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123RF Splendida vista di Vietri sul Mare, dove si trova la villa più costosa d'Italia.

Pagare 58 milioni di euro un’abitazione è possibile? La risposta è sì se si guarda il mercato immobiliare di lusso italiano. La cifra monstre è quella richiesta per una villa a picco sul mare nella Costiera Amalfitana, la prima di una lunga lista di case vendute a prezzi incredibili. Il portale idealista ha mappato oltre 150 proprietà con un prezzo richiesto superiore ai 10 milioni di euro, tutte concentrate in poche destinazioni, e ha stilato la top ten delle ville più costose in Italia.

Un avvertimento vale per tutte le cifre che seguono: si tratta dei prezzi di offerta, quelli esposti negli annunci, e non dei valori di rogito, che in fase di trattativa possono scendere. Sono comunque numeri importanti, che descrivono bene quanto i super ricchi siano disposti a spendere per una casa di rappresentanza nel centro delle città d’arte o con vista lago o mare.

Dove si concentra il mercato

Il mercato delle case di lusso, dicevamo, è concentrato in poche aree.

Forte dei Marmi è la località con il maggior numero di ville nella fascia di prezzo superiore ai 10 milioni. Non è una sorpresa, considerando che è la destinazione più costosa per comprare una seconda casa in Italia.

Sono 5 i grandi mercati del Belpaese:

la Costiera Amalfitana (Positano, Ravello, Vietri);

(Positano, Ravello, Vietri); la Costa Smeralda (Porto Cervo, Porto Rotondo, Liscia di Vacca);

(Porto Cervo, Porto Rotondo, Liscia di Vacca); la Toscana (Forte dei Marmi, Chianti e Val d’Orcia, Maremma);

(Forte dei Marmi, Chianti e Val d’Orcia, Maremma); i Laghi di Como e Garda ;

; le Città d’arte (in particolare i palazzi storici di Roma, Firenze e Venezia).

La classifica delle 10 ville più care d’Italia

Vediamo dunque la top ten delle ville più care d’Italia.

10. Cernobbio (Como) – 23 milioni

La top ten si apre con un immobile storico sul Lago di Como, dotato di darsena privata e piscina a sfioro. Si sviluppa su 1.000 metri quadrati, per un valore di 23.000 euro al metro quadrato.

9. Cernobbio (Como) – 23 milioni

Stessa località e stesso prezzo assoluto per una villa fronte lago sulla Via Regina, che si estende su 1.500 metri quadrati con 20 locali affacciati sul Lario. La superficie maggiore fa scendere il valore unitario a 15.333 euro al metro quadrato.

8. Porto Rotondo, Olbia (Sassari) – 25 milioni

Si sale all’ottavo posto in Sardegna con una villa di 650 metri quadrati, piscina e “spiaggia privata” (sarebbe meglio parlare di accesso riservato, in quanto in Italia non esistono spiagge private) nel cuore dell’esclusiva Porto Rotondo, stessa location della famosa Villa Certosa che fu di proprietà di Silvio Berlusconi.

Qui il prezzo al metro quadrato arriva a 38.462 euro, tra i più alti dell’intera classifica e superiore a quello di proprietà dal valore assoluto maggiore.

7. Peccioli (Pisa) – 25 milioni

In Toscana troviamo una tenuta settecentesca immersa in oltre 300 ettari della Valdera. La residenza principale di 940 metri quadrati conta 15 camere, affiancate da piscina, campo da tennis, lago privato, riserva di caccia e persino un aeroporto con hangar. Il valore si attesta a 26.455 euro al metro quadrato.

6. Positano (Salerno) – 26 milioni

Si torna sulla Costiera Amalfitana con 800 metri quadrati distribuiti su livelli terrazzati fino a un accesso privato al mare. Il prezzo al metro quadrato, 32.500 euro, è tra i più alti della zona.

Comunicato stampa Idealista

5. Massa Marittima (Grosseto) – 28 milioni

A metà classifica una grande proprietà maremmana: 2.745 metri quadrati e 34 ettari di terreno nel centro storico, con 35 camere e 25 bagni. Qui il valore unitario scende a 10.200 euro al metro quadrato, segno che a pesare è l’estensione più della posizione.

4. Roma, rione Trevi – 30 milioni

Ai piedi del podio, un palazzo del Seicento a pochi passi dal Quirinale: 3.535 metri quadrati su sei livelli, con una chiesa sconsacrata del XVII secolo e un giardino con agrumeti. La metratura elevata contiene il valore a 10.000 euro al metro quadrato.

3. Capri (Napoli) – 33 milioni

Il podio si apre con una tenuta di 1.200 metri quadrati su 11 ettari di parco, articolata in due residenze collegate da una funicolare interna, con 14 camere e due piscine. La proprietà genera una rendita da locazione fino a 45.000 euro a settimana. Il prezzo oscilla tra 27.500 e 31.667 euro al metro quadrato.

Comunicato stampa Idealista

2. Cala di Volpe, Arzachena (Sassari) – 38 milioni

Al secondo posto c’è un complesso di quattro ville in Costa Smeralda su 10.000 metri quadrati di parco affacciato su Cala di Volpe, con accesso diretto alla spiaggia. La grande superficie porta il valore unitario a 3.800 euro al metro quadrato, il più basso della top ten nonostante il secondo prezzo assoluto.

1. Vietri sul Mare (Salerno) – 58 milioni

In vetta troviamo un palazzo storico arroccato su una scogliera della Costiera Amalfitana: 1.700 metri quadrati, 48 camere, volte affrescate e piscina a sfioro. Con 34.118 euro al metro quadrato, è la proprietà più cara del mercato italiano.

A Porto Cervo i prezzi al metro quadro più alti

Il prezzo assoluto dice quanto costa una proprietà, il prezzo al metro quadrato dove si concentra il valore. Le due classifiche non coincidono.

Il record unitario appartiene a una villa di soli 200 metri quadrati a Porto Cervo: 70.000 euro al metro quadrato, il valore più alto del campione, per una proprietà che non entra nella top ten per prezzo assoluto.

Seguono Forte dei Marmi, con il quartiere Roma Imperiale con punte fino a 47.500 euro al metro quadrato, Porto Rotondo (38.462), Vietri sul Mare (34.118) e Positano (32.500).

Capri si colloca tra 27.500 e 31.667 euro al metro quadrato. Anche il Garda entra in graduatoria: una villa di 450 metri quadrati a Desenzano tocca 41.556 euro al metro quadrato, tra i valori più alti fuori dalle località di mare.

Vale la pena ricordarlo: i valori censiti da idealista sono prezzi richiesti dai privati e dalle agenzie che si occupano della compravendita, non i prezzi di rogito. Fotografano dunque l’offerta e non lo scambiano effettivo, ma restano un indicatore utile della fascia alta del mercato, dove la domanda internazionale continua a spingere su un numero ristretto di località sempre meno accessibili alle persone del posto.