Nel 2024 il mercato immobiliare italiano chiude in positivo. Secondi i dati dell’Agenzia delle Entrate, le compravendite nei comuni capoluogo sono state 224.275, in aumento dell’1,3% rispetto al 2023. Una crescita identica, sempre dell’1,3%, ha interessato anche i comuni non capoluogo, passati da 489.096 a 495.303 transazioni.
Ad analizzare le dinamiche sono anche i dati del Gruppo Tecnocasa, che rivelano un cambiamento significativo nelle scelte degli acquirenti.
Indice
I dati del 2024
Nel 2024, infatti, è salita al 24,6% la percentuale di residenti nelle grandi città che hanno deciso di acquistare una casa nell‘hinterland (erano il 23,1% nel 2023 e solo il 18% nel 2019). Di conseguenza, si è ridotta la quota di acquisti entro le grandi città da parte dei residenti, scesa al 64,3%, un livello mai così basso negli ultimi anni. Un dato in netto calo rispetto al 74,4% registrato nel 2019, a conferma di un progressivo spostamento degli interessi verso la cintura metropolitana.
La situazione a Milano, Roma, Torino e Napoli
L’aumento degli acquisti immobiliari nell’hinterland è un fenomeno che interessa tutte le principali città italiane, ma con dinamiche e motivazioni diverse. I dati del Gruppo Tecnocasa relativi agli ultimi sei anni evidenziano picchi significativi in quattro capoluoghi. Se a Milano e Roma la leva principale è economica, a Torino (e in parte a Napoli) il fenomeno è guidato da una volontà di cambiamento verso soluzioni abitative più ampie e verdi, anche in centri minori ben collegati.
|Città
|Dove acquistano
|Percentuale (%)
|Variazione (2024 vs 2019)
|2019
|2024
|Milano
|A Milano
|65.0%
|44.9%
|-20,1%
|In provincia di Milano
|21.2%
|28.5%
|+7,3%
|Altra provincia lombarda
|10.3%
|14.9%
|+4,6%
|Altra regione
|3.6%
|11.7%
|+8,1%
|Roma
|A Roma
|80.4%
|62.6%
|-17,8%
|In provincia di Roma
|7.6%
|13.8%
|+6,2%
|Altra provincia laziale
|5.9%
|12.8%
|+6,9%
|Altra regione
|6.1%
|10.8%
|+4,7%
|Napoli
|A Napoli
|75.4%
|67.3%
|-8,1%
|In provincia di Napoli
|16.0%
|26.8%
|+10,8%
|Altra provincia campana
|3.1%
|2.2%
|-0,9%
|Altra regione
|5.4%
|3.7%
|-1,7%
|Torino
|A Torino
|72.7%
|54.3%
|-18,4%
|In provincia di Torino
|24.5%
|41.8%
|+17,4%
|Altra provincia piemontese
|1.0%
|2.5%
|+1,5%
|Altra regione
|1.7%
|1.3%
|-0,4%
Dove acquistano a Palermo, Bari e Genova
A Palermo, Bari e Genova le percentuali di acquisto nell’hinterland rimangono basse (rispettivamente 7,4%, 10,8% e 11,2%). Di conseguenza, la stragrande maggioranza delle transazioni, tra l’80% e il 90%, avviene ancora all’interno dei confini cittadini.
La spiegazione principale è economica: i prezzi al metro quadro in queste città sono contenuti (Palermo 1.136 €/mq, Bari 1.654 €/mq, Genova 1.121 €/mq), riducendo la spinta a cercare opportunità fuori porta. Per Genova, inoltre, incidono i prezzi medi più elevati di molti comuni della provincia a forte vocazione turistica. Nonostante questo, nel 2024 la città ligure ha registrato un timido aumento degli spostamenti verso la provincia.
|Città
|Dove acquistano
|Percentuale (%)
|Variazione (2024 vs 2019)
|2019
|2024
|Palermo
|A Palermo
|90.3%
|90.4%
|+0,1%
|In provincia
|9.3%
|7.4%
|-1,9%
|Altra provincia siciliana
|0.2%
|0.8%
|+0,6%
|Altra regione
|0.2%
|1.4%
|+1,2%
|Bari
|A Bari
|75.9%
|84.3%
|+8,4%
|In provincia
|20.7%
|10.8%
|-9,9%
|Altra provincia pugliese
|1.1%
|2.4%
|+1,3%
|Altra regione
|2.3%
|2.4%
|+0,1%
|Genova
|A Genova
|92.2%
|86.5%
|-5,7%
|In provincia
|3.9%
|11.2%
|+7,3%
|Altra provincia ligure
|0.0%
|0.0%
|0%
|Altra regione
|3.9%
|2.2%
|-1,7%
A Verona, Firenze e Bologna si compra di più in città
Una dinamica particolare interessa Verona, Firenze e Bologna, dove la quota di residenti che acquistano in provincia è in calo rispetto al 2019. Tuttavia, spicca il caso di Bologna: nonostante il calo recente, la propensione a cercare casa fuori città rimane altissima. Nel 2024, il 43,4% dei residenti ha acquistato in provincia, a cui si aggiunge un significativo 16,8% che si è spostato in altre province emiliane e un 2,7% addirittura in altre regioni, segno di un mercato molto dinamico e interconnesso.
|Città
|Dove acquistano
|Percentuale (%)
|Variazione (2024 vs 2019)
|2019
|2024
|Verona
|A Verona
|72.1%
|71.6%
|-0,5%
|In provincia di Verona
|23.8%
|20.6%
|-3,2%
|Altra provincia veneta
|0.0%
|0.0%
|0%
|Altra regione
|4.1%
|7.8%
|+3,7%
|Firenze
|A Firenze
|59.5%
|61.8%
|+2,3%
|In provincia di Firenze
|29.8%
|25.5%
|-4,3%
|Altra provincia toscana
|5.8%
|10.3%
|+4,5%
|Altra regione
|5.0%
|2.4%
|-2,6%
|Bologna
|A Bologna
|42.2%
|37.2%
|-5%
|In provincia di Bologna
|48.1%
|43.4%
|-4,7%
|Altra provincia emiliana
|5.9%
|16.8%
|+10,9%
|Altra regione
|3.7%
|2.7%
|-1%