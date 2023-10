“Tyler, The Creator” presenterà una capsule unisex pensata con Lacoste

Fonte: IPA Tyler, The Creator designer capsule

Squadra che vince non si cambia. Dopo quattro anni dalla prima collaborazione il marchio di abbigliamento da golf LaFLEUR del rapper “Tyler, The Creator” torna a lavorare con Lacoste. Il risultato? Una nuova capsule ispirata questa volta al tennis, con un’estetica Old Money e unisex, segno evidente di come ad oggi il cozy-chic sia sempre più diffuso, catturando così l’attenzione di linee sia maschili sia femminili.

Anche in Italia con Fivefourfive, brand emergente creato dal content creator Sante, il mood catchy dai caldi colori panna e crema ha catturato l’attenzione dei trend setter. Un’opzione interessante per gli amanti del classico che desiderano avere pezzi timeless nel guardaroba, rimanendo sempre aggiornati sulle ultime tendenze fashion.

La collezione LaFLEUR per Lacoste è disponibile in tutti gli store Lacoste e online dal prossimo 11 ottobre. Per l’occasione sarà aperto anche uno shop completamente dedicato sugli Champs-Elysées di Parigi.

Fonte: Ufficio stampa

La collezione vista da vicino

Sfogliando i pezzi della collezione LaFLEUR per Lacoste, troviamo accostati ai suoi caratteristici colori vivacie motivi stravaganti un’altra tavolozza di toni più morbidi e pastello, fusa con i capi più iconici del Coccodrillo.

Un set jacquard twill che include varsity e cardigan con motivi cartoon e angeli ricamati, maglioni cable-knit con dettagli azzurri o scollo a V, gilet beige e accessori abbinati, gonne e pantaloni a coste con fantasia a scacchi e logo ricamato, calzini a righe e, per finire in bellezza, le classiche polo “rivisitate”.

Il risultato è tradizionale ma disruptive allo stesso tempo, capi timeless uniti al genio creativo di un artista che tiene fede al suo nome.

Gioielli, collane e braccialetti in argento sterling, sempre con la tipica chiusura a coccodrillo placcata in oro marcata le FLEUR, accessor che completano lo stile cozy-chic che piace, tanto caro al cantante statunitense.

Fonte: Ufficio stampa

La mente del progetto, chi è Tyler The Creator?

Tyler Gregory Okonma, meglio conosciuto come Tyler, the Creator, è un rapper e produttore discografico americano. È uno dei membri fondatori del collettivo musicale Odd Future.

Oltre alla musica, Okonma è anche coinvolto nell’industria della moda: gestisce sia Golf Wang, brand di streetwear noto per la sua estetica colorata, sia LaFLEUR, linea sportiva di fascia alta nata, secondo le parole dello stesso Okonma, per “incarnare la mise en scène giramondo del suo ultimo album Call Me If You Get Lost”.

Le collaborazioni con numerose realtà di moda, hanno portato al rapper sempre più fama come designer. Particolarmente famosa è la partnership con Converse, altro brand iconico per l’estetica old school: calzature immortali che sono riuscite nel tempo, a diventare dei “must have” nell’armadio di tutti. Ed è così che, ancora una volta, The Creator è riuscito a dare quel tocco personale in più a ciò che prima era considerato un classico.