento presentato da Giulio Sottanelli di Azione, che puntava a riammettere alla rottamazione i contribuenti decaduti dalla quater e ad ampliare la definizione agevolata agli atti di accertamento e recupero tributario.

Stop alle demolizioni in Campania, bocciato l’emendamento

Tra le proposte escluse c’è anche quella di Fratelli d’Italia che prevedeva una sospensione temporanea delle demolizioni degli immobili abusivi in Campania. L’emendamento, presentato da Gimmi Cangiano, chiedeva di sospendere per 24 mesi l’esecuzione delle ordinanze di demolizione e di rimessione in pristino adottate dalle autorità amministrative sul territorio regionale. La Commissione Bilancio ha dichiarato inammissibile la proposta per estraneità di materia alla Manovra.

Plastic tax, sugar tax e Superbonus

Sono poi stati dichiarati inammissibili tutti e cinque gli emendamenti che chiedevano un ulteriore rinvio della plastic tax, della sugar tax o di entrambe al 2028. In questo caso la motivazione riguarda la mancanza di coperture finanziarie.

Fuori anche una proposta di Fratelli d’Italia che puntava a escludere dallo spalmacrediti del Superbonus i crediti d’imposta già acquisiti nel cassetto fiscale al 31 dicembre 2026.