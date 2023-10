“Il potere del dialogo” ospita Luca Maniscalco

WiP (Women In Procurement) rappresenta un network dove comprendere appieno cosa significhi essere oggi una professionista nel campo del Procurement. Ancora di più, WiP si erge come un faro di ispirazione e connessione per le donne che intraprendono questa professione.

L’attuale mercato del lavoro è il prodotto di una rivoluzione determinata da fattori tecnologici, economici e sociali. Per potervi accedere, aziende pubbliche e private richiedono competenze nuove che è necessario conoscere per non rimanere indietro, utili tanto ai giovani che si avvicinano per la prima volta al mondo del lavoro quanto ai manager desiderosi di comprendere come interagire con le nuove professioni.

Queste dinamiche le conosce bene Luca Maniscalco, esperto di Linkedin e del contesto delle Human Resources, sulle quali ha scritto due libri: “Il lavoro che c’è. I mestieri degli anni venti tra digital media e nuovi media” e “Afferma il tuo brand con Linkedin”, entrambi editi da Flaccovio Editore. Responsabile Marketing e Comunicazione di Fondazione UNIMI, hub per la ricerca e l’innovazione dell’Università degli studi di Milano, Luca Maniscalco è stato senior digital marketing manager per varie istituzioni e aziende, coordinando social media, progetti digitali e di web marketing.

Luca Maniscalco è il primo ospite de “Il potere del dialogo”, la nuova rubrica di QuiFinanza in collaborazione con WiP, Women In Procurement.