Ryanair modifica le tempistiche per i posti a sedere gratuiti: ecco cosa cambia al check-in e quali sono le novità per i passeggeri

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Ryanair cambia le regole di assegnazione posti.

Ryanair cambia le regole per l’assegnazione dei posti a sedere e introduce una novità che riguarda tutti i passeggeri che scelgono di viaggiare senza pagare un supplemento per la selezione del posto.

La compagnia aerea low cost irlandese ha spiegato che la decisione è stata presa a seguito di numerose segnalazioni ricevute da parte dei viaggiatori stessi.

Come funziona la nuova assegnazione casuale dei posti Ryanair

Fino a prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema, i passeggeri che sceglievano l’assegnazione gratuita conoscevano il proprio posto durante il check-in online, opzione che era disponibile a partire da 24 ore prima della partenza. Una volta ricevuta l’assegnazione, avevano ancora la possibilità di tornare sull’applicazione o sul sito della compagnia, verificare la disponibilità e acquistare un posto differente.

Con la nuova procedura, invece, l’assegnazione viene posticipata a circa tre-quattro ore prima del decollo. Il posto viene comunicato attraverso l’aggiornamento automatico della carta d’imbarco digitale, prima che il passeggero raggiunga l’aeroporto o il gate d’imbarco.

Perché Ryanair ha deciso di cambiare le regole sui posti a sedere

La modifica non è stata accompagnata da una particolare campagna di comunicazione, ma è già entrata in vigore. Così la compagnia ha deciso di chiarire le ragioni della decisione per rispondere alle richieste di spiegazioni dei passeggeri e della stampa. Secondo quanto dichiarato da un portavoce del vettore, la scelta è legata soprattutto alle segnalazioni ricevute durante la stagione estiva.

In particolare, alcuni viaggiatori avevano lamentato l’impossibilità di acquistare il posto desiderato il giorno della partenza, perché il sistema aveva già assegnato loro automaticamente un sedile gratuito fino a 24 ore prima del volo.

Posticipare l’assegnazione significa quindi lasciare più tempo a disposizione di chi desidera acquistare un posto specifico. In questo modo, i sedili che non sono ancora stati prenotati possono rimanere disponibili più a lungo per i passeggeri disposti a pagare un supplemento.

La decisione, tuttavia, non è stata accolta da tutti positivamente. Una parte dei passeggeri ha interpretato il cambiamento come un ulteriore incentivo a spendere per ottenere un servizio che, in precedenza, poteva essere gestito con maggiore flessibilità.

Cosa cambia per chi non vuole pagare il posto

Per chi viaggia da solo e considera il posto a sedere un elemento secondario, la modifica potrebbe non rappresentare un problema. Se l’obiettivo è semplicemente raggiungere la destinazione spendendo il meno possibile, l’assegnazione casuale gratuita continua a essere disponibile e non comporta il pagamento di un supplemento.

La situazione cambia per chi ha preferenze precise. Un passeggero che desidera necessariamente un posto vicino al finestrino oppure che preferisce avere un sedile vicino al corridoio non può più utilizzare l’assegnazione casuale anticipata come occasione per valutare un eventuale acquisto successivo. Per avere la certezza di ottenere la sistemazione desiderata, infatti, l’unica soluzione resta ora quella di prenotare direttamente il posto a pagamento.

Anche quando si acquistano più biglietti nella stessa prenotazione, non è detto che tutti i passeggeri vengano sistemati vicini. L’assegnazione casuale può comportare la distribuzione dei viaggiatori su file differenti o in zone diverse dell’aeromobile. Il fatto che i biglietti siano stati acquistati contemporaneamente non equivale, quindi, alla garanzia di avere sedili adiacenti.

Le eccezioni ammesse

Ryanair prevede specifiche disposizioni per i passeggeri che viaggiano con minori. La compagnia richiede che i bambini di età inferiore a 12 anni siano accompagnati da un adulto e, per questo motivo, mette a disposizione dei posti riservati per consentire la sistemazione del nucleo familiare secondo le proprie regole.

In questo caso particolare, almeno un adulto per prenotazione è tenuto ad acquistare un posto riservato a pagamento al momento del check-in, così da poter selezionare gratuitamente i posti adiacenti per un massimo di quattro bambini sotto i 12 anni (fino a esaurimento della disponibilità dedicata).