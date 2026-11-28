Via Montenapoleone resiste sul podio mondiale e guida l'Unione Europea, mentre a Manhattan un piccolo spazio costa oltre un milione l'anno.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock La Fifth Avenue continua a regnare incontrastata la classifica delle locazioni più care per i negozi di lusso

Via Montenapoleone a Milano si conferma sul podio mondiale dello shopping di lusso e resta la via commerciale più costosa dell’intera Unione Europea.

Lo dice il 36esimo rapporto Main Streets Across the World 2026 elaborato dalla società immobiliare Cushman & Wakefield: il cuore del Quadrilatero della Moda occupa il terzo posto nella classifica globale degli affitti commerciali, alle spalle soltanto della Fifth Avenue di New York e di New Bond Street a Londra.

La classifica mondiale, New York supera Londra e Milano tiene il podio

A guidare la graduatoria 2026 è la Fifth Avenue di New York, che riconquista il primato mondiale grazie a un rialzo medio degli affitti del 35% in un solo anno, contro una crescita globale ferma al 3%.

Nella parte più esclusiva della strada di Manhattan i canoni hanno raggiunto i 2.700 dollari per piede quadrato, una misura che equivale a circa 0,09 metri quadrati. In sostanza, per un negozio di appena 34 metri quadrati l’affitto annuo sfiora il milione di dollari.

A rincorrere New York si posizionano due piazze nel Vecchio Continente molto vicine tra loro nei valori medi annui:

al secondo posto si colloca New Bond Street a Londra con 2.230 dollari per piede quadrato e canoni stabili rispetto all’anno precedente;

al terzo posto resiste Via Montenapoleone a Milano con 2.160 dollari per piede quadrato, pari a circa 23.250 dollari (oltre 20.000 euro) al metro quadro l’anno.

Questa la top ten mondiale delle vie dello shopping con gli affitti più cari secondo il rapporto di Cushman & Wakefield:

Posizione Via Città Paese 1 Fifth Avenue New York Stati Uniti 2 New Bond Street Londra Regno Unito 3 Via Montenapoleone Milano Italia 4 Tsim Sha Tsui Hong Kong Cina 5 Champs-Élysées Parigi Francia 6 Ginza Tokyo Giappone 7 Bahnhofstrasse Zurigo Svizzera 8 Pitt Street Mall Sydney Australia 9 Myeongdong Seul Corea del Sud 10 Kohlmarkt Vienna Austria

Il dato italiano assume un peso ancora maggiore se si considera che negli ultimi dodici mesi i canoni nel capoluogo lombardo sono rimasti stabili dopo i rialzi degli anni precedenti.

Roma e Firenze arrancano

La graduatoria stilata da Cushman & Wakefield seleziona una sola via di riferimento per ciascun Paese. Dunque hotspot importanti come Via dei Condotti a Roma e Via de’ Tornabuoni a Firenze non sono tagliate fuori perché economiche, ma per ragioni metodologiche.

Gli affitti della via del lusso della Capitale si aggirano intorno ai 15.000-17.000 euro al metro quadro l’anno. Nella città dei Medici, invece, si parla di 7.000-8.500 euro al metro quadro. Sono valori molto alti, ma se si fa un confronto con Milano, mancano dai 3.000 ai 5.000 euro al metro quadro all’appello per Roma e dagli 11.500 ai 13.000 euro per Firenze.

Perché i grandi marchi continuano a investire nelle vetrine

Nonostante la crescita costante dell’e-commerce e gli elevati costi di locazione, cui vanno aggiunte spese importanti per la sorveglianza e per l’assicurazione, i grandi gruppi internazionali continuano a contendersi ogni spazio disponibile.

Nel Quadrilatero milanese, così come negli altri distretti del lusso globale, il tasso di sfitto è prossimo allo zero perché il negozio fisico non serve soltanto a vendere, ma rappresenta la principale leva di visibilità per intercettare i flussi turistici internazionali e consolidare l’immagine del marchio.

I numeri del mercato globale degli affitti commerciali

Allargando lo sguardo alle 147 località commerciali monitorate nel rapporto di Cushman & Wakefield, non si può fare a meno di notare però un certo rallentamento rispetto al +4,3% registrato nel 2025, fermandosi a un incremento medio del 3% in valuta locale: