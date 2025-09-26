Nel 2024 aumentano le compravendite fuori dai grandi centri: Milano, Roma, Torino e Napoli guidano lo spostamento verso l’hinterland per prezzo e qualità di vita

ANSA Aumenta l’acquisto di case nell’hinterland

Nel 2024 il mercato immobiliare italiano chiude in positivo. Secondi i dati dell’Agenzia delle Entrate, le compravendite nei comuni capoluogo sono state 224.275, in aumento dell’1,3% rispetto al 2023. Una crescita identica, sempre dell’1,3%, ha interessato anche i comuni non capoluogo, passati da 489.096 a 495.303 transazioni.

Ad analizzare le dinamiche sono anche i dati del Gruppo Tecnocasa, che rivelano un cambiamento significativo nelle scelte degli acquirenti.

I dati del 2024

Nel 2024, infatti, è salita al 24,6% la percentuale di residenti nelle grandi città che hanno deciso di acquistare una casa nell‘hinterland (erano il 23,1% nel 2023 e solo il 18% nel 2019). Di conseguenza, si è ridotta la quota di acquisti entro le grandi città da parte dei residenti, scesa al 64,3%, un livello mai così basso negli ultimi anni. Un dato in netto calo rispetto al 74,4% registrato nel 2019, a conferma di un progressivo spostamento degli interessi verso la cintura metropolitana.

La situazione a Milano, Roma, Torino e Napoli

L’aumento degli acquisti immobiliari nell’hinterland è un fenomeno che interessa tutte le principali città italiane, ma con dinamiche e motivazioni diverse. I dati del Gruppo Tecnocasa relativi agli ultimi sei anni evidenziano picchi significativi in quattro capoluoghi. Se a Milano e Roma la leva principale è economica, a Torino (e in parte a Napoli) il fenomeno è guidato da una volontà di cambiamento verso soluzioni abitative più ampie e verdi, anche in centri minori ben collegati.

Città Dove acquistano Percentuale (%) Variazione (2024 vs 2019) 2019 2024 Milano A Milano 65.0% 44.9% -20,1% In provincia di Milano 21.2% 28.5% +7,3% Altra provincia lombarda 10.3% 14.9% +4,6% Altra regione 3.6% 11.7% +8,1% Roma A Roma 80.4% 62.6% -17,8% In provincia di Roma 7.6% 13.8% +6,2% Altra provincia laziale 5.9% 12.8% +6,9% Altra regione 6.1% 10.8% +4,7% Napoli A Napoli 75.4% 67.3% -8,1% In provincia di Napoli 16.0% 26.8% +10,8% Altra provincia campana 3.1% 2.2% -0,9% Altra regione 5.4% 3.7% -1,7% Torino A Torino 72.7% 54.3% -18,4% In provincia di Torino 24.5% 41.8% +17,4% Altra provincia piemontese 1.0% 2.5% +1,5% Altra regione 1.7% 1.3% -0,4%

Dove acquistano a Palermo, Bari e Genova

A Palermo, Bari e Genova le percentuali di acquisto nell’hinterland rimangono basse (rispettivamente 7,4%, 10,8% e 11,2%). Di conseguenza, la stragrande maggioranza delle transazioni, tra l’80% e il 90%, avviene ancora all’interno dei confini cittadini.

La spiegazione principale è economica: i prezzi al metro quadro in queste città sono contenuti (Palermo 1.136 €/mq, Bari 1.654 €/mq, Genova 1.121 €/mq), riducendo la spinta a cercare opportunità fuori porta. Per Genova, inoltre, incidono i prezzi medi più elevati di molti comuni della provincia a forte vocazione turistica. Nonostante questo, nel 2024 la città ligure ha registrato un timido aumento degli spostamenti verso la provincia.

Città Dove acquistano Percentuale (%) Variazione (2024 vs 2019) 2019 2024 Palermo A Palermo 90.3% 90.4% +0,1% In provincia 9.3% 7.4% -1,9% Altra provincia siciliana 0.2% 0.8% +0,6% Altra regione 0.2% 1.4% +1,2% Bari A Bari 75.9% 84.3% +8,4% In provincia 20.7% 10.8% -9,9% Altra provincia pugliese 1.1% 2.4% +1,3% Altra regione 2.3% 2.4% +0,1% Genova A Genova 92.2% 86.5% -5,7% In provincia 3.9% 11.2% +7,3% Altra provincia ligure 0.0% 0.0% 0% Altra regione 3.9% 2.2% -1,7%

A Verona, Firenze e Bologna si compra di più in città

Una dinamica particolare interessa Verona, Firenze e Bologna, dove la quota di residenti che acquistano in provincia è in calo rispetto al 2019. Tuttavia, spicca il caso di Bologna: nonostante il calo recente, la propensione a cercare casa fuori città rimane altissima. Nel 2024, il 43,4% dei residenti ha acquistato in provincia, a cui si aggiunge un significativo 16,8% che si è spostato in altre province emiliane e un 2,7% addirittura in altre regioni, segno di un mercato molto dinamico e interconnesso.