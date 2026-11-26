Dal 2027 la rivalutazione farà salire il costo del riscatto agevolato della laurea a 6.398 euro per ogni anno di studi

ANSA Riscatto laurea, aumentano i costi nel 2027.

Dal 2027 il riscatto della laurea per anticipare l’uscita dal lavoro diventerà più costoso. L’aumento deriva da un effetto indiretto del decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 13 novembre 2026 (e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 novembre), con cui è stato stabilito al 3,2% il tasso ufficiale di rivalutazione provvisorio per il 2027.

Per riscattare la laurea nel 2027 ci si ritroverà a spendere quasi 1.000 euro in più per un ciclo di studi quinquennale rispetto a chi riuscirà a bloccare la tariffa attuale inoltrando la richiesta entro il 31 dicembre 2026.

Riscatto laurea 2027, le simulazioni

Sebbene gli importi definitivi verranno ufficializzati soltanto nei primi mesi del nuovo anno tramite la consueta circolare dell’Inps, le regole vigenti consentono già di calcolare l’impatto dell’adeguamento del 3,2%.

Applicando la rivalutazione prevista, l’onere del riscatto agevolato per un singolo anno accademico passerà dagli attuali 6.206,64 euro (validi per il 2026) a una cifra stimata di 6.398,13 euro nel 2027.

Anni da riscattare Costo 2026 Costo 2027 (stima) Rincaro 1 anno 6.206,64 euro 6.398,13 euro + 191,49 euro 4 anni 24.826,56 euro 25.592,52 euro + 765,96 euro 5 anni 31.033,20 euro 31.990,65 euro + 957,45 euro

Riscatto laurea, cosa c’entra l’inflazione

La legge n. 233/1990 fissa un procedimento rigoroso per determinare il minimale annuo di artigiani e commercianti, ossia la base imponibile su cui si calcola il riscatto agevolato.

L’importo non si ottiene rivalutando direttamente la cifra complessiva dell’anno precedente, ma seguendo quattro passaggi:

aggiornamento del minimale giornaliero > si parte dal valore del 2026, pari a 58,13 euro, e lo si moltiplica per l’indice di rivalutazione dell’1,032 (il 3,2%), arrivando a 59,99 euro;

calcolo della base imponibile annua > il nuovo dato giornaliero viene moltiplicato per 312 giorni lavorativi, aggiungendo poi una quota fissa di 671,39 euro (il risultato per il 2027 è pari a 19.388,27 euro);

applicazione dell’aliquota > su questo imponibile si applica l’aliquota contributiva ordinaria del 33%, che porta l’onere annuale esattamente a 6.398,13 euro.

Perché è meglio muoversi entro dicembre 2026

Questo meccanismo chiarisce perché conviene agire entro fine anno. Per quantificare la spesa, l’Inps fa riferimento esclusivamente ai parametri in vigore nel giorno in cui viene trasmessa la domanda. Nel momento in cui la pratica viene protocollata, il prezzo resta congelato: non importa quando verrà effettuato il saldo o quando partirà l’eventuale piano di rateizzazione.

Riscatto agevolato e ordinario a confronto

Le due strade messe a disposizione dall’Inps differiscono per il metodo di calcolo e per gli effetti sulla futura pensione.

Il riscatto agevolato prevede una tariffa fissa agganciata al minimale contributivo. Risulta particolarmente vantaggioso per i lavoratori con stipendi medio-alti, perché evita di legare il costo del riscatto alla retribuzione effettiva. I versamenti confluiscono comunque nel montante contributivo individuale e aiutano ad aumentare l’importo dell’assegno pensionistico, pur incidendo in misura minore rispetto al canale ordinario applicato a redditi elevati.

Nel riscatto ordinario per i periodi che rientrano nel sistema contributivo l’importo si ottiene applicando l’aliquota della propria gestione previdenziale allo stipendio percepito nei 12 mesi precedenti la domanda. Più alta è la retribuzione, maggiore sarà il conto. Per gli anni che ricadono invece nel sistema retributivo si usa il criterio della riserva matematica, legato a parametri quali età, sesso, anzianità e incremento potenziale della pensione.

Periodi ammessi e regole per gli studi precedenti al 1996

Attraverso il riscatto è possibile coprire esclusivamente la durata legale del corso di laurea. Restano quindi fuori gli anni fuori corso e tutti i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa (come eventuali lavori svolti durante l’università o il servizio militare). Non esiste alcun obbligo di riscattare l’intero ciclo di studi: è consentito anche un riscatto parziale, limitato a singoli anni o persino a pochi mesi.

La modalità agevolata è riservata ai periodi universitari che verranno valutati con il metodo contributivo. Ciò non esclude a priori chi ha frequentato l’università prima del 1° gennaio 1996, ma impone una condizione: il lavoratore deve scegliere la liquidazione della pensione interamente calcolata con il sistema contributivo. Per esercitare questa opzione servono tre requisiti di anzianità:

meno di 18 anni di contributi maturati al 31 dicembre 1995;

almeno 15 anni di contributi complessivi;

almeno 5 anni di versamenti successivi al 1995.

Pagamento a rate

Il riscatto della laurea può avvenire in un’unica soluzione oppure fino a un massimo di 120 rate mensili senza interessi. Bisogna però prestare attenzione alla regolarità dei versamenti: il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, comporta la decadenza del piano di dilazione.

Vantaggi fiscali

Sotto il profilo fiscale, gli importi versati sono interamente deducibili dal reddito imponibile Irpef di chi effettua il pagamento. Se invece la domanda riguarda un familiare fiscalmente a carico e inoccupato (cioè che non ha ancora iniziato a lavorare), il familiare che sostiene la spesa ha diritto a una detrazione d’imposta del 19%. In entrambe le situazioni, lo sconto fiscale non riduce l’importo dei bollettini Inps, ma viene recuperato direttamente in dichiarazione dei redditi.

Cosa si può riscattare oltre alla laurea

Oltre alla laurea è possibile riscattare: