Via Montenapoleone a Milano si conferma sul podio mondiale dello shopping di lusso e resta la via commerciale più costosa dell’intera Unione Europea.
Lo dice il 36esimo rapporto Main Streets Across the World 2026 elaborato dalla società immobiliare Cushman & Wakefield: il cuore del Quadrilatero della Moda occupa il terzo posto nella classifica globale degli affitti commerciali, alle spalle soltanto della Fifth Avenue di New York e di New Bond Street a Londra.
Indice
La classifica mondiale, New York supera Londra e Milano tiene il podio
A guidare la graduatoria 2026 è la Fifth Avenue di New York, che riconquista il primato mondiale grazie a un rialzo medio degli affitti del 35% in un solo anno, contro una crescita globale ferma al 3%.
Nella parte più esclusiva della strada di Manhattan i canoni hanno raggiunto i 2.700 dollari per piede quadrato, una misura che equivale a circa 0,09 metri quadrati. In sostanza, per un negozio di appena 34 metri quadrati l’affitto annuo sfiora il milione di dollari.
A rincorrere New York si posizionano due piazze nel Vecchio Continente molto vicine tra loro nei valori medi annui:
- al secondo posto si colloca New Bond Street a Londra con 2.230 dollari per piede quadrato e canoni stabili rispetto all’anno precedente;
- al terzo posto resiste Via Montenapoleone a Milano con 2.160 dollari per piede quadrato, pari a circa 23.250 dollari (oltre 20.000 euro) al metro quadro l’anno.
Questa la top ten mondiale delle vie dello shopping con gli affitti più cari secondo il rapporto di Cushman & Wakefield:
|Posizione
|Via
|Città
|Paese
|1
|Fifth Avenue
|New York
|Stati Uniti
|2
|New Bond Street
|Londra
|Regno Unito
|3
|Via Montenapoleone
|Milano
|Italia
|4
|Tsim Sha Tsui
|Hong Kong
|Cina
|5
|Champs-Élysées
|Parigi
|Francia
|6
|Ginza
|Tokyo
|Giappone
|7
|Bahnhofstrasse
|Zurigo
|Svizzera
|8
|Pitt Street Mall
|Sydney
|Australia
|9
|Myeongdong
|Seul
|Corea del Sud
|10
|Kohlmarkt
|Vienna
|Austria
Il dato italiano assume un peso ancora maggiore se si considera che negli ultimi dodici mesi i canoni nel capoluogo lombardo sono rimasti stabili dopo i rialzi degli anni precedenti.
Roma e Firenze arrancano
La graduatoria stilata da Cushman & Wakefield seleziona una sola via di riferimento per ciascun Paese. Dunque hotspot importanti come Via dei Condotti a Roma e Via de’ Tornabuoni a Firenze non sono tagliate fuori perché economiche, ma per ragioni metodologiche.
Gli affitti della via del lusso della Capitale si aggirano intorno ai 15.000-17.000 euro al metro quadro l’anno. Nella città dei Medici, invece, si parla di 7.000-8.500 euro al metro quadro. Sono valori molto alti, ma se si fa un confronto con Milano, mancano dai 3.000 ai 5.000 euro al metro quadro all’appello per Roma e dagli 11.500 ai 13.000 euro per Firenze.
Perché i grandi marchi continuano a investire nelle vetrine
Nonostante la crescita costante dell’e-commerce e gli elevati costi di locazione, cui vanno aggiunte spese importanti per la sorveglianza e per l’assicurazione, i grandi gruppi internazionali continuano a contendersi ogni spazio disponibile.
Nel Quadrilatero milanese, così come negli altri distretti del lusso globale, il tasso di sfitto è prossimo allo zero perché il negozio fisico non serve soltanto a vendere, ma rappresenta la principale leva di visibilità per intercettare i flussi turistici internazionali e consolidare l’immagine del marchio.
I numeri del mercato globale degli affitti commerciali
Allargando lo sguardo alle 147 località commerciali monitorate nel rapporto di Cushman & Wakefield, non si può fare a meno di notare però un certo rallentamento rispetto al +4,3% registrato nel 2025, fermandosi a un incremento medio del 3% in valuta locale:
- il 49% delle strade analizzate ha registrato un aumento dei canoni, il 32% ha mantenuto valori invariati e il 19% ha segnato un calo;
- a livello geografico guidano la crescita le Americhe e l’area Asia-Pacifico con un +3,1% medio, mentre l’Europa si ferma al +2,9%;
- nelle prime 30 vie dello shopping mondiale sono state concluse 153 nuove locazioni per oltre 815.000 piedi quadrati complessivi, con i marchi internazionali protagonisti del 90% degli spazi occupati e la moda in testa con il 50% delle operazioni e il 57% delle superfici affittate.