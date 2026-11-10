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ANSA La proposta del Reddito di Cittadinanza 2.0 punta ad ampliare gli aiuti anche a disoccupati e persone sole oggi escluse dall'Adi

Il Reddito di cittadinanza potrebbe tornare con nuove regole, sostituendo o modificando l’attuale Assegno di inclusione. Il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, starebbe lavorando a una proposta denominata Reddito di cittadinanza 2.0, da discutere con gli alleati del Campo largo in vista delle prossime elezioni politiche. In questo caso si punterebbe ad ampliare il numero di persone che possono ricevere un sostegno economico, includendo anche chi oggi non soddisfa i requisiti familiari dell’Assegno di inclusione. Non si tratta di una misura approvata: importi, soglie ISEE e modalità di richiesta devono ancora essere definiti. L’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro rimangono quindi in vigore.

Addio Assegno di inclusione, cosa cambierebbe con il Reddito di Cittadinanza 2.0

La principale differenza riguarderebbe le categorie di cittadini ammesse al beneficio. Dal gennaio 2024, il Reddito di cittadinanza è stato sostituito dall’Assegno di inclusione (Adi) e dal Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl). L’Adi è riservato alle famiglie nelle quali sia presente almeno un minorenne, una persona con disabilità, un componente di almeno 60 anni oppure una persona in condizioni di svantaggio inserita in un programma di assistenza sociosanitaria.

Questo significa che una persona sola, disoccupata e senza particolari condizioni di fragilità potrebbe non avere accesso all’Adi, anche con un reddito molto basso. Il Reddito di cittadinanza 2.0 punterebbe a superare questa distinzione, estendendo la protezione economica anche ad altri nuclei in difficoltà. L’eventuale abolizione dell’Assegno di inclusione non è stata ancora definita attraverso una proposta normativa.

Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione, le differenze su ISEE e importi

Il vecchio Reddito di cittadinanza, introdotto nel 2019, prevedeva un ISEE inferiore a 9.360 euro, insieme a specifici requisiti reddituali, patrimoniali e di residenza. Per una persona sola in affitto, il contributo poteva arrivare a 780 euro mensili, comprendendo l’integrazione del reddito e la quota per la locazione.

L’Assegno di inclusione prevede invece un ISEE non superiore a 10.140 euro e ulteriori limiti economici. L’importo integra il reddito familiare fino a una soglia generalmente pari a 6.500 euro annui, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza. Può aggiungersi un contributo per l’affitto.

La durata iniziale è di 18 mesi, con rinnovi di 12 mesi. Dal 2026 è stato eliminato il mese di sospensione tra i periodi di erogazione, ma la prima mensilità del rinnovo viene corrisposta al 50%. Per il Reddito 2.0 non sono ancora stati comunicati importi ufficiali né una soglia ISEE definitiva.

Oltre all’ampliamento dei beneficiari, il M5S proporrebbe di rafforzare il collegamento tra sostegno economico e inserimento lavorativo. Il progetto prevederebbe una maggiore collaborazione tra centri per l’impiego, agenzie private, imprese e Comuni, anche attraverso una piattaforma informatica per incrociare offerte di lavoro e disponibilità dei candidati. La formazione dovrebbe essere maggiormente collegata alle richieste delle aziende e alle esigenze dei territori.

Quanto costerebbe il Reddito di cittadinanza 2.0 e quando potrebbe arrivare

Secondo le prime stime, il nuovo Reddito potrebbe costare tra 9 e 10 miliardi di euro all’anno. Considerando una spesa attuale per l’Assegno di inclusione stimata dai promotori tra 5 e 6 miliardi, servirebbero circa 3-4 miliardi di euro aggiuntivi. Sono valutazioni preliminari, che dipenderanno dal numero effettivo di beneficiari e dalle condizioni economiche previste.

Prima di diventare operativo, il Reddito 2.0 dovrebbe ottenere un accordo politico, essere tradotto in una legge e ricevere le necessarie coperture finanziarie. Non esiste quindi una data di avvio né una procedura INPS per richiedere il nuovo contributo.