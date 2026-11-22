Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

IPA Quanto costa ristrutturare una casa ereditata

Ereditare un immobile non significa necessariamente ricevere un patrimonio subito disponibile. Spesso, infatti, le abitazioni che passano da una generazione all’altra sono datate, inutilizzate da tempo e necessitano di interventi importanti prima di poter essere abitate o vendute. A pesare sulle tasche dei nuovi proprietari sono soprattutto i costi di ristrutturazione, i tempi dei lavori e la necessità di anticipare somme anche considerevoli. In questo scenario, le agevolazioni fiscali possono rappresentare un aiuto, soprattutto alla luce delle novità previste dalla manovra 2027.

Secondo i dati raccolti da Homingo, società italiana specializzata nell’acquisto e nella riqualificazione di immobili, ristrutturare un’abitazione costa mediamente 750 euro al metro quadrato. Per un appartamento di 80 metri quadrati, quindi, la spesa può arrivare a circa 60.000 euro, senza considerare eventuali costi accessori e imprevisti. Una cifra importante, soprattutto per chi eredita una casa che non produce reddito e che, prima di essere messa a disposizione o immessa sul mercato, richiede un investimento significativo.

Quanto costa ristrutturare una casa ereditata

Il patrimonio immobiliare italiano è caratterizzato da una forte presenza di edifici costruiti diversi decenni fa. Secondo il Censimento permanente dell’Istat, il 56,3% delle oltre 35 milioni di abitazioni presenti in Italia è stato realizzato tra il 1961 e il 2000, per un totale di quasi 20 milioni di immobili.

Questo dato aiuta a comprendere le difficoltà che possono emergere durante un passaggio ereditario. Non è raro, infatti, che gli eredi ricevano appartamenti con impianti da adeguare, infissi da sostituire, bagni e cucine da rinnovare oppure interventi più estesi che coinvolgono l’intera struttura dell’abitazione. Il costo medio di 750 euro al metro quadrato indicato da Homingo offre un riferimento per valutare l’impegno economico necessario. Per una casa di 80 metri quadrati, la spesa stimata è di circa 60.000 euro. Naturalmente, il conto finale dipende dalle condizioni dell’immobile, dalla tipologia dei lavori, dai materiali scelti e dalla località in cui si trova la proprietà.

Oltre all’investimento economico, bisogna considerare anche i tempi. Secondo l’esperienza operativa della società, una ristrutturazione richiede mediamente tra i quattro e i cinque mesi. Durante questo periodo il proprietario deve organizzare il cantiere, coordinare le imprese, seguire le pratiche tecniche e sostenere le spese, senza poter necessariamente abitare o vendere l’immobile.

Bonus ristrutturazioni 2027, cosa prevede la manovra

Un elemento che può incidere sulla convenienza dei lavori riguarda le detrazioni fiscali. Il disegno di legge di Bilancio 2027, attualmente all’esame della Camera, propone di mantenere anche per il prossimo anno le aliquote del bonus ristrutturazioni previste nel 2026.

In particolare, la proposta prevede:

detrazione del 50% per gli interventi realizzati sull’abitazione principale, in presenza dei requisiti richiesti;

detrazione del 36% per i lavori effettuati sugli altri immobili, comprese le seconde case.

La proroga, se approvata definitivamente, eviterebbe la riduzione delle aliquote attualmente prevista dalla normativa vigente per il 2027, che stabilisce il passaggio al 36% per le abitazioni principali e al 30% per gli altri immobili. Per chi eredita una casa da ristrutturare, la differenza può essere significativa. Si consideri, ad esempio, un appartamento diverso dall’abitazione principale sul quale vengono effettuati 60.000 euro di lavori interamente agevolabili.

Con la proroga proposta dalla manovra, applicando l’aliquota del 36%, il proprietario avrebbe diritto a una detrazione complessiva di 21.600 euro, da recuperare in dieci quote annuali di pari importo, corrispondenti a 2.160 euro all’anno.

Si tratta, tuttavia, di un beneficio fiscale che non coincide con uno sconto immediato sul costo dei lavori. Il contribuente deve infatti anticipare le spese e recuperare la detrazione attraverso la dichiarazione dei redditi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e della propria capienza fiscale. Anche la situazione dell’erede e l’utilizzo dell’immobile devono essere valutati attentamente per individuare l’aliquota applicabile e verificare il diritto all’agevolazione.

Ristrutturare o vendere una casa ereditata: il dilemma dei proprietari

Di fronte a una spesa che può raggiungere diverse decine di migliaia di euro, gli eredi devono decidere se investire nella riqualificazione dell’immobile oppure venderlo nello stato in cui si trova. La scelta diventa ancora più complessa quando la proprietà appartiene a più persone, quando gli eredi vivono lontano dall’abitazione oppure quando l’immobile si trova in una zona con un mercato immobiliare poco dinamico.

Ristrutturare può aumentare il valore della casa e renderla più interessante per i potenziali acquirenti o per gli eventuali inquilini. Tuttavia, bisogna valutare se il maggior prezzo ottenibile dopo i lavori sia sufficiente a compensare l’investimento, i tempi del cantiere e gli altri costi sostenuti.

Vendere senza effettuare interventi, invece, permette di evitare l’anticipazione delle spese e di ridurre gli impegni legati alla gestione dell’immobile. D’altra parte, una casa in cattive condizioni potrebbe attirare meno acquirenti o essere venduta a un prezzo inferiore rispetto a quello che potrebbe raggiungere dopo una riqualificazione.

Instant buyer, un’alternativa per chi non vuole ristrutturare

Tra le possibilità a disposizione di chi eredita un immobile da ristrutturare si stanno affermando anche gli instant buyer. Si tratta di società che acquistano direttamente abitazioni, spesso in condizioni non ottimali, si occupano degli interventi di riqualificazione e successivamente le rimettono sul mercato. Questo modello può rappresentare un’alternativa alla compravendita tradizionale, soprattutto per chi non dispone della liquidità necessaria per affrontare un cantiere o non vuole occuparsi della gestione dei lavori.

Il proprietario può infatti vendere la casa nello stato in cui si trova, senza dover sostenere preventivamente i costi di ristrutturazione, coordinare le imprese o attendere il completamento degli interventi prima di cercare un acquirente. Per gli eredi, questa soluzione può essere interessante anche quando l’immobile si trova lontano dal luogo di residenza o quando la proprietà è condivisa tra più familiari e non tutti sono disponibili a investire nella riqualificazione.

Naturalmente, prima di scegliere questa strada è opportuno confrontare le diverse offerte di acquisto con il valore di mercato dell’immobile, verificando quanto si potrebbe ricavare da una vendita diretta rispetto a una cessione successiva ai lavori. La gestione di una casa ereditata, quindi, non è soltanto una questione di agevolazioni fiscali. Il bonus ristrutturazioni può contribuire a ridurre il costo effettivo degli interventi, ma non elimina la necessità di disporre delle risorse per anticipare le spese. Per questo motivo, la decisione tra ristrutturazione e vendita deve tenere conto della liquidità disponibile, dei tempi necessari e delle prospettive di mercato dell’immobile.