iStock L'andamento dei mutui in Emilia Romagna e chi riesce ad ottenere il finanziamento

In Emilia Romagna il 48,9% dei mutui è stato erogato a persone di origine italiana. Si tratta della quota più consistente, ma inferiore alla metà del totale. Parallelamente, cresce il peso degli stranieri. Attualmente il 19,9% dei finanziamenti riguarda cittadini europei, mentre il 31,2% è rappresentato da immigrati extra-europei. Tra le nazionalità europee più presenti figurano rumeni, albanesi e moldavi. Per quanto riguarda i cittadini non europei, la maggioranza proviene dall’Asia, seguita a breve distanza da latinoamericani e africani. Questi alcuni dei dati che emergono dall’analisi socio-demografica realizzata Kiron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa. Lo studio fa riferimento, nello specifico, al primo semestre 2025 e prende in esame i finanziamenti ipotecari sottoscritti nel territorio dell’Emilia Romagna attraverso le agenzie a marchio Kiron ed Epicas. Dal documento si può così definire come è strutturato il mercato dei mutui nella regione tenendo in considerazione l’area di provenienza dei mutuatari, l’età e la professione.

L’età media dei mutuatari

L’età media di chi ha sottoscritto un mutuo in Emilia Romagna nel 2025 è pari a 39 anni. Un dato che accomuna più regioni. L’analisi per fasce anagrafiche mostra che il 37,5% dei mutuatari ha tra i 18 e i 34 anni. Il 34,1% rientra nella fascia 35-44 anni, mentre il 21,0% si colloca tra i 45 e i 54 anni. Le percentuali si riducono oltre i 55 anni: il 6,7% ha tra 55 e 64 anni e lo 0,7% ha 65 anni o più. Nel complesso, oltre il 71% dei finanziamenti è stato sottoscritto da persone con meno di 45 anni, segnalando una forte concentrazione nelle fasce centrali della vita lavorativa così come avviene, ad esempio, anche in Lombardia e Campania.

La professione di chi ottiene un mutuo in Emilia Romagna

Dall’analisi della professione emerge che la stabilità economica resta un requisito centrale per l’accesso al credito. L’87,6% del campione è costituito da dipendenti a tempo indeterminato e pensionati. I lavoratori con contratti flessibili, tra cui liberi professionisti, lavoratori autonomi e titolari d’azienda, rappresentano il 7,8% del totale, mentre la quota di lavoratori a tempo determinato si attesta al 3,8%. Ovviamente anche in questa regione, così come in gran parte d’Italia, si evince che gli istituti di credito optano per profili con redditi considerati continuativi e prevedibili, condizione che incide sulla composizione del campione analizzato.

Il mercato dei mutui in Emilia Romagna

L’analisi del primo semestre 2025 del mercato dei mutui in Emilia Romagna si caratterizza per una presenza significativa di cittadini italiani e una componente straniera in crescita. Il profilo medio del mutuatario in Emilia Romagna ha le seguenti caratteristiche: