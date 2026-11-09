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iStock Bollette

Dopo 2 rinvii, la volta buona è giunta lunedì 9 novembre. Approvato il decreto Bollette bis, che introduce un tetto al prezzo del gas utilizzato per produrre energia elettrica nelle centrali termoelettriche. È fissato a 58,9 euro per megawattora, ispirandosi a quanto già fatto in Spagna.

Stando al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, la misura porterà a una riduzione temporanea del costo dell’elettricità per famiglie e imprese. Ciò avverrà attraverso il rimborso di una parte dei costi del gas.

Il ministro Pichetto Fratin parla di “un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese”. Indica, a partire da gennaio, una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto.

Dl Bollette bis, via libera

Si completa il percorso del Dl Bollette, che ha come obiettivo la riduzione del costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese. La misura è stata definita nell’ambito del confronto con la Commissione europea. Il Ministero precisa che questo è un intervento temporaneo, pensato per alleggerire i costi in una fase segnata da forti tensioni geopolitiche e dalle loro ricadute sui prezzi dell’energia.

Come funziona il tetto al prezzo del gas

Come detto, il tetto al prezzo del gas utilizzato dalle centrali termoelettriche è fissato a 58,9 euro per megawattora. In Italia il prezzo dell’elettricità sul mercato all’ingrosso è fortemente influenzato dal costo del gas, perché le centrali a gas sono spesso quelle che determinano il prezzo finale dell’energia.

Il meccanismo non interviene dunque direttamente sulla bolletta, ma sul costo di produzione. Si procede infatti a rimborsare ai produttori una quota dei costi del gas naturale impiegato. In questo modo si creerà un sistema a catena che dovrebbe favorire famiglie e imprese.

Quanto si può risparmiare in bolletta

Il Ministro ritiene che da gennaio 2027 le misure del decreto consentiranno complessivamente “una riduzione media di circa 15 euro al megawattora”. Un valore riferito al prezzo dell’energia, senza connessione effettiva all’importo fisso in bolletta.

Per i singoli utenti, infatti, l’effetto dipenderà dai consumi e da come la riduzione si trasferirà sulle offerte. Di fatto 15 euro al megawattora corrispondono a 1,5 centesimi per kilowattora. Ragioniamo sulla base di una famiglia standard, che consuma 2.700 kWh l’anno. Se la riduzione si trasferisse interamente sul prezzo finale, il risparmio sarebbe di circa 40 euro l’anno, poco più di 3 euro al mese.

Una prospettiva positiva rispetto alla stima del think tank Ecco, che giorni fa aveva ipotizzato un risparmio di appena “un euro e mezzo al mese per famiglia”, a fronte però di rincari potenziali di 400 euro all’anno (se i prezzi dell’energia dovessero restare ai livelli attuali).