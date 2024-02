Scatta la polemica per la decisione di Putin di "premiare" alcuni funzionari del carcere dov'è morto Navalny: l'ira dei collaboratori del dissidente 47enne

Fonte: ANSA Alexei Navalny

La morte di Alexei Navalny è ancora avvolta nel mistero, ma la mossa di Vladimir Putin di promuovere alcuni funzionari del carcere dov’è deceduto il dissidente fa parecchio rumore. Il leader del Cremlino, infatti, a tre giorni dalla morte del 47enne ha deciso di elargire delle promozioni ricche di interrogativi, per la stampa internazionale, nei confronti di alcuni funzionari della colonia russa in Siberia dove era detenuto Navalny. Una decisione, quella di Putin, che non è passata inosservata ai collaboratori del defunto oppositore che hanno subito puntato il dito contro il presidente russo con l’accusa di aver “premiato” gli uomini dopo la morte dello stesso Navalny.

Putin promuove i funzionari del carcere

A denunciare quanto avvenuto presso la colonia penale artica della regione autonoma di Yamalo-Nenets, in Siberia, è stato uno dei collaboratori di Navalny, Ivan Zhdanov. L’uomo, direttore della Fondazione anticorruzione, fondata dallo stesso Navalny, ha infatti svelato che alcuni dei funzionari del carcere hanno ricevuto delle promozioni proprio pochi giorni dopo la morte dell’oppositore.

A essere promossi, ha svelato Zhdanov, il vice capo dell’autorità carceraria Valery Boyarinev e il collega Alexander Rozin, nonché uno degli addetti al personale del carcere Alexander Fedorov, e il vice capo del dipartimento degli affari del servizio penitenziario federale, Dmitry Sharovatov.

Boyarinev sarebbe stato promosso a colonnello generale del Ministero degli Affari Interni, Rozin invece sarebbe stato promosso a tenente generale. Fedorov e Sharovatov, invece, sono stati promossi a maggiori generali.

“Questa deve essere intesa come un’aperta ricompensa di Putin per le torture”, ha detto Ivan Zhdanov su Telegram. Le cariche sono state ufficializzate tramite decreto presidenziale del Cremlino, pubblicato online poche ore dopo la morte di Navalny.