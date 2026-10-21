Due aerei a Rimini per l'estate 2027 con cinque mete europee, mentre a Milano l'inverno porta 8,7 milioni di posti e dieci destinazioni nuove

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

Editor esperta di economia e attualità

ANSA Nuove rotte Ryanair in Italia nel 2026 e 2027.

Ryanair rafforza la propria presenza in Italia con una nuova base per l’estate 2027 e un ampliamento dei collegamenti già a partire dalla stagione invernale 2026. La compagnia aerea low cost punta ad aumentare il numero di passeggeri, ampliare le destinazioni raggiungibili e sostenere il turismo attraverso un incremento della capacità operativa e nuovi investimenti sul territorio.

La nuova base Ryanair per l’estate 2027

L’apertura della nuova base Ryanair riguarda l’aeroporto di Rimini, dove la compagnia ha fatto sapere che posizionerà due aeromobili il prossimo anno, grazie a un investimento dichiarato di 200 milioni di dollari. Il progetto è stato presentato il 15 ottobre 2026, durante il Ttg Travel experience di Rimini, e punta a raddoppiare l’offerta di posti rispetto all’estate 2025 con:

17 rotte , di cui cinque nuove;

, di cui cinque nuove; oltre 600.000 posti disponibili;

disponibili; 114 voli settimanali complessivi.

L’ampliamento delle possibilità di collegamento con destinazioni internazionali, secondo le stime, sosterrà oltre 500 posti di lavoro locali e contribuirà ad attrarre nuovi visitatori in Emilia Romagna, soprattutto quelli internazionali durante la stagione del turismo balneare.

Questa espansione è stata inoltre giustificata come una conseguenza diretta dell’abolizione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco decisa dalla regione. Ryanair sostiene infatti che la riduzione dei costi applicati al trasporto aereo abbia contribuito a creare condizioni più favorevoli per ampliare l’offerta e destinare nuovi aeromobili agli aeroporti interessati. Per le compagnie aeree rappresenta infatti una componente dei costi legati al trasporto e può incidere sulle valutazioni economiche relative all’apertura di nuove rotte o all’assegnazione di aeromobili a uno scalo.

Dove aumentano i voli Ryanair: gli aeroporti italiani interessati

L’intervento di Ryanair a Rimini si affianca al potenziamento delle operazioni in Lombardia. Il 1° ottobre 2026, infatti, la compagnia ha presentato il programma invernale per Milano, spiegando che il suo obiettivo è quello di raggiungere 21 milioni di passeggeri annui tra gli aeroporti di Bergamo e Malpensa.

Per l’inverno 2026, l’offerta complessiva arriverà a 8,7 milioni di posti, con un incremento dell’11%. Il programma comprende:

125 rotte , dieci delle quali nuove (sei in partenza da Malpensa e quattro da Bergamo);

, dieci delle quali nuove (sei in partenza da Malpensa e quattro da Bergamo); l’aumento della flotta basata nell’area milanese, che salirà a 33 aeromobili , grazie a un investimento complessivo di 3,3 miliardi di dollari;

, grazie a un investimento complessivo di 3,3 miliardi di dollari; due nuovi aerei assegnati a Bergamo, con un investimento aggiuntivo di 200 milioni di dollari.

assegnati a Bergamo, con un investimento aggiuntivo di 200 milioni di dollari. l’aggiunta di oltre 640.000 posti a Malpensa, incrementando del 27% la capacità dell’aeroporto rispetto alla programmazione precedente.

Secondo le stime diffuse dal vettore, l’operazione complessiva contribuirà a sostenere oltre 16.200 posti di lavoro locali, con effetti sull’attrattività turistica della regione.

Quali sono le nuove rotte

Le cinque nuove destinazioni annunciate per l’estate 2027 da e per Rimini sono:

Dublino, in Irlanda;

Memmingen, in Germania;

Stoccolma, in Svezia;

Tirana, in Albania;

Varsavia, in Polonia.

La scelta delle destinazioni è significativa anche dal punto di vista commerciale. I collegamenti con queste mete europee possono intercettare differenti segmenti di domanda, dai viaggi turistici per piacere alle visite a parenti e amici, fino agli spostamenti per ragioni professionali.

Per quanto riguarda i nuovi collegamenti tra Bergamo e Malpensa, invece, le destinazioni indicate nel programma invernale 2026 di Ryanair comprendono:

Liverpool;

Paphos;

Rabat;

Reggio Calabria;

Agadir;

Crotone;

Edimburgo;

Danzica;

Funchal;

Tirana.

Sei rotte saranno operate da Malpensa e quattro da Bergamo.