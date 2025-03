Nel 2024 sono cresciuti i pensionati che hanno comprato case rispetto a chi è andato in affitto: cercati soprattutto trilocali, con pochi mutui (anche se in crescita)

Comprare una casa è sempre un’operazione molto delicata che richiede finanze, attenzione e accurate valutazioni. Se tale assunto è valido per i più giovani che si apprestano a effettuare la loro prima compravendita di immobili, lo è altrettanto per i pensionati. Questa tipologia di acquirenti, pur potendo spesso contare su risparmi accumulati nel corso degli anni, deve tenere in considerazione il fatto di non lavorare più e di dipendere da un assegno pensionistico. Cerchiamo allora di capire quando conviene a un pensionato comprare un casa e quali sono i fattori da tenere in considerazione.

Sempre più pensionati comprano case

Per inquadrare la tematica partiamo dai dati forniti dal Gruppo Tecnocasa in relazione alle operazioni effettuate dai pensionati nel 2024 presso le sue agenzie immobiliari. Iniziamo subito col dire che il numero di pensionati che hanno comprato una casa è salito come mai prima aveva fatto, arrivando al 79,1% delle operazioni totali (8% delle compravendite di tutte le fasce d’età).

Mai questo dato era salito sopra il 75%, con lo scenario attuale che fa aumentare il gap con la percentuale di pensionati che all’acquisto hanno preferito l’affitto (20,9%). Anche quest’ultimo dato segna un primato, non essendo mai stato così basso: il range medio è sempre rimastro tra il 24% e il 25%.

Si cercano principalmente prime case e trilocali

I pensionati che hanno comprato una casa nel 2024 presentano delle caratteristiche comuni. Entrando più nel dettaglio:

il 65,7% ha preso una casa con lo scopo di renderla la propria abitazione principale;

il 22,1% ha effettuato un investimento;

il 12,2% ha comprato una casa vacanze.

I dati esposti sono in linea con quelli del 2023, con l’unica importante modifica che interessa le case vacanze, scese dal 13,2%.

Ad accomunare i pensionati sono anche le tipologie di immobili ricercati, con la maggior parte del campione di riferimento che sceglie i trilocali green. Si tratta, in effetti, della condizione migliore per chi magari ha visto i propri figli uscire di casa, rimanendo solo o in coppia, e non ha la necessità di un gran numero di stanze nella propria casa.La percentuale di chi opta per questa soluzione è pari al 36,4%.

Alto anche il numero di pensionati che scelgono abitazioni dotate di spazi esterni. Nel 2024 la percentuale è stata pari al 15,3%, salita di circa tre punti rispetto al dato del 2019 (12,7%).

Richieste di mutuo basse, ma in crescita

L’indagine condotta dal Gruppo Tecnocasa conferma anche il fatto che i pensionati che comprano una casa lo fanno spesso senza la necessità di dover accedere a un mutuo. Solo nel 9,3% dei casi, infatti, la compravendita è stata legata alla concessione di somme in prestito da parte di un istituto di credito.

Va tuttavia segnalato che il dato, purché basso, segna nel 2024 una crescita rispetto al 2023, quando solo il 6,6% dei pensionati aveva fatto ricorso al mutuo per comprare una casa. L’incremento risente, inevitabilmente, del maggiore vantaggio odierno per i clienti nei rapporti con le banche grazie alla progressiva riduzione dei tassi d’interesse – ma tutto potrebbe cambiare, secondo Abi sono in arrivo aumenti.

Quando conviene comprare per i pensionati

Sulla base dei dati indicati in precedenza è possibile dire che comprare casa per i pensionati risulta essere conveniente in presenza di particolari condizioni che, per forza di cose, risentono delle possibilità del soggetto stesso.

L’idea di trovare un immobile che risponde a nuove esigenze, come ad esempio il ridotto numero di componenti del nucleo familiare, comporta sicuramente l’esborso di una cifra importante, ma il risparmio in termini di consumi e utenze potrebbe essere estremamente vantaggioso. Inoltre vendere la propria eventuale precedente casa di proprietà, o affittarla, potrebbe rappresentare una base di partenza importante per comprare una nuova casa.