Milano-Cortina 2026 spinge investimenti e interesse immobiliare, previsto aumento dei prezzi tra il 2 e il 4% a Milano

iStock L'effetto delle Olimpiadi Milano Cortina sul mercato immobiliare di Milano

Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 avranno un effetto positivo sulle infrastrutture e sul mercato immobiliare. Già nel 2025, secondo l’analisi, si è registrato un maggiore interesse da parte di investitori che hanno comprato per mettere a reddito la casa durante l’evento. Anche dopo le Olimpiadi, sono previsti aumenti dei prezzi fino al 4%.

L’attenzione degli investitori si lega al potenziale di domanda di alloggi temporanei e, più in generale, alla capacità di alcune aree di intercettare flussi legati ai siti olimpici e ai collegamenti. In questo scenario, le opere e i progetti collegati all’evento diventano un elemento che può incidere sulla percezione di accessibilità, servizi e attrattività delle zone.

Comprare casa a Milano, a Rogoredo crescita prezzi +16%

Tra le zone citate come beneficiarie nel primo semestre 2025 c’è Rogoredo. Secondo lo studio di Tecnocasa, la crescita dei prezzi, in questa zona, è del 16% ed da attribuire in modo particolare agli investitori che hanno acquistato in vista proprio di questo importante avvenimento sportivo. La scelta si è concentrata su Rogoredo Vecchia, dove sono presenti immobili con prezzi medi di 3000 euro al mq. In particolare, si è puntato su bilocali dal valore di 140-150 mila euro.

L’interesse si è orientato su unità più facilmente collocabili sul mercato degli affitti brevi o transitori, con un ticket di ingresso relativamente “gestibile” rispetto ad altre aree di Milano.

Via Ripamonti e lo studentato: il ruolo del Villaggio Olimpico

Accanto a Rogoredo, grande interesse anche per la zona intorno a via Ripamonti. Qui il quadro è più stabile sul fronte valori, ma con segnali di miglioramento. L’area erediterà lo studentato a cui sarà destinato il Villaggio Olimpico, 1700 posti-letto accessibili nei prossimi anni. Si tratta di un elemento che, oltre alla fase dei Giochi, può incidere sulla domanda locativa e sulla presenza di servizi collegati alla popolazione studentesca.

Le previsioni per comprare casa a Milano nel 2026

Oltre agli effetti localizzati, Tecnocasa inserisce una previsione più ampia sul mercato cittadino. A Milano, a prescindere dalle Olimpiadi, si prevede, per il 2026, un aumento dei prezzi compreso tra +2% e +4%.

Per l’immobiliare, l’elemento chiave è l’attenzione internazionale già presente su Milano. L’evento può amplificare questa visibilità. Inoltre, la ricchezza generata dall’indotto derivante dalle Olimpiadi è una potenziale leva di reinvestimento sia su immobili commerciali che residenziali.

Crescita anche per gli immobili commerciali

Sul fronte degli immobili commerciali, il mercato a Milano ha già mostrato segnali di vivacità nel 2025. La spinta principale è legata ai flussi turistici, che continuano a sostenere la domanda di spazi nelle aree più frequentate, soprattutto per attività legate al food, ai servizi e all’intrattenimento.

Fabiana Megliola, responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, ha spiegato che il commercio della città inclusa la ristorazione trarrà beneficio dall’evento:

“Via Torino continua a rappresentare un polo di attrazione per il settore della ristorazione, inclusa quella da asporto, con valori di vendita compresi tra 6500 e 14500 euro al mq e canoni di locazione tra 550 e 1400 euro al mq annuo”.

Interessante dinamismo viene registrato anche nell’area della Fondazione Prada con spazi affittati per gallerie d’arte o organizzazione di eventi con un canone di 200-250 euro al mq all’anno. Su corso di Porta Romana si affitta da 320 a 600 euro al mq annuo, infine nel distretto della ristorazione via Marghera, via Ravizza e via Sanzio si affitta da 500 a 1000 euro al mq annuo e si vende intorno 10 mila euro al mq.