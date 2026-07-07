Il mercato immobiliare italiano mostra differenze significative da un territorio all’altro: nelle grandi città i prezzi delle abitazioni hanno raggiunto livelli elevati, mentre nei piccoli comuni si compra casa con una spesa molto contenuta.
Secondo uno studio di Idealista, che ha analizzato l’andamento dei prezzi delle abitazioni nel secondo trimestre del 2026, il comune più economico d’Italia per comprare casa si trova in Piemonte. Si tratta di Mosso, in provincia di Biella, dove il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita è di 331 euro al metro quadro.
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Dove comprare casa spendendo meno in Italia
Seguono a ruota due località siciliane: Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, con un prezzo medio di 363 euro/mq, e Grammichele, in provincia di Catania, dove chi vende casa richiede in media 382 euro/mq.
Sono gli unici tre comuni italiani inseriti nella classifica nazionale con valori inferiori alla soglia dei 400 euro al metro quadro.
La media nazionale dei prezzi delle abitazioni si attesta a 1.903 euro al metro quadro, ma nei comuni più economici d’Italia il costo degli immobili è molto distante da questo valore.
Dopo Mosso, Mussomeli e Grammichele, la classifica prosegue con altre località dove acquistare casa resta particolarmente conveniente.
Al quarto posto si trova Partanna, in provincia di Trapani, con un prezzo medio di 415 euro/mq.
Seguono:
- Sermide e Felonica (Mantova) – 468 euro/mq;
- Borgorose (Rieti) – 472 euro/mq;
- Salice Salentino (Lecce) – 473 euro/mq;
- Cerda (Palermo) – 476 euro/mq;
- Castell’Azzara (Grosseto) – 479 euro/mq.
Sotto quota 500 euro al metro quadro si trovano anche:
- San Donaci (Brindisi) – 486 euro/mq;
- Collepasso (Lecce) – 486 euro/mq;
- Macomer (Nuoro) – 487 euro/mq;
- San Giovanni in Fiore (Cosenza) – 490 euro/mq.
Le altre località nella top 25
La graduatoria comprende anche numerosi comuni con prezzi compresi tra 500 e 550 euro al metro quadro. Tra questi:
- Petralia Soprana (Palermo) – 502 euro/mq;
- Melissano (Lecce) – 503 euro/mq;
- Grassano (Matera) – 504 euro/mq;
- Paesana (Cuneo) – 510 euro/mq;
- Viola (Cuneo) – 513 euro/mq;
- Cianciana (Agrigento) – 515 euro/mq;
- Comiso (Ragusa) – 523 euro/mq;
- Sambuca di Sicilia (Agrigento) – 525 euro/mq;
- Capistrello (L’Aquila) – 526 euro/mq;
- Favara (Agrigento) – 527 euro/mq;
- Sanfront (Cuneo) – 528 euro/mq;
- Ceva (Cuneo) – 536 euro/mq.
Dove il divario con i prezzi regionali è più ampio
I comuni più economici presentano spesso differenze molto significative rispetto ai valori medi delle rispettive regioni. Secondo lo studio, gli scarti più elevati riguardano:
- Castell’Azzara, rispetto alla media della Toscana -81%;
- Sermide e Felonica, rispetto alla Lombardia -81%;
- Borgorose, rispetto al Lazio -79%.
Le differenze più contenute si registrano invece in territori dove il mercato regionale presenta già valori più bassi:
- San Giovanni in Fiore rispetto alla Calabria -47%;
- Comiso, Sambuca di Sicilia e Favara rispetto alla Sicilia -49%;
Il comune più economico di ogni regione italiana
Lo studio di Idealista ha analizzato anche il mercato immobiliare più accessibile di ciascuna delle 20 regioni italiane.
Oltre ai territori presenti nella top 25 nazionale, altre regioni presentano comuni con prezzi inferiori ai 700 euro al metro quadro. Ecco alcuni esempi:
- in Campania il comune più economico è San Martino Valle Caudina (Avellino), con 556 euro/mq;
- in Umbria il primato spetta a Sigillo (Perugia), con 556 euro/mq;
- in Emilia-Romagna il comune più conveniente è Bettola (Piacenza), con 575 euro/mq;
- in Liguria il prezzo più basso si trova a Varese Ligure (La Spezia), con 643 euro/mq.
Seguono:
- Bojano (Campobasso, Molise) 658 euro/mq;
- Falerone (Fermo, Marche) 689 euro/mq;
- Trichiana (Belluno, Veneto) 726 euro/mq;
- Spilimbergo (Pordenone, Friuli-Venezia Giulia) 916 euro/mq.