Fonte: ANSA L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti i cittadini il servizio online per la domanda di voltura catastale.

La gestione della voltura catastale diventa più facile. Il nuovo servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate estende a tutti i cittadini la possibilità di presentare in maniera semplice e autonoma la domanda online.

La nuova modalità si aggiunge alla possibilità di utilizzare i moduli cartacei, che restano a disposizione della collettività. Durante la fase iniziale, inoltre, saranno ancora utilizzabili sia il software Voltura 2.0 – Telematica sia il nuovo strumento web, che include l’opzione di pagare tributi e imposta di bollo tramite il sistema PagoPA.

Voltura catastale: a chi è rivolto il nuovo servizio

Questa importante novità si inserisce nel quadro del potenziamento dei servizi online offerti dall’Agenzia delle Entrate, un’iniziativa prevista dal decreto legislativo n. 1 del 2024, emanato in attuazione della riforma fiscale. Parallelamente, sempre in data 27 marzo, è stata annunciata un’ulteriore funzionalità che consente la consultazione degli atti catastali direttamente via web.

Il nuovo strumento estende la possibilità di presentare la voltura catastale online a tutti coloro in possesso delle credenziali per accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate, superando la precedente limitazione ai soli professionisti. Questo si traduce in un beneficio concreto per tutti i cittadini, che non dovranno più necessariamente recarsi agli Uffici Provinciali – Territorio, così come per i Centri di Assistenza Fiscale e i professionisti, che vedranno snellire le proprie procedure.

Il servizio Voltura catastale web è progettato per semplificare le procedure di dichiarazione e aggiornamento dei dati catastali. Questo avviene attraverso l’utilizzo di strumenti interattivi che permettono di consultare in tempo reale le informazioni presenti nelle banche dati catastali e ipotecarie, oltre a quelle dell’Anagrafe tributaria.

Il sistema offre inoltre un supporto immediato per la compilazione del documento di aggiornamento e la verifica dei dati inseriti. L’obiettivo è quello di favorire un aggiornamento più preciso e accurato delle banche dati catastali con informazioni affidabili e controllate, promuovendo al contempo la compliance sia da parte dei professionisti, sia dei cittadini.

Come “Voltura 2.0 – Telematica”, anche il nuovo servizio consente il pagamento di tributi e imposta di bollo tramite l’addebito automatico dal “castelletto” del professionista. Per rendere il servizio accessibile a tutti gli utenti dell’area riservata del sito, è stato introdotta la possibilità di effettuare il versamento attraverso la piattaforma PagoPA.

Come presentare la domanda

Il provvedimento n. 153452/2025 stabilisce i dettagli del nuovo servizio online per la voltura catastale. Non appena sarà attivo, tutti gli utenti interessati potranno presentare la domanda accedendo al sito istituzionale tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Le richieste potranno essere presentate sia dai diretti interessati che da eventuali delegati.

Per chi presenta la domanda di voltura catastale in prima persona, è necessario inviare:

la domanda di voltura, che può essere firmata digitalmente oppure presentata come copia per immagine della domanda cartacea sottoscritta con firma autografa;

copia di un documento di identità valido.

Se la domanda viene presentata per conto di altri, oltre alla documentazione sopra elencata, è necessario allegare anche la delega alla trasmissione.

Voltura catastale web prenderà progressivamente il posto dell’attuale software, che continuerà ad essere utilizzabile e aggiornato fino a quando l’Agenzia delle Entrate non comunicherà, tramite un avviso sul proprio sito, la data definitiva della sua dismissione.