Le applicazioni industriali delle materie plastiche

Negli ultimi dieci anni, l’industria delle materie plastiche ha registrato un notevole sviluppo economico e tecnologico, superando la produzione grezza di acciaio in volume. Questo successo è principalmente attribuibile alle eccezionali proprietà delle materie plastiche, che spaziano dalla resistenza meccanica alla lavorabilità, dall’isolamento elettrico alla leggerezza, dalla stabilità dimensionale in diverse temperature all’elasticità e alla biocompatibilità.

Le materie plastiche consentono la produzione efficiente di prodotti personalizzati con geometrie complesse, in tempi rapidi e a costi contenuti.

Abbiamo intervistato Amedeo Baldelli, General Manager di Lima, azienda leader nella produzione di guarnizioni industriali e articoli tecnici in materiale termoplastico, in tecnopolimeri e superpolimeri. Con sedi a Bolgare (Bg) e Milano, Lima produce non solo articoli standard, ma anche particolari su disegno in materiali come PTFE, POM, PA, PE, PVC, PEEK, PP, PCTFE e gomme, utilizzando lavorazioni meccaniche di alta precisione con macchine CNC. Lima collabora anche con multinazionali specializzate nella ricerca e sviluppo di nuovi materiali plastici speciali.

Le materie plastiche trovano impiego in settori con esigenze specifiche legate a temperature estreme, tenuta, corrosione, leggerezza, isolamento acustico, elettrico e termico, resistenza agli urti e all’abrasione, sostenibilità ambientale e resistenza alla fiamma. Per ogni esigenza, esiste una materia plastica adatta.

Esaminiamo alcuni settori di applicazione:

Componentistica Industriale: I materiali termoplastici, leggeri ed economici, sostituiscono spesso acciaio, ferro e alluminio. Lima produce viti, dadi, rondelle e altri componenti con precisione meccanica. Oleodinamica: Lima realizza particolari per valvole, pompe e attuatori, garantendo resistenza all’usura, corrosione e temperature elevate. Oil & Gas: Lima fornisce particolari resistenti all’usura e alle alte temperature per l’industria Oil & Gas, affrontando agenti chimici aggressivi.

Altri settori di rilievo includono automotive, aerospazio, alimentare, arti grafiche, confezionamento, criogenia, elettrico, macchinari industriali, medical & pharma, tessile e verniciatura.

L’industria delle materie plastiche prevede una crescita continua grazie al miglioramento dei materiali e a nuovi sviluppi. Settori emergenti come automotive, medicale, hi-tech e petrolchimico vedranno un aumento delle applicazioni delle materie plastiche. Se desiderate ricevere ulteriori informazioni sui servizi offerti da Lima, potete mettervi in contatto con l’azienda tramite il sito web limaplastics.com