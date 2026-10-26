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IPA

Matteo Berrettini è chiaramente uno dei protagonisti del tennis italiano, per quanto gli infortuni abbiano offuscato un po’ la luce della sua carriera negli ultimi anni. Ciò che però non è mai mancata è la curiosità da parte dei fan.

Basti pensare all’interesse registrato per la sua vita amorosa, che in passato ha fatto molto discutere. Ma ecco una domanda che interessa molti: dove vive Berrettini? La risposta ci spinge molto lontano da Roma, per quanto lui resti legatissimo alla sua città. Oggi è infatti residente nel Principato di Monaco. Provare a diventare suo vicino di casa, dunque, non richiede una spesa da poco. Ecco quanto.

Chi è Matteo Berrettini

Matteo Berrettini è un ben noto tennista italiano, nato a Roma nel 1996. Sappiamo di lui che è cresciuto nel quartiere di Nuovo Salario, che è nella periferia nord della Capitale. In seguito si è trasferito ai Parioli, iniziando a giocare a tennis a soli 8 anni presso il Circolo Magistrati della Corte di Cassazione.

Dopo il liceo scientifico, ha scelto di dedicarsi totalmente alla racchetta, rinunciando all’università. I risultati gli hanno dato ragione ed è stato infatti il primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon, nel 2021. Una delle colonne della nazionale italiana, ha saputo conquistare il pubblico con potenza in campo e simpatia nelle interviste.

Dove vive

Come detto, il legame con Roma non è spezzato ma, al pari di altri colleghi (come Sinner), ha scelto di stabilire la propria residenza a Montecarlo, nel Principato di Monaco. Vantaggi fiscali e numerose strutture, oltre a una comunità di tennisti internazionale che rende questo uno dei luoghi preferiti per questi sportivi.

Il Principato offre inoltre una posizione strategica rispetto ai grandi tornei europei. Ma perché abbiamo citato i vantaggi fiscali? Il motivo sta tutto nell’assenza dell’imposta sul reddito per i residenti. Non a caso proprio a Monaco il tennista ha anche una società, dedicata alla gestione dei suoi interessi commerciali e d’immagine.

Quanto costa comprare casa a Montecarlo

Pronti a diventare vicini di casa di Berrettini? La prima cosa da fare è assicurarsi d’avere un bel po’ di riserve economiche sul conto. Monaco è infatti il mercato immobiliare più caro al mondo. Stando ai dati ufficiali dell’IMSEE, nel 2025 il prezzo medio ha superato i 57.500 euro al metro quadro.

Berrettini non fornisce di certo il suo indirizzo di casa a chiunque, facciamo dunque un’analisi generale. Ci si attesta in media intorno ai 53.900 euro al metro quadro (+1,8% in un anno) nel quartiere Monte-Carlo, con punte di 50-65 mila euro nel celebre Carré d’Or, mentre il Larvotto, il più esclusivo, arriva a oltre 71.000 euro al metro quadro.

Discorso diverso per le ville, che sono merce rara lì. Partono da 25 milioni di euro. Volendo tentare un approccio più concreto, ipotizziamo d’aver messo gli occhi su un appartamento di 80 mq a Monte-Carlo (quartiere). Può costare intorno ai 4,3 milioni di euro.

Il tutto in un territorio di appena 2,02 chilometri quadrati, dove la scarsità di spazio (ma non solo quella) spinge i valori sempre più in alto. Basti pensare che il prezzo medio è cresciuto di oltre il 40% in 10 anni.

Le radici a Roma

Discorso decisamente diverso a Roma, dove magari si potrebbe sperare di incrociarlo in visita ai suoi cari nei quartieri della giovinezza. Parliamo dell’area Nord, tra Nuovo Salario, Parioli e Monte Sacro. Qui i prezzi degli immobili in vendita si aggirano intorno ai 3.433 euro al metro quadro, con affitti attorno ai 13,9 euro al metro quadro e una domanda in crescita.

Facciamo lo stesso esempio, dunque un appartamento di 80 mq. In questo caso costerebbe circa 275.000 euro. Tutt’altro discorso, decisamente, dal momento che a Montecarlo costa oltre 15 volte tanto. I veri fan, dunque, dovranno accontentarsi.