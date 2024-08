Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Cdm prima della pausa estiva, sul tavolo decreto Omnibus e imposta sulle successioni

È fissato per mercoledì 7 agosto 2024 alle ore 11:00 l’incontro del Consiglio dei Ministri presso Palazzo Chigi. Un evento chiave, prima della pausa estiva, per delineare strategie legislative che mirano a incidere su settori fondamentali per il futuro economico e politico del Paese.

Il governo si prepara ad affrontare un fitto ordine del giorno che spazia dall’adozione di misure fiscali urgenti, alla ratifica di importanti accordi internazionali, fino alla valorizzazione della ricerca e alla promozione delle energie rinnovabili.

Altri punti includono interventi sulla cybersicurezza, la semplificazione fiscale e la revisione di regolamenti amministrativi. Al centro anche l’analisi della bozza del decreto Omnibus.

Focus fiscale sul decreto Omnibus

La riunione si aprirà con l’attesissimo esame di uno schema di decreto-legge che introduce misure urgenti di carattere fiscale e proroghe di termini normativi, quello che viene chiamato decreto Omnibus. La bozza include 25 articoli divisi in sei titoli, con provvedimenti che vanno dalle proroghe fiscali al sostegno per le famiglie colpite dal crollo delle Vele di Scampia, con contributi fino a 1.100 euro al mese.

Il decreto introduce una flat tax doppia per i ricchi che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, passando da 100.000 a 200.000 euro sui redditi esteri. Sono previsti anche fondi per il Pnrr e il Fondo emergenze nazionali, con 3 milioni di euro stanziati per le famiglie di Scampia.

Affari esteri: ratifiche strategiche per la cooperazione internazionale

Il Consiglio dei Ministri dedicherà particolare attenzione a una serie di ratifiche internazionali. Tra queste:

Convenzione sull’Organizzazione Internazionale per gli Ausili alla Navigazione Marittima: siglata a Parigi, questa convenzione sancisce l’impegno dell’Italia nel migliorare la sicurezza dei trasporti marittimi;

Accordo di Partenariato Economico con il Ghana: questo trattato, originato a Bruxelles, solidifica i rapporti economici tra Europa e Africa;

Accordo con l’Egitto per il Trasporto Merci: firmato al Cairo, il patto mira a facilitare il trasporto di merci, aprendo nuove vie commerciali con un partner chiave nel Mediterraneo.

Un disegno di legge per la ricerca

Tra le proposte in discussione, lo schema di disegno di legge sulla valorizzazione della ricerca promette di potenziare il settore dell’innovazione. Un investimento nella scienza e nella tecnologia.

Riforme fiscali: razionalizzazione e semplificazione

Sul fronte fiscale, verrà esaminata una proposta che mira a razionalizzare diverse imposte, tra cui l’imposta di registro e quelle sulle successioni e donazioni. L’obiettivo è creare un sistema fiscale più efficiente, in grado di stimolare gli investimenti e supportare la crescita economica.

Cybersicurezza: proteggere il futuro digitale dell’Italia

Un altro tema che verrà trattato oggi in cdm riguarda la cybersicurezza. Verranno discusse le misure necessarie per recepire la direttiva (Ue) 2022/2555, mirata a elevare la protezione delle infrastrutture critiche del Paese.

Energia rinnovabile: verso una transizione sostenibile

In materia di energia, il Consiglio esaminerà una proposta legislativa che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Coordinamento e adeguamento normativo

Sul tavolo ci sono anche diverse modifiche normative volte a migliorare il coordinamento istituzionale e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni. Tra queste, le riforme riguardanti il codice dell’ordinamento militare e l’organizzazione degli uffici del Ministero dell’Agricoltura.