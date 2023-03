Ospedali migliori d’Italia: ecco la classifica 2023

Sono 13 gli ospedali italiani tra i migliori 250 al mondo e 5 nella top 100, secondo la classifica del magazine Newsweek. La rivista americana ha pubblicato per il quinto anno l’analisi sulle strutture sanitarie di 28 Paesi realizzata in collaborazione con la società di ricerca Statista Inc., stilando le graduatoria degli ospedali d’eccellenza sugli oltre 2.300 presi in considerazione, sia a livello globale, sia per specializzazioni.

Ospedali migliori al mondo: la ricerca

L’edizione 2023 dei World’s best hospitals ha preso in esame le strutture sanitarie di una selezione di nazioni, dagli Stati Uniti al Giappone, dall’Italia a Taiwan, scelti sulla base degli standard di vita, della numerosità della popolazione, del numero di ospedali, dell’aspettativa di vita e della disponibilità di dati.

Tramite un sondaggio online sottoposto a 80mila tra manager ospedalieri, medici ed esperti in sanità, sono stati calcolati i punteggi di ogni ospedale tenendo conto di una serie di criteri, come la soddisfazione del cliente e altri fattori come qualità dei trattamenti, tempi d’attesa, misure di igiene, sicurezza, numero di pazienti per medico/infermiere.

Un board di esperti internazionali ha stilato alla fine le classifiche delle strutture migliori al mondo, quelle per Paese e per reparto: cardiologia, cardiochirurgia, oncologia, endocrinologia, neurologia, neurochirurgia, ortopedia, gastroenterologia, pneumologia, pediatria e urologia (qui abbiamo scritto dell’emergenza dei reparti di pediatria negli ospedali italiani).

Nelle prime 10 posizioni della graduatoria globale le prime quattro sono ricoperte da quattro ospedali statunitensi, a partire dal Mayo Clinic di Rochester, considerato il migliore del mondo, seguito dal Cleveland Clinic, il Massachussets general hospital e il John Hopkins hospital.

Al quinto posto si piazza una struttura canadese, il Toronto General, davanti alla svedese Karolinska, all’ospedale tedesco Charitè di Berlino, al francese Pitiè Salpetriere, al General hospital di Singapore per chiudere la top 10 con un altro Usa, l’Ucla Health di Losa Angeles.

Ospedali migliori d’Italia: la classifica

In questa classifica, il primo ospedale italiano si trova al 38esimo posto: si tratta del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, che per il terzo anno consecutivo si conferma il migliore ospedale del nostro Paese, secondo l ricerca di Newsweek in collaborazione con Statista.

Al secondo posto si posizione il Niguarda di Milano, seguito all’ultimo gradino del podio da un’altra struttura lombarda, il San Raffaele.

La graduatoria è stata elaborata tramite i dati forniti dal Programma nazionale esiti gestito da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) per conto del ministero della Salute, un osservatorio permanente sull’assistenza sanitaria in Italia, raccolti all’interno di quattro categorie principali che sono suddivise in base all’efficienza, la sicurezza, l’appropriatezza e competenza della prestazione sanitaria (qui avevamo riportato la classifica dei migliori ospedali d’Italia secondo Agenas).

Le valutazioni dei pazienti sono state estratte dal sito “Dove e come mi curo”, un portale di public reporting che consente di cercare tra diverse patologie con indicatori ufficiale del ministero della Salute, nel quale è inserita anche una piattaforma online sulla quale i pazienti valutano la loro degenza ospedaliera secondo diversi criteri (qui abbiamo spiegato cos’è il payback sanitario).

Ecco la classifica dei 10 migliori ospedali italiani stando a quanto emerso dall’analisi di questi dati:

Policlinico Universitario A. Gemelli – Roma Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato – Milano Policlinico Sant’Orsola Malpighi – Bologna Istituto Clinico Humanitas – Rozzano Ospedale Policlinico San Matteo – Pavese Azienda Ospedaliera di Padova – Padova Ospedale Borgo Trento – Verona Ospedale Papa Giovanni XXIII – Bergamo Presidio Ospedaliero Molinette – AOU Città della Salute e della Scienza – Torino