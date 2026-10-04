Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Dove si trovano le ville più care d'Italia, la classifica.

Idealista ha stilato una classifica delle ville più costose d’Italia, individuando le residenze immobiliari più esclusive del Paese, dove si trovano e quanto bisogna spendere per acquistarle. A fine agosto sono state censite oltre 150 proprietà con un valore superiore ai 10 milioni di euro e, all’interno di questo segmento, sono state rintracciate e localizzate le 10 con il prezzo complessivo più elevato. Si parte da un prezzo di 23 milioni di euro e arriva fino a 58 milioni.

Ville di lusso in Italia, la classifica delle più costose

Nella classifica di Idealista non sono le grandi città a concentrare le proprietà più costose. A dominare sono soprattutto le località di mare, i laghi e le aree dove il valore della casa è legato non soltanto alla superficie, ma soprattutto alla posizione, alla vista, alla privacy e a caratteristiche uniche della proprietà.

al decimo posto si trova una villa storica a Cernobbio , sul Lago di Como . Il prezzo richiesto è di 23 milioni di euro per una superficie di circa 1.000 metri quadrati, pari a 23.000 euro al metro quadro. La proprietà è descritta come una villa storica pieds dans l’eau, con accesso diretto al lago, darsena privata, piscina a sfioro e un ampio terrazzo panoramico;

, sul . Il prezzo richiesto è di per una superficie di circa 1.000 metri quadrati, pari a 23.000 euro al metro quadro. La proprietà è descritta come una villa storica pieds dans l’eau, con accesso diretto al lago, darsena privata, piscina a sfioro e un ampio terrazzo panoramico; al nono posto c’è ancora Cernobbio , con una villa che si trova sulla via Regina ed è direttamente affacciata sul Lago di Como. Il prezzo è anche in questo caso di 23 milioni di euro , ma la proprietà raggiunge 1.500 metri quadrati, con un valore di circa 15.333 euro al metro quadro;

, con una villa che si trova sulla via Regina ed è direttamente affacciata sul Lago di Como. Il prezzo è anche in questo caso di , ma la proprietà raggiunge 1.500 metri quadrati, con un valore di circa 15.333 euro al metro quadro; all’ottavo posto si trova una villa a Porto Rotondo , nel territorio di Olbia, in Sardegna, proposta a 25 milioni di euro . La superficie è di 650 metri quadrati, per un valore di circa 38.462 euro al metro quadro. La proprietà dispone di una piscina e, soprattutto, di una spiaggia privata. La villa si sviluppa su tre piani e comprende 15 camere.

, nel territorio di Olbia, in Sardegna, proposta a . La superficie è di 650 metri quadrati, per un valore di circa 38.462 euro al metro quadro. La proprietà dispone di una piscina e, soprattutto, di una spiaggia privata. La villa si sviluppa su tre piani e comprende 15 camere. al settimo posto si trova a Peccioli , in provincia di Pisa, con una grande tenuta settecentesca proposta a 25 milioni di euro . La residenza principale misura circa 945 metri quadrati, con un valore di circa 26.455 euro al metro quadro. La tenuta si estende su oltre 300 ettari tra vigneti e oliveti, mentre la residenza dispone di 15 camere e 15 bagni;

, in provincia di Pisa, con una grande tenuta settecentesca proposta a . La residenza principale misura circa 945 metri quadrati, con un valore di circa 26.455 euro al metro quadro. La tenuta si estende su oltre 300 ettari tra vigneti e oliveti, mentre la residenza dispone di 15 camere e 15 bagni; al sesto posto c’è Positano, in provincia di Salerno, con una villa dal valore di 26 milioni di euro. La proprietà misura 800 metri quadrati, con un prezzo di circa 32.500 euro al metro quadro. La villa si sviluppa su diversi livelli terrazzati che scendono verso il mare e dispone di un accesso esclusivo all’acqua, oltre a un solarium privato e un’area fitness.

Le ville per super ricchi nella top 5 delle più care

Continuando con la classifica, tra gli immobili di lusso più cari in assoluto ci sono poi:

al quinto posto una proprietà in Toscana, questa volta a Massa Marittima , in provincia di Grosseto, messa sul mercato al prezzo di 28 milioni di euro per una superficie di ben 2.745 metri quadrati, con un valore di circa 10.200 euro al metro quadro. La tenuta comprende 34 ettari di terreno, 35 camere e 25 bagni e si trova a pochi chilometri dalle spiagge della Maremma;

, in provincia di Grosseto, messa sul mercato al prezzo di per una superficie di ben 2.745 metri quadrati, con un valore di circa 10.200 euro al metro quadro. La tenuta comprende 34 ettari di terreno, 35 camere e 25 bagni e si trova a pochi chilometri dalle spiagge della Maremma; piedi del podio si trova Roma, con una proprietà situata nel rione Trevi , proposta a 30 milioni di euro . Si tratta di un palazzo storico del Seicento di circa 3.535 metri quadrati, distribuiti su sei livelli. Il valore indicato è di 8.487 euro/mq;

, proposta a . Si tratta di un palazzo storico del Seicento di circa 3.535 metri quadrati, distribuiti su sei livelli. Il valore indicato è di 8.487 euro/mq; al terzo gradino del podio troviamo Capri, dove una tenuta viene proposta a 33 milioni di euro . La proprietà misura 1.200 metri quadrati ed è immersa in un parco privato di oltre 11 ettari, con vista sul mare e sul Vesuvio. Il complesso comprende due residenze indipendenti collegate da una funicolare privata interna. Sono presenti 14 camere, 14 bagni en suite e due piscine. La proprietà viene inoltre associata a potenziali rendite da locazione nel segmento luxury che possono arrivare, secondo la descrizione riportata, fino a 45.000 euro a settimana;

. La proprietà misura 1.200 metri quadrati ed è immersa in un parco privato di oltre 11 ettari, con vista sul mare e sul Vesuvio. Il complesso comprende due residenze indipendenti collegate da una funicolare privata interna. Sono presenti 14 camere, 14 bagni en suite e due piscine. La proprietà viene inoltre associata a potenziali rendite da locazione nel segmento luxury che possono arrivare, secondo la descrizione riportata, fino a 45.000 euro a settimana; al secondo posto torna la Sardegna, con Porto Cervo , nel territorio di Arzachena, e un complesso composto da quattro ville viene proposto a 38 milioni di euro . La superficie complessiva indicata è di 10.000 metri quadrati, con un valore di circa 3.800 euro al metro quadro.Il complesso è immerso in un parco privato affacciato su Cala di Volpe e comprende piscine private e accesso diretto alla spiaggia;

, nel territorio di Arzachena, e un complesso composto da quattro ville viene proposto a . La superficie complessiva indicata è di 10.000 metri quadrati, con un valore di circa 3.800 euro al metro quadro.Il complesso è immerso in un parco privato affacciato su Cala di Volpe e comprende piscine private e accesso diretto alla spiaggia; al primo posto della classifica si trova infine Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, con una villa di 1.700 metri quadrati venduta al prezzo di 58 milioni di euro, per un valore di circa 34.118 euro al metro quadrato. La proprietà è descritta come un palazzo storico arroccato su una scogliera a picco sul mare, in uno dei punti più scenografici della Costiera Amalfitana. Dispone di 48 camere e 20 bagni, oltre a terrazze panoramiche, volte affrescate, pavimenti in maiolica vietrese originali e una piscina a sfioro affacciata sul Mediterraneo.

Immobiliare in Italia, dove si sta sviluppando quello del lusso

A livello geografico, come emerge dall’indagine, ci sono alcune zone in Italia dove il mercato immobiliare del lusso sta conquistando sempre più piede, puntando a clienti di fascia altissima. La Toscana è la regione maggiormente rappresentata per numero di proprietà con prezzi superiori ai 10 milioni di euro. In particolare Forte dei Marmi, tra tutte, emerge come la principale area per volume di offerta, seguita dalle province di Siena, Grosseto e Lucca.

A seguire si collocano la Costa Smeralda (con Porto Cervo, Porto Rotondo, Liscia di Vacca e Cala Granu) e Costiera Amalfitana, con località come Vietri sul Mare, Positano e Ravello.

Infine ci sono i laghi, che rappresentano un polo importante, dal Lago di Como al Garda e al Verbano, mentre nelle città d’arte il mercato comprende soprattutto palazzi storici e dimore di pregio, con Roma, Firenze e Venezia tra le destinazioni più significative.