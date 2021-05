editato in: da

L’edizione 2021 degli Internazionali di tennis, a Roma, si concluderà il 16 maggio. Ci sono atleti di livello e le speranze dell’Italia sono tutte riposte nell’astro nascente, Jannik Sinner, e in Matteo Berrettini. Dato il Covid, e quindi la grossa perdita alla voce biglietti, il montepremi 2021 è decisamente inferiore a quello del 2020, edizione in cui vinse Novak Djokovic. Sono comunque previsti premi per ogni turno.

Tennis, Internazionali di Roma 2021: quanto guadagna chi vince

Il Masters 1000 di Roma è il torneo italiano più prestigioso. Dura una settimana, nell’edizione 2021 si conclude domenica 16 maggio. Il campione in carica è il serbo Novak Djokovic, attuale numero 1 al mondo davanti al russo Daniil Medvedev e allo spagnolo Rafa Nadal. Il tennista di Mallorca, inoltre, è l’altro grande favorito per la vittoria finale.

Il vincitore, oltre al titolo, guadagnerà 245.085 euro. Si tratta dell’unica voce ‘in aumento’ rispetto all’edizione 2020, che aveva un montepremi maggiore, ma prevedeva un assegno più contenuto da staccare al vincitore del torneo: Novak Djokovic, infatti, l’anno scorso ha incassato 205.200 euro. Il prize money del 2021 per gli uomini, complessivamente, è di 2.563.710 euro (per le donne, invece, 1.835.490 euro). Nel 2020 era stato di 5.971.280 euro (3.452.538 euro per il torneo femminile).

Tennis, Internazionali di Roma 2021: i premi turno per turno

Ci sono meno soldi in palio, ma a portarseli a casa non sarà solamente il vincitore. Il montepremi di poco più di due milioni di euro sarà diviso turno per turno. Chi esce subito, ossia al primo giro delle qualificazioni, se ne va con 3.250 euro (e zero punti Atp per la classifica generale, a livello mondiale; per le donne, 2.620 euro e 1 punto). Chi esce al secondo turno, invece, raddoppia la posta: 6.100 euro (e 16 punti in più in classifica; per le donne, 5.080 euro e 20 punti). Nel dettaglio, gli altri importi:

1° turno tabellone principale maschile: 12 mila euro (10 punti);

12 mila euro (10 punti); 2° turno tabellone principale maschile : 18 mila euro (45 punti);

: 18 mila euro (45 punti); ottavi di finale: 28.200 euro (90 punti);

di finale: 28.200 euro (90 punti); quarti di finale: 45.100 euro (180 punti);

di finale: 45.100 euro (180 punti); semifinale : 82.300 euro (360 punti);

: 82.300 euro (360 punti); finale : 145 mila euro (600 punti);

: 145 mila euro (600 punti); vincitore: 245.085 euro (1.000 punti).

Per quel che riguarda il tabellone femminile: