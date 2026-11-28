L'Italia contesta la strategia tedesca sugli stoccaggi di gas: il divario tra le riserve può influenzare i prezzi e le bollette di luce e gas

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

ANSA Italia-Germania ai ferri corti: scontro sul gas

Il livello delle riserve di gas in Europa riaccende le tensioni tra Italia e Germania e apre un nuovo fronte sul tema della sicurezza energetica. Al centro della disputa c’è la strategia adottata da Berlino per riempire i depositi sotterranei in vista dell’inverno: una politica giudicata troppo prudente dal governo italiano, che teme ripercussioni sui prezzi all’ingrosso e, di conseguenza, sulle bollette di famiglie e imprese. A fine ottobre il gas è arrivato a sfiorare i 100 euro per megawattora, riportandosi su livelli che non si vedevano dal dicembre 2022. Ma perché il comportamento della Germania preoccupa l’Italia e quali conseguenze può avere questa situazione per i consumatori?

Perché Italia e Germania sono ai ferri corti sul gas

La divergenza tra Roma e Berlino riguarda soprattutto i tempi e le modalità con cui sono state accumulate le riserve di gas per affrontare la stagione fredda. L’Italia ha anticipato gli acquisti, portando i propri stoccaggi a livelli relativamente elevati prima dell’inizio dell’inverno. La Germania, invece, ha proceduto con maggiore cautela, arrivando a novembre con depositi decisamente meno pieni. I numeri aiutano a comprendere le ragioni della polemica. Alla fine di ottobre, il livello medio di riempimento degli stoccaggi europei era pari al 67,20%, un valore inferiore alla media registrata negli ultimi cinque anni. Ma le differenze tra i singoli Paesi erano particolarmente marcate. L’Italia aveva raggiunto un livello di riempimento dell’89,35%, mentre la Germania si fermava al 54,45%.

La questione è diventata pubblica il 29 ottobre, durante il Montel Italian Energy Day di Milano. In quell’occasione Alessandro Noce, direttore generale Mercati e Infrastrutture energetiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ha criticato la scelta tedesca di posticipare il riempimento delle riserve.

Secondo quanto riferito dal rappresentante del ministero, l’Italia avrebbe sostenuto una spesa di circa 300 milioni di euro per assicurarsi una disponibilità adeguata di gas prima dell’arrivo dei mesi più freddi. Una strategia che, nella prospettiva italiana, avrebbe contribuito a ridurre l’esposizione del Paese alle oscillazioni del mercato durante l’inverno.

La replica tedesca non si è fatta attendere. Il 30 ottobre il Ministero dell’Economia e dell’Energia di Berlino ha respinto le accuse, definendole prive di fondamento. Il governo tedesco ha negato che gli acquisti effettuati dalla società SEFE (Securing Energy for Europe) abbiano provocato un aumento delle quotazioni europee, sostenendo inoltre che, quando possibile, sono state privilegiate forniture provenienti da Paesi esterni all’Unione europea per contenere le pressioni sul mercato comunitario.

Berlino ha anche assicurato che la sicurezza degli approvvigionamenti è garantita, grazie alla possibilità di ricorrere a gas importato attraverso i gasdotti, alle forniture di GNL, cioè gas naturale liquefatto, e alla rete di infrastrutture che collega i diversi mercati europei.

La strategia italiana è stata invece orientata ad anticipare gli acquisti, anche sostenendo un costo per assicurarsi una maggiore disponibilità di combustibile prima dell’aumento della domanda stagionale.

Quali conseguenze ci possono essere sulle bollette di luce e gas

Le tensioni sugli stoccaggi tedeschi possono avere conseguenze dirette per i consumatori italiani. Un eventuale aumento delle quotazioni all’ingrosso del gas, infatti, si riflette sui costi sostenuti dai fornitori di energia e può arrivare fino alle bollette domestiche. I primi a risentire di eventuali rincari sarebbero i clienti che hanno sottoscritto contratti a prezzo variabile. In questi casi, il costo della materia prima viene aggiornato periodicamente sulla base degli indici di mercato e, di conseguenza, un aumento del TTF può tradursi in una maggiore spesa per il gas consumato.

L’effetto potrebbe riguardare anche le bollette dell’elettricità. In Italia, infatti, una quota rilevante della produzione elettrica deriva dalle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale. Il prezzo del gas rappresenta quindi una componente importante nella formazione del prezzo dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso. Questo collegamento fa sì che le tensioni sul mercato del gas possano ripercuotersi anche sul costo della luce, soprattutto nei periodi in cui gli impianti a gas contribuiscono a determinare il prezzo marginale dell’elettricità.

Diversa è la situazione per chi ha scelto un’offerta a prezzo fisso. Questi consumatori sono generalmente protetti dalle oscillazioni delle quotazioni all’ingrosso per tutta la durata delle condizioni economiche sottoscritte. Il vantaggio viene meno, però, quando il contratto arriva a scadenza e deve essere rinnovato, perché le nuove condizioni potrebbero incorporare i rincari registrati nel frattempo.