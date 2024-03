Vladimir Putin ha sottolineato che la sua vittoria alle elezioni consentirà alla Russia di consolidare la società e diventare “più forte ed efficace”. “Nessuno sopprimerà mai la Russia quando saremo consolidati, siamo una famiglia unita”, ha detto. “Non importa quanto abbiano cercato di spaventarci, di sopprimere la nostra volontà, la nostra coscienza, nessuno ci è mai riuscito nella storia. Hanno fallito ora e falliranno in futuro”, ha aggiunto, tra l’esultanza dei suoi supporter. La mia vittoria, ha aggiunto, dimostra che la Russia ha fatto bene a scegliere la sua strada attuale.

Come ha vinto le elezioni, tra guerra ed economia

Certamente Putin ha ricevuto ampio consenso per quanto riguarda la guerra in Ucraina; prima dell’Operazione militare speciale, metà dei russi era favorevole a una sua ricandidatura, metà era contraria. Dopo il 24 febbraio 2022, i sostenitori di un nuovo mandato di Putin al Cremlino sono saliti dal 45% al 75%, poi al 78% e infine all’80%.

Ma il consenso nei confronti dello zar è alto anche grazie all’economia. Denis Volkov del Centro Levada ha evidenziato che grazie all’indicizzazione delle pensioni e dei salari, insieme all’espansione dei benefici sociali, si è verificata una significativa redistribuzione della ricchezza. “In più mezzo milione di russi hanno lasciato il Paese e un’altra mezzo sono stati reclutati o si sono arruolati come volontari. In totale oltre un milione di russi sono venuti a mancare all’economia il che, insieme all’industria militare a pieno regime, ha significato più occupazione e salari più alti”, spiega Volkov.

Secondo Volkov, non è stata la società russa ad adattarsi, come spesso si dice, ma è lo Stato che ha investito considerevolmente per aiutare la società ad adattarsi. E la società, a sua volta, ricambia questo sostegno con lealtà al regime. Un altro fattore importante, secondo lui, è che la maggioranza della popolazione non è direttamente coinvolta nel conflitto in Ucraina e può continuare a vivere una vita normale. L’unico grande shock è stato la mobilitazione parziale, ma è stato superato nel tempo.

Cosa farà in ambito economico nei prossimi anni

Nonostante le sanzioni occidentali, l’economia russa è cresciuta del 3% smentendo le stime del Fondo Monetario Internazionale che vedevano un calo del 2,3%.

Secondo Bloomberg, Putin ha pianificato una spesa di circa 15 mila miliardi di rubli (circa 150 miliardi di euro) fino al 2030. Tuttavia, solo una piccola parte di questa somma sarà destinata alla politica interna: circa 10 miliardi di euro per ospedali e circa 4 miliardi di euro per scuole e asili. È probabile che questi numeri aumenteranno, considerando che nel Paese sta emergendo, seppur con enormi difficoltà, un certo dissenso nei confronti della gestione della spesa pubblica.

Secondo l’oppositore Aleksei Miniailo, il 2024 segna il primo anno, dai tempi dell’Unione Sovietica, in cui il bilancio militare e quello della polizia superano insieme il bilancio sociale. Miniailo ha dichiarato a Newsweek: “Vedo che la gente è molto stanca della guerra e vorrebbe che il governo si concentrasse sugli affari interni”. Ha aggiunto che Putin vuole dare l’impressione di prestare maggiore attenzione alle politiche sociali, ma in realtà non è così.

E Putin parla per la prima volta di Navalny

Le elezioni si sono svolte in tre giorni, da venerdì a domenica, durante i quali si sono verificate varie forme di protesta ai seggi, più o meno esplicite, e diverse persone sono state arrestate. Domenica è stata organizzata la manifestazione nota come “Mezzogiorno contro Putin”, una protesta pacifica sollecitata dal dissidente russo Alexei Navalny prima della sua morte in una prigione siberiana un mese fa. Questa iniziativa invitava le persone a recarsi ai seggi tutti nello stesso momento (mezzogiorno) per esprimere il loro dissenso nei confronti del regime di Putin e dimostrare che nel paese esiste ancora una forma di opposizione, evitando al contempo la repressione sistematica esercitata dalle autorità russe su qualsiasi forma di protesta contro il governo.

Durante la conferenza per annunciare la sua vittoria, Putin ha risposto a una domanda riguardante il “Mezzogiorno contro Putin”, affermando di non essere rimasto impressionato e accusando alcuni partecipanti alla manifestazione di aver disturbato i seggi in cui avevano votato. Inoltre, per la prima volta in molti anni, Putin ha menzionato Alexei Navalny, di solito evitato nei suoi discorsi pubblici. Ha confermato un’informazione fornita nelle settimane precedenti da una collaboratrice di Navalny, secondo cui il governo russo aveva accettato di liberarlo in uno scambio di prigionieri.

Putin non ha specificato in cambio di chi Navalny sarebbe stato liberato e ha semplicemente affermato che Navalny è morto prima che ciò potesse accadere, sottolineando che “questa è la vita”. Tuttavia, molti governi democratici e analisti ritengono che Putin abbia enormi responsabilità nella morte di Navalny e che abbia persino favorito tale esito.