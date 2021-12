Quanto costa il panettone di Iginio Massari e dove si compra

Iginio Massari non dovrebbe avere bisogno di presentazioni, ma per i pochi che non conoscono questo pasticcere stellato, o per meglio dire insignito delle prestigiose torte d’oro di Gambero Rosso, è bene riassumere la sua vita di successi. Nato a Brescia nel 1942, ha imparato in Svizzera l’arte della pâtisserie dal maestro Claude Gerber, per poi entrare nell’olimpo dei dolci tradizionali.

Chi è Iginio Massari: la biografia del maestro della pasticceria tradizionale

Dopo una lunga carriera in Bauli, come responsabile dell’innovazione qualitativa, e in Star, come dirigente tecnico del settore artigianale e industriale, Iginio Massari ha aperto nel 1971, nella sua città natale, la pasticceria Veneto, dal 2011 presenza fissa della guida di Gambero Rosso.

Il grande pubblico lo conosce per le sue partecipazioni a diversi programmi televisivi, in qualità di giudice speciale per la prova dei dolci di MasterChef e per i format che lo vedono protagonista assoluto, e per le sue ricette su YouTube. Le più celebri quelle del tiramisù e dei bignè, diventate dei cult al centro delle parodie di Fabio De Luigi.

Il nome di Iginio Massari è però diventato, nell’ambiente della pasticceria tradizionale, sinonimo di panettone e pandoro. Ha infatti reinventato la ricetta dei due lievitati natalizi del Nord Italia, impastando insieme, sapientemente, elementi della tradizione e innovazione culinaria.

Come sono fatti e che gusti hanno i pandori e i panettoni di Iginio Massari

Nello shop online del maestro è possibile acquistare il pandoro tradizionale, aromatizzato con la vaniglia, e diverse qualità di panettone, che si differenziano non solo per gli ingredienti utilizzati, ma anche per le diverse fasce di prezzo.

Il panettone classico richiede 62 ore di tempo per la sua realizzazione, con ben 4 diverse lievitazioni e 2 impasti. È farcito con arancia calabrese candita e uvetta Sei Corone e profumato con burro e vaniglia. La glassa all’amaretto è realizzata con mandorle e nocciole in polvere e arricchita con il cacao.

Anche per il panettone al cioccolato è necessaria la stessa complessa lavorazione. Al suo interno si possono gustire morbidi canditi di arancia e pepite di cioccolato cremoso, sia fondente che al latte. In superficie la stessa glassa all’amaretto del classico completa il sapore ricco del dolce.

Il panettone al cacao e al cioccolato si differenzia per la presenza di cacao nell’impasto, insieme alla panna, al miele di acacia e all’aroma di arancia. Al suo interno ci sono gocce di cioccolato fondente e al latte.

La grande novità di quest’anno è il panettone che celebra il 50esimo anniversario della pasticceria Veneto, con l’impasto tradizionale arricchito da note di caramello, pepite di cioccolato al caramello e cubetti di mandarino candito. È venduto in una confezione in latta da collezione.

Quanto costano il pandoro e il panettone di Iginio Massari: sono già sold out

Quanto costa dunque acquistare un pandoro o un panettone da Iginio Massari? Sul negozio online del maestro i prezzi sono i seguenti.

Pandoro tradizionale da 500 grammi: 22 euro.

Pandoro tradizionale da 1 chilo: 40 euro.

Panettone classico da 500 grammi: 22 euro.

Panettone classico da 1 chilo: 40 euro.

Panettone classico da 2 chili: 90 euro.

Panettone classico da 3 chili: 150 euro.

Panettone al cioccolato da 500 grammi: 25 euro.

Panettone al cioccolato da 1 chilo: 45 euro.

Panettone al cacao e al cioccolato da 1 chilo: 45 euro.

Panettone 50esimo anniversario da 1 chilo: 50 euro.

Tutti i prodotti sono freschi e non contengono conservanti, e arrivano con un tempo minimo di 14 giorni dalla data di scadenza. Segnaliamo che la maggior parte dei panettoni e i pandori sono finiti sul sito di Iginio Massari, e torneranno disponibili solo dal 10 gennaio. Sono reperibili allo stesso prezzo su siti esterni, senza però garanzie sulla data di scadenza.

A proposito di soldi, il caro prezzi è arrivato anche sulla tavola imbandita per le feste, con aumenti per pandori e panettoni, come anticipato qui. Potete invece trovare qua la lista degli altri panettoni più cari selezionati tra la lista dei migliori secondo Gambero Rosso. È invece consultabile qui la lista dei migliori panettoni del 2021 secondo Forbes.