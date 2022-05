Bonus 200 euro, chi lo riceverà e come: le regole per lavoratori e pensionati

Il bonus di 200 euro previsto dal dl Aiuti arriverà con la busta paga di luglio e interesserà oltre 30 milioni di persone che hanno un reddito fino a 35mila euro.

La misura è stata pensata come aiuto per contrastare i rincari registrati in diversi settori e si aggiunge al taglio previsto per il 2022 dello 0,8% dell’aliquota previdenziale sui dipendenti pubblici che hanno una retribuzione sotto la stessa soglia (sempre fino a 35mila euro).

A ricevere il bonus una tantum saranno lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e disoccupati, percettori del Reddito di cittadinanza, collaboratori domestici e autonomi con modalità diverse di erogazione. Vediamo insieme come.

Bonus 200 euro ai lavoratori dipendenti

Ai lavoratori del settore pubblico e privato il bonus viene riconosciuto in automatico, quindi non va inoltrata nessuna domanda. I 200 euro arriveranno in una soluzione unica direttamente con lo stipendio di luglio.

A fine 2022, in sede di conguaglio, viene verificato da tutti i datori di lavoro se i dipendenti avevano effettivamente diritto oppure no al bonus. In caso negativo, i 200 euro vengono recuperati in otto rate.

Bonus 200 euro ai lavoratori autonomi

L’una tantum spetta anche agli autonomi, per cui è stato instituito un apposito fondo. Un decreto ministeriale (entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del dl Aiuti) definirà le modalità di erogazione, che dovrebbe avvenire sempre entro luglio.

Bonus 200 euro ai pensionati e ai disoccupati

Sarà l’Inps a erogare d’ufficio l’indennità una tantum di 200 euro ai pensionati e ai disoccupati. L’una tantum verrà erogato con la mensilità di luglio 2022 a chi a giugno avrà percepito l’indennità di disoccupazione.

Bonus 200 euro ai lavoratori domestici

Il bonus 200 euro sarà anche per i lavoratori domestici con modalità simili a quelle utilizzate nel 2020 per il bonus pensato per affrontare l’emergenza Covid.

L’Inps dovrebbe occuparsi di un servizio per la raccolta delle domande, al quale si potrà accedere tramite Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns) o Cie (Carta di identità elettronica)

Bonus 200 euro ai beneficiari del Reddito di cittadinanza

Il bonus verrà erogato anche ai percettori del Reddito di cittadinanza. Prima di procedere al pagamento, l’Inps farà le verifiche per escludere chi già ottiene il bonus in quanto pensionato, e i nuclei in cui risulta uno dei componenti con basso reddito che ha diritto al bonus in qualità di dipendente.

Bonus 200 euro, come si calcola il tetto dei 35mila euro Per il calcolo del tetto dei 35mila euro si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva), mentre non rientrano nel conteggio il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.

Bonus 200 euro, quando verrà erogato

Il bonus 200 euro arriverà con la busta paga di luglio, e le modalità varieranno a seconda dei destinatari.

In ogni caso le tempistiche dipenderanno da diversi fattori, primo dei quali la pubblicazione del decreto, la data di entrata in vigore e l’approvazione di eventuali decreti attuativi.