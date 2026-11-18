Le opposizioni propongono una paga minima di 10 euro lordi l'ora: chi guadagna 8 euro avrebbe circa 346 euro lordi in più al mese

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA Il centro-sinistra propone l'istituzione di reddito e salario minimo

Mentre prosegue il lungo processo di revisione della Legge di Bilancio 2027, i principali partiti di opposizione cercano di trovare la quadra su alcune proposte economiche.

Al centro c’è il salario minimo legale a 10 euro lordi l’ora, inserito in una serie di diciotto emendamenti condivisi che spaziano dal nuovo Reddito minimo garantito, erede del Reddito di cittadinanza, al potenziamento dei fondi per sanità, scuola e pensioni, fino a una rimodulazione del prelievo fiscale.

Salario minimo a 10 euro: cosa propone il Campo Largo

Il cuore della proposta presentata dall’alleanza riguarda, da un lato, la tutela dei lavoratori con le retribuzioni più basse e, dall’altro, il sostegno ai redditi.

Per contrastare la stagnazione salariale, le opposizioni propongono di istituire un salario minimo a 10 euro lordi l’ora, accompagnato dalla creazione di una commissione permanente per l’aggiornamento annuale delle retribuzioni sulla base dell’inflazione e da un fondo di 150 milioni di euro nel prossimo triennio per aiutare le imprese ad adeguare gli stipendi.

Accanto al salario minimo, sul fronte del contrasto alla povertà il Campo Largo mostra l’intenzione di andare oltre l’idea di Reddito giusto, rimettendo mano all’attuale Assegno di inclusione e all’impianto del vecchio Reddito di cittadinanza. Il nuovo Reddito minimo garantito, per come è stato pensato, assumerebbe una doppia funzione:

sostegno al reddito per chi ha perso lavoro e integrazione a NASpI insufficienti a far fronte alle spese quotidiane;

percorsi di riqualificazione professionale obbligatoria per favorire il reinserimento lavorativo.

Salario minimo a 10 euro: come cambierebbe la busta paga

Il salario minimo non cambierebbe lo stipendio di tutti i lavoratori, ma solo di chi oggi ha una paga oraria lorda inferiore a 10 euro. Chi guadagna già questa cifra o di più non vedrebbe differenze in busta paga.

Per capire l’effetto, abbiamo ipotizzato il caso di un lavoratore dipendente a tempo pieno, con 40 ore settimanali, pari a circa 2.080 ore l’anno e 173 ore al mese. Con 10 euro lordi l’ora, la retribuzione minima arriverebbe a circa 1.733 euro lordi al mese, cioè 20.800 euro lordi l’anno. Ecco come cambierebbe la busta paga di chi oggi guadagna meno:

Paga oraria lorda attuale Stipendio lordo mensile attuale Con salario minimo a 10 euro Aumento lordo mensile Aumento lordo annuo 8 euro 1.386,67 euro 1.733,33 euro +346,67 euro +4.160 euro 9 euro 1.560 euro 1.733,33 euro +173,33 euro +2.080 euro 10 euro o più invariato invariato 0 0

In busta paga, però, l’aumento netto sarebbe chiaramente più basso di quello lordo. Proponendo una stima, un lavoratore a tempo pieno pagato esattamente 10 euro lordi l’ora porterebbe a casa intorno ai 1.400-1.500 euro netti al mese su dodici mensilità. Una cifra che varierebbe in base a:

addizionali regionali e comunali:

carichi di famiglia;

contratto applicato.

Per i lavoratori part-time, infine, l’effetto sarebbe proporzionale alle ore lavorate.

Quali sono le coperture indicate dal Centro-Sinistra

Per finanziare il salario minimo, il nuovo Reddito minimo e le altre proposte economico-finanziarie, il centrosinistra ha indicato quattro fonti principali di copertura:

lo spostamento di oltre 12 miliardi di euro complessivi nel biennio dai fondi del Ministero della Difesa destinati a sistemi d’arma e ammodernamento militare;

l’introduzione di un contributo temporaneo sugli extraprofitti delle grandi aziende energetiche;

l’aumento della tassazione sui colossi del web;

il taglio della flat tax per le partite Iva, riportando il tetto di accesso dai 100.000 euro previsti dal governo a 65.000 euro.

Il confronto con il modello spagnolo

Le proposte del centrosinistra richiamano non troppo velatamente le politiche sociali adottate negli ultimi anni in Spagna dal governo di Pedro Sánchez, sia sul fronte del contrasto alla povertà sia su quello salariale e fiscale.

Madrid ha introdotto dal 2020 l’Ingreso Mínimo Vital, un reddito minimo garantito nazionale pensato per integrare i redditi familiari sotto determinate soglie e accompagnare i beneficiari verso l’inserimento lavorativo. Inoltre, l’esecutivo a guida Sánchez ha ripetutamente alzato il Salario Mínimo Interprofesional per contrastare l’erosione del potere d’acquisto.

Anche sul piano delle coperture finanziarie emergono analogie dirette. Dal 2023 il governo di Madrid ha introdotto due imposte straordinarie temporanee sugli utili delle grandi compagnie energetiche e degli istituti di credito. Un meccanismo ripreso negli emendamenti del Campo Largo per sostenere la restituzione del drenaggio fiscale e le misure climatiche.

Quali sono le altre proposte della contro-manovra

Oltre agli interventi sul lavoro, il centrosinistra ha depositato altri emendamenti unitari che toccano le seguenti aree di intervento: