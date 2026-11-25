ANSA Manovra 2027, quali emendamenti passano e quali sono bocciati: il condono di Salvini resta fuori.

Continua la partita sulla Manovra 2027 a Montecitorio, dopo il riesame dei ricorsi contro le inammissibilità. La Commissione Bilancio della Camera aveva inizialmente bocciato oltre 1.700 proposte di modifica sulle circa 6.600 depositate. A seguito della presentazione di 450-500 ricorsi, 100 emendamenti sono stati riammessi, in tutto o in parte: 40 erano stati esclusi per estraneità di materia e 60 per carenza o inidoneità delle coperture finanziarie. In settimana è atteso un nuovo vertice tra i leader della maggioranza.

Nel vertice verrà fatto il punto e verrà operata una ulteriore scrematura degli emendamenti, tenendo conto della linea della prudenza ribadita da Bruxelles e confermata dalla premier Giorgia Meloni per uscire dalla procedura Ue sul deficit. Domani mattina, giovedì 26 novembre, si terrà invece una riunione tra relatori ed esecutivo per definire metodo e calendario dei lavori.

Rientra l’exit tax, bocciato l’aumento Ires sulle banche

Tra le proposte riammesse spicca il pacchetto sull’exit tax. La Commissione ha accolto il ricorso di Fratelli d’Italia sull’emendamento a prima firma Ylenja Lucaselli, che riscrive la norma applicandola a chi trasferisce la residenza fiscale fuori dall’Italia con almeno 2 milioni di redditi, introducendo distinzioni in base all’atteggiamento fiscale dei Paesi di destinazione.

Il testo è rientrato “alla luce dei chiarimenti forniti dal proponente” presupponendo, come spiegato dalla Commissione, che la nuova platea “non sia suscettibile di determinare effetti peggiorativi” rispetto all’impianto originale.

Riammessi anche altri tre emendamenti sullo stesso tema: due della Lega (primo firmatario Stefano Candiani) e uno di Forza Italia (primo firmatario Maurizio Casasco). Queste proposte puntano a ridurre l’acconto dal 50% al 10%, a escludere dall’acconto i beni detenuti in Italia o affidati a intermediari italiani e a consentire la rivalutazione dei beni posseduti al 31 dicembre 2026 tramite un’imposta sostitutiva del 5% sulle plusvalenze o dell’1% sul valore normale.

Il Carroccio chiede inoltre criteri agevolati per valutare le partecipazioni in start up e Pmi innovative, l’esclusione di alcune forme di incentivazione azionaria per i dipendenti e il rinvio dell’entrata in vigore della disciplina.

Niente da fare, invece, per l’emendamento della Lega che puntava ad aumentare l’Ires sulle banche per liberare risorse destinate al fondo pensioni, anche se il partito ha già depositato un nuovo ricorso. Sul tema previdenziale il vicepremier Matteo Salvini non arretra: “Quota 64 è già coperta in Manovra. C’è un budget iniziale di 850 milioni”, ha ribadito.

Altri ricorsi respinti e le micro-norme scartate

Resta fuori dalla Legge di Bilancio l’emendamento di FdI, a prima firma Alessandro Urzì, che proponeva di dotare le forze dell’ordine di marcatori colorati per individuare i manifestanti violenti nei cortei: il testo è stato giudicato estraneo per materia anche dopo il ricorso, ma prosegue il suo iter nel decreto Sicurezza in discussione in commissione Giustizia.

Bocciato anche il ricorso del partito della premier per esentare dalla norma spalmacrediti del Superbonus chi ha già i crediti nel cassetto fiscale.

Tra le proposte rimaste inammissibili figurano inoltre:

la sospensione delle demolizioni in Campania e diverse misure sulla rivalutazione delle pensioni;

la moratoria sui mutui per le imprese vitivinicole e la proroga del servizio a tutele graduali nell’energia per i clienti domestici vulnerabili;

la permanenza in servizio dei magistrati oltre il limite di età e la proroga di sugar e plastic tax;

diverse micro-norme locali o settoriali, come il divieto delle botticelle a cavallo, le multe per chi non pulisce l’urina dei cani e i fondi per la manutenzione straordinaria delle strade comunali nei centri abitati di Samugheo e Laconi, in provincia di Oristano.

Nel frattempo, Fratelli d’Italia tratta con il Tesoro per rimodulare la misura sugli “aumenti tassati all’1% fino a 2.500 euro” per i giovani lavoratori. L’emendamento di Ylenja Lucaselli mira a sostituire la flat tax sugli incrementi salariali con uno sconto Irpef più incisivo per gli under 30 che firmano il primo contratto a tempo indeterminato: verrebbe tassata solo la metà del reddito nel 2027 e il 70% nel 2028, entro un tetto annuo di 50mila euro.

Restano aperti anche i dossier sul miliardo aggiuntivo per la sanità.

Il nodo del condono edilizio

Il Carroccio non cede sul condono edilizio. L’ipotesi sul tavolo prevede il meccanismo del silenzio-assenso per chiudere le pratiche pendenti legate ai tre condoni del 1985, 1994 e 2003: i Comuni avrebbero 180 giorni di tempo, fino a giugno 2027, per esaminare le domande inevase e negare eventualmente la sanatoria nei casi non condonabili; in mancanza di risposta, il via libera scatterebbe in automatico.