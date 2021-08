Agenzie di viaggio: come creare campagne di CRM marketing

editato in: da

Con il termine CRM si intendono i software di gestione delle relazioni con i clienti che permettono di organizzare in un database tutte le informazioni sui contatti raccolti, tracciare le interazioni e l’esperienza dei clienti e usarla a scopo di marketing. Si tratta di piattaforme indispensabili per ogni tipologia di business, perché consentono di gestire tutte le relazioni commerciali, raccogliendo sia i dati di chi ha già effettuato l’acquisto di un prodotto o un servizio del business, sia dei potenziali clienti che hanno manifestato il loro interesse, magari inserendo i dati in un form di contatto o iscrivendosi a una newsletter.

In entrambi i casi, dopo aver costruito l’archivio con tutte le informazioni sui clienti, si entra nel vivo del CRM marketing, che ha lo scopo di ampliare il bacino di clienti e fidelizzare quelli già acquisiti. Analizzando i dati sarà possibile svolgere un’accurata profilazione del proprio target di pubblico, che è alla base dell’impostazione della strategia. Gli utenti saranno così suddivisi in funzione di specifici tag o keyword, per età o per genere: a seconda del profilo, l’attività potrà decidere se usare campagne di direct email marketing (DEM), inviare SMS o coupon di sconto solo a un pubblico selezionato dove le possibilità di conversione sono maggiori.

Agenzie di viaggio: i vantaggi di usare un CRM

Le agenzie di viaggio sono tra le attività che più di tutti possono trarre vantaggio da una strategia di CRM marketing ben pianificata. I contatti acquisiti nel database potranno essere utilizzati per proporre ai clienti che hanno mostrato interesse per particolari mete gli ultimi tour disponibili, le strutture migliori e le eventuali promozioni per i viaggi in quella località. Inoltre, si potrà usare il software per inviare proposte di esperienze di viaggio personalizzate e attuare una strategia di marketing che ponga il cliente al centro delle attenzioni del business.

D’altronde, il compito di un’agenzia di viaggio non si esaurisce prenotando un hotel o un aereo: l’obiettivo di ogni agente è quello di creare la vacanza perfetta, fatta di momenti e luoghi che saranno per sempre un ricordo indelebile per il cliente. È proprio sulle relazioni che si basa il lavoro dell’agenzia di viaggio e pertanto utilizzare un software che permetta di gestire i rapporti in modo ottimale è il segreto per consolidare e fidelizzare i clienti già acquisiti, ma soprattutto per trovarne di nuovi.

Utilizzando un CRM si potranno inviare newsletter, fare campagne DEM, campagne via SMS e inviare coupon di sconto. Le newsletter sono importanti per le agenzie di viaggio, perché permettono di comunicare le ultime mete e i tour offerti nel proprio catalogo. Le campagne DEM invece potranno essere utilizzate per sponsorizzare un particolare tipo di tour, per suggerire esperienze di viaggio personalizzate o inviare coupon promozionali.

Email e SMS si rivelano utili nelle strategie di CRM marketing anche dopo l’acquisto di un viaggio: l’agenzia potrà usarli per ricordare appuntamenti, inviare promemoria di orari di treni o aerei, indirizzi di alberghi e strutture di ricevimento o ancora conferme di prenotazioni di tour, facendo sentire il cliente sempre coccolato e al centro dell’attenzione.

Come fare CRM marketing

Fare CRM marketing significa impostare una strategia che sfrutti tutti gli strumenti che questi software di gestione del cliente offrono. Un buon software CRM deve includere diverse funzionalità e la prima è la possibilità di creare una rubrica di contatti che siano acquisiti nel totale rispetto della privacy e della normativa GDPR. Gli utenti devono poter lasciare i propri contatti sapendo che saranno al sicuro e utilizzati solo per le finalità di marketing che hanno autorizzato, così come devono avere la possibilità di annullare l’iscrizione in ogni momento. Il software deve offrire funzioni che permettano di impostare e inviare newsletter, creare e lanciare campagne DEM e via SMS, così come creare coupon con codici sconto o promozioni personalizzate.

Tra i servizi offerti online spicca CRM Sviluppo Contatti di Italiaonline, un software che permette di creare rubriche importando i contatti in modo automatico dai form compilati sui siti che fanno parte del network, oppure manualmente da liste di contatti raccolti di persona in agenzia. Il CRM di Italiaonline garantisce la conservazione e l’utilizzo dei dati nel rispetto della privacy grazie al modulo Rubrica, sempre gratuito, e permette di acquistare separatamente i moduli Email illimitati (99 euro l’anno + IVA), 1000 SMS (99 euro più IVA) e Coupon (50 euro l’anno più IVA). Altrimenti, i tre moduli si potranno acquistare a 199 248 euro più IVA, per poter sfruttare tutte le potenzialità offerte da questo importante strumento, ad un prezzo scontato.