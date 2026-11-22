Il tasso medio sui nuovi mutui è salito al 3,67%, il livello più alto da aprile 2024. Famiglie verso case più piccole e in periferia

iStock Alberto Marrupe Gutierrez Comprare casa costa sempre di più: mutui in aumento e famiglie costrette a ridurre le dimensioni.

Il costo dei nuovi mutui torna a salire e raggiunge i livelli più alti da un anno e mezzo: a ottobre 2026 il tasso medio sui finanziamenti per acquistare un’abitazione si è attestato al 3,67%, in aumento rispetto al 3,60% di settembre.

A fotografare la situazione è l’ultimo bollettino mensile dell’Abi (Associazione bancaria italiana), che segnala anche un’accelerazione dei prestiti a famiglie e imprese. Il credito continua dunque a crescere, ma ottenere un finanziamento per acquistare un immobile è diventato leggermente più costoso. Il quadro riguarda anche i risparmiatori: i rendimenti riconosciuti sui depositi bancari sono in lieve aumento, ma la remunerazione dei conti correnti resta contenuta.

Mutui casa, tasso medio al 3,67%

Il dato più significativo per le famiglie riguarda i finanziamenti destinati all’acquisto di abitazioni o, in altre, parole i mutui. A ottobre 2026 il tasso medio sulle nuove operazioni, come detto, è salito al 3,67%, con un incremento di 0,07 punti percentuali rispetto al mese precedente. Per trovare un livello più alto bisogna tornare ad aprile 2024. Rispetto a dicembre 2023, quando il tasso medio era del 4,42%, i mutui restano comunque meno cari. La crescita dell’ultimo mese merita attenzione soprattutto perché una parte consistente del mercato immobiliare dipende dall’accesso al credito.

Secondo l’Abi, infatti, il 69% degli acquisti di abitazioni viene effettuato con il supporto di un prestito bancario. Attenzione: il dato diffuso dall’Abi riguarda le nuove operazioni e, dunque, non significa che tutte le famiglie con un mutuo già acceso vedranno aumentare automaticamente la rata. L’effetto dipende dalle condizioni contrattuali.

Quanto sono aumentati i mutui

Secondo i dati aggiornati a fine ottobre 2026, l’Eurirs a 20 anni, il parametro di riferimento per determinare il costo dei mutui a tasso fisso, è aumentato di 50 punti base nell’arco di un anno. Negli ultimi giorni, tuttavia, l’indice ha registrato una parziale discesa, perdendo circa 30 centesimi rispetto ai massimi raggiunti a inizio ottobre.

L’effetto sui finanziamenti: per un mutuo da 150mila euro della durata di 25 anni, la rata mensile è passata da 751 a 792 euro: 41 euro in più al mese, pari a 492 euro nell’arco di un anno. In Italia il tasso fisso continua a vincere: i mutui a tasso variabile e quelli misti rappresentano infatti meno del 10% delle erogazioni.

Mutui e inflazione

L’aumento della rata, però, racconta solo metà della storia: a pesare sui bilanci familiari c’è anche l’inflazione, che nell’arco dei dodici mesi considerati ha ridotto del 5,4% il valore del denaro, secondo i dati Istat di ottobre 2026.

E non è tutto: a dicembre arriverà la riunione della Bce durante la quale, verosimilmente, verrà deciso il rialzo dei tassi. E anche questo avrà conseguenze dirette sui mutui.

Case più piccole e periferie

Mutui più costosi e inflazione spingono le famiglie, per contenere i costi, verso case più piccole e periferie.

I dati dell’Agenzia delle Entrate relativi al confronto tra il primo semestre 2026 e lo stesso periodo del 2025 mostrano un aumento delle compravendite di immobili con superficie inferiore a 50 metri quadrati: