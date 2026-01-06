Epifania 2026: è una Befana fatta di piccoli doni, spese misurate e radicamento più forte nel Centro-Sud. Tutti i dati della tradizione

IPA Befana 2026, quanto spendono gli italiani e cosa regalano.

Per la Befana regalare una calza piena di dolciumi ai bambini, e non solo, è una tradizione che per le famiglie italiane tutto sommato resiste.

Per l’Epifania 2026 il 66% degli italiani prevede di far trovare ai bambini una calza con piccoli doni, mentre il 34% rinuncerà del tutto.

La spesa media per l’Epifania

Secondo il sondaggio Ipsos per Confesercenti, la diffusione della Befana non è omogenea sul territorio. Il rito è più radicato nel Centro (71%) e nel Mezzogiorno (70%), mentre al Nord la quota di chi prepara la calza scende al 61%. Un divario che riflette differenze culturali marcate e che si riflette anche nei livelli di spesa. Bisogna però considerare che al Nord, rispetto alle altre aree, si concentra una distribuzione di nuovi italiani che non abbracciano la tradizione della Befana.

La spesa media (intesa come media aritmetica) stimata per l’Epifania si attesta a 64,05 euro, ma il dato più rappresentativo è la mediana (cioè il valore che si trova esattamente al centro della distribuzione), pari a 40 euro. Un segnale chiaro: la Befana non è percepita come un secondo Natale, ma come l’ultimo momento simbolico delle festività, da celebrare con piccoli pensieri più che con regali impegnativi.

Le differenze generazionali sono evidenti: i giovani tra i 18 e i 34 anni spendono meno (42,69 euro in media, 25 di mediana), mentre la fascia 35-65 anni mostra una maggiore disponibilità (72,77 euro di media, 50 di mediana).

Chi spende di più per la Befana

Anche dal punto di vista geografico emergono scostamenti significativi. Il Mezzogiorno registra i livelli di spesa più elevati (75,65 euro medi), seguito da Centro e Nord, entrambi attorno ai 57 euro. Nonostante ciò, quando si decide di fare un regalo, la formula resta quasi unanimemente la stessa: la calza tradizionale raccoglie il 94% delle preferenze, con punte del 97% tra i più giovani.

Confesercenti sottolinea come l’Epifania rappresenti una ricorrenza flessibile, adatta a una fase di consumo prudente. La calza consente acquisti mirati, di piccolo importo ma percepiti come di qualità, favorendo dolciumi, piccoli giocattoli e articoli per la persona.

Confcooperative stima una spesa complessiva per la Befana pari a 2,4 miliardi di euro, in crescita di circa 100 milioni rispetto al 2025. Dietro questo aumento si cela però una forte polarizzazione dei comportamenti: il 68% degli italiani dichiara di voler contenere le spese dopo i costi sostenuti per il Natale, mentre il 22% ha scelto di incrementare il budget destinato all’Epifania, orientandosi verso regali di maggiore qualità. Il restante 10% mantiene abitudini di spesa stabili.

Quali regali per l’Epifania

Le differenze territoriali emergono anche nelle tipologie di regalo. Al Sud dominano i giocattoli, con una crescita significativa delle soluzioni tech e interattive, come robot educativi e gaming. Al Centro tengono le calze di dolciumi, ma aumentano le esperienze (laboratori creativi e visite a musei) mentre al Nord prevale l’abbigliamento. Parallelamente cresce il turismo dell’Epifania: circa 8 milioni di italiani hanno scelto di partire, in larga parte verso destinazioni nazionali, tra borghi storici, città d’arte e località montane e termali.

Confcooperative richiama l’attenzione sulle difficoltà di circa 10 milioni di italiani in condizioni di povertà assoluta o relativa e sulle preoccupazioni del ceto medio, sempre più schiacciato dall’aumento dei prezzi. In questo contesto pesa anche il rincaro delle materie prime: secondo Codacons, i prodotti a base di cioccolato hanno registrato un aumento medio del 9,1%, trainato dall’impennata dei prezzi del cacao, con il rischio di trasformare un bene tradizionalmente popolare in una spesa meno accessibile.

Un’indagine AstraRicerche per Unione Italiana Food mostra che la calza non è solo per bambini: 7 adulti su 10 la ricevono o la regalano, e il 95% dei genitori ammette di assaggiare i dolci dei figli.